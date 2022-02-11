Кот прославился в сети благодаря своему крутому аквариуму

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Кошачьи радости - это так просто. Кот по кличке Джаспер недавно стал звездой Инстаграма. Хозяева заказали для него персональный аквариум, в котором котяра любит проводить время, наблюдая за рыбками. Теперь подписчики кота хотят себе такой же!
У кота по кличке Джаспер (Jasper) из Цинциннати, США, есть персональный аквариум. Хозяева заказали аквариум со специальным окошком, а сделала его компания Aquatics and Exotics. Через это внутреннее окошко у кота открывается обзор на всех рыбок - и он с первого же дня оценил такой интересный подарок.
С того дня Джаспер часами сидит в окошке, наблюдая за рыбками, пытаясь трогать их лапкой и играть с ними. Хозяева публикуют фото и видео с котейкой в Инстаграме и Тиктоке, где он уже успел набрать популярность. Пользователи тоже в восторге от такой идеи.
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"Это гениально, заверните мне такой", "Крутая идея!", "Джаспер - просто везунчик," - пишут пользователи. Некоторые комментаторы поинтересовались, пугаются ли рыбки Джаспера. Но хозяева ответили, что рыбки не испытывают никакого дискомфорта, а наоборот, иногда сами интересуются Джаспером - поэтому все живут в полном мире и согласии.
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