Кот прославился в сети благодаря своему крутому аквариуму

С того дня Джаспер часами сидит в окошке, наблюдая за рыбками, пытаясь трогать их лапкой и играть с ними. Хозяева публикуют фото и видео с котейкой в Инстаграме и Тиктоке, где он уже успел набрать популярность. Пользователи тоже в восторге от такой идеи.