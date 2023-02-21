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Стильный стиль и успешный успех. Те, кому плевать на мнение окружающих

Стильный стиль и успешный успех. Те, кому плевать на мнение окружающих

Автор:
21 февраля 2023 10:40
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   богачи   деньги   смех   успех   фрики   чёлка   
4042
15

Герои этого поста просто находятся на своей волне - волне неотразимости и триумфа. Они делятся фотографиями счастливой жизни в социальных сетях, которые почему-то вызывают лишь смех у окружающих.

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Метки: Прикол   Юмор   богачи   деньги   смех   успех   фрики   чёлка   
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7  комментариев
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28k
Ваня Час назад
очередной цирк уродов...
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3k
ZET 17 минут назад
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7k
Дети откопали осла Полчаса назад
Биомусор
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18k
scorpick Полчаса назад
Ой, собрались здесь хай сасаити
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3k
Выхухоль (Нагайна) Час назад
Малолетка на дедовой девятке и крутыш рядом с геликом - это те самые, которые влетают во двор в три часа ночи на сверхзвуковой скорости, останавливаются с визгом, а из открытых окон так гремит говнорэп и шалавий хохот, что на пятом этаже, при закрытых окнах, дребезжит посуда в шкафчике?
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Richard

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