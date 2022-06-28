Альфа-самцы с просторов интернета, которых почему-то не воспринимают всерьез

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Герои данного поста просто невероятно уверены в себе. Они считают себя брутальными, успешными и максимально романтичными товарищами. Как думаете, почему окружающие их люди только посмеиваются над ними? Что с парнями не так?
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Источник:
АНТИФИШКИ
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