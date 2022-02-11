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Кот прославился в сети благодаря своему крутому аквариуму

Кот прославился в сети благодаря своему крутому аквариуму (10 фото)

Автор:
11 февраля 2022 19:55
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   кот   коты   кошка   кошки   питомцы   фото   
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Кошачьи радости - это так просто. Кот по кличке Джаспер недавно стал звездой Инстаграма. Хозяева заказали для него персональный аквариум, в котором котяра любит проводить время, наблюдая за рыбками. Теперь подписчики кота хотят себе такой же!
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Метки: домашние животные   животные   кот   коты   кошка   кошки   питомцы   фото   
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4  комментария
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2k
AndreyOnovamnado 56 минут назад
Нормальный кошачий телевизор.
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25k
Лис 7 минут назад
А мне вот жалко котейку. Дразниловка. Хозяев вот так же стеклянной стенкой разделить.
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69k
parallax 9 минут назад
В идеале надо было соорудить круглый купол, без углов, закрывающих обзор
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781
Вадим В. Новоженов 43 минуты назад
Бедный котик из Цинциннати: - Видит око, да зуб неймёт.
Нашим котам проще ценить изящное:
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