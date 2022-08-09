Клиент доволен: кошке смастерили домик из ретро-телевизора

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Кошке сделали подарок, которому бы позавидовали её пушистые сородичи! Отец её хозяйки купил ретро телевизор - и превратил его в кошачий домик. Творение заботливого отца оценили тысячи пользователей сети. Главное, что пушистый "клиент" доволен.
Кошка по кличке Мифа (Mipha) живёт в США со своей любящей хозяйкой. Недавно котейка получила подарок, которому бы позавидовали все его пушистые сородичи. Отец хозяйки смастерил для кошки домик из старого телевизора - и получилась не просто уютная лежанка, но и стильная вещица, которая отлично смотрится в интерьере.
По словам хозяйки, её кошка разбалована различными лежанками - поэтому ей трудно угодить. Но новый домик из телевизора ей пришёлся по душе! Мифа сразу расположилась в нём, и теперь часто там отдыхает. Приятный бонус - внутри есть возможность регулирования света, и можно включить подсветку, пока кошка спит.
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Хозяйка поделилась творением своего отца в сети: "Мой папа купил ретро телевизор, и сделал из него домик для моей кошки. Там даже есть регулировка подсветки, и очень милые детали!" - написала девушка под фотографиями. Работу оценили тысячи пользователей сети. Что ещё нужно для кошачьего счастья? Посмотрите на это:
Подсветка на видео:
The original brightness knob on the front also acts as a dimmer switch for the light pic.twitter.com/eHk1vKIhBB— Audrey (@biggestweiner) July 16, 2022
Источник:
АНТИФИШКИ
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