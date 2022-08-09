Клиент доволен: кошке смастерили домик из ретро-телевизора

Хозяйка поделилась творением своего отца в сети: "Мой папа купил ретро телевизор, и сделал из него домик для моей кошки. Там даже есть регулировка подсветки, и очень милые детали!" - написала девушка под фотографиями. Работу оценили тысячи пользователей сети. Что ещё нужно для кошачьего счастья? Посмотрите на это: