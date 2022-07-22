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Дамы, в очередь: подборка альфа-самцов, которые хотят познакомиться

Дамы, в очередь: подборка альфа-самцов, которые хотят познакомиться

Автор:
22 июля 2022 18:09
Сообщество : Юмор
Метки: Tinder   Юмор   альфач   знакомства   мужчина   прикол   смех   
2003
20
Немного побродили по просторам интернета и собрали анкеты самых завидных женихов России. P.S. Будьте осторожны, данный пост насквозь пропитан иронией!
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Источник:

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Метки: Tinder   Юмор   альфач   знакомства   мужчина   прикол   смех   
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5  комментариев
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58k
doker Час назад
Здесь только у одного не будет пассии - слишком "фантастические требования".

У остальных всё будет нормально...
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9k
Бритва Минуту назад
чё, мужики, тоже пришли поглазеть на анкеты серьёзных самцов?
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134
данила беринский 3 минуты назад
петушар много. думал, намного меньше петушар будет.
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3k
Peter Griffin Полчаса назад
Проездом из Набережных Челнов.
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Richard

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