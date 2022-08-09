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Клиент доволен: кошке смастерили домик из ретро-телевизора

Клиент доволен: кошке смастерили домик из ретро-телевизора

Автор:
09 августа 2022 17:46
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   домашние животные   животные   истории   кот   коты   кошка   кошки   лежанки   фото   
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Кошке сделали подарок, которому бы позавидовали её пушистые сородичи! Отец её хозяйки купил ретро телевизор - и превратил его в кошачий домик. Творение заботливого отца оценили тысячи пользователей сети. Главное, что пушистый "клиент" доволен.
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Источник:

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Метки: Питомцы   домашние животные   животные   истории   кот   коты   кошка   кошки   лежанки   фото   
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1  комментарий
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19k
Alf 3 часа назад
Это уже не новшество.
Это уже не новшество.
Это уже не новшество.
Это уже не новшество.
Это уже не новшество.
Это уже не новшество.
Это уже не новшество.
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