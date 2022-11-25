Британская кошка попала в Книгу рекордов Гиннесса

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Говорят, у кошек есть девять жизней. У этой кошки из Великобритании, по крайней мере в этой жизни, уже есть рекорд! А у вас есть питомцы-долгожители?
Черепаховая кошка по кличке Флосси (Flossie) живёт в Лондоне, и недавно она стала рекордсменкой и попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая старая кошка в мире. Флосси родилась в 1995 году, и скоро ей исполнится 27 лет. "Мы были рады узнать историю Флосси. Не каждый день увидишь кошку 90-х годов рождения. Ее возраст - человеческий эквивалент 120 лет," - сказал один из редакторов Книги рекордов Гиннесса.
Флосси подобрали на улице, когда она была еще котенком. Она прожила в любящей семье 24 года, но позже её хозяйка скончалась - и кошку передали в центр спасения. Затем для кошечки нашли новую хозяйку - ей стала 27-летняя девушка по имени Вики Грин. Она тут же влюбилась в эту очаровательную пожилую даму.
"Флосси глухая, и у неё проблемы со зрением, но это никак её не беспокоит. Она чудесная кошка, любит внимание, и у неё очень хороший аппетит. Она любит покушать, и конечно же, поваляться на своём любимом одеялке," - рассказывает хозяйка. Вот такая милейшая рекордсменка:
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