Британская кошка попала в Книгу рекордов Гиннесса

Черепаховая кошка по кличке Флосси (Flossie) живёт в Лондоне, и недавно она стала рекордсменкой и попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая старая кошка в мире. Флосси родилась в 1995 году, и скоро ей исполнится 27 лет. "Мы были рады узнать историю Флосси. Не каждый день увидишь кошку 90-х годов рождения. Ее возраст - человеческий эквивалент 120 лет," - сказал один из редакторов Книги рекордов Гиннесса.