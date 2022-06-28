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Альфа-самцы с просторов интернета, которых почему-то не воспринимают всерьез

Альфа-самцы с просторов интернета, которых почему-то не воспринимают всерьез

Автор:
28 июня 2022 14:38
Сообщество : Юмор
Метки: Романтика   Юмор   альфач   быдло   гопник   парни   пацаны   прикол   смех   
2399
15
Герои данного поста просто невероятно уверены в себе. Они считают себя брутальными, успешными и максимально романтичными товарищами. Как думаете, почему окружающие их люди только посмеиваются над ними? Что с парнями не так?
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Источник:

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Метки: Романтика   Юмор   альфач   быдло   гопник   парни   пацаны   прикол   смех   
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6  комментариев
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70k
Viktor 3 минуты назад
Сука, на "Победу" с копытами!

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1k
RaiJu 9 минут назад
Жесть, а на таких ведь ведутся
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69k
Доктор Джонс 10 минут назад
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1k
Leonid 18 минут назад
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46k
dima423 21 минуту назад
Комментарий к фото
папа?
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21k
Егор Полчаса назад
Ну а чо? Главное в нашем деле реклама!
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