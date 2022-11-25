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Сообщество Без кота и жизнь не та 1454 поста • 449 подписчиков подписаться
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Британская кошка попала в Книгу рекордов Гиннесса

Британская кошка попала в Книгу рекордов Гиннесса

Автор:
25 ноября 2022 08:30
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Питомцы   домашние животные   животные   истории   кот   коты   кошка   кошки   самые старые   фото   
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Говорят, у кошек есть девять жизней. У этой кошки из Великобритании, по крайней мере в этой жизни, уже есть рекорд! А у вас есть питомцы-долгожители?

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Метки: Питомцы   домашние животные   животные   истории   кот   коты   кошка   кошки   самые старые   фото   
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4  комментария
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MakDag Час назад
Ну а чё, наверное же не курила, не бухала всю жизнь.
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−8
Bolo Yang 12 минут назад
Котики они такие!
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