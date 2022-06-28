Альфа-самцы с просторов интернета, которых почему-то не воспринимают всерьез

Герои данного поста просто невероятно уверены в себе. Они считают себя брутальными, успешными и максимально романтичными товарищами. Как думаете, почему окружающие их люди только посмеиваются над ними? Что с парнями не так?

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1. По их мнению, данные фотографии должны внушать срах и ужас 0 Источник:

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2. Идеальная фотография для резюме 0 Источник:

3. Когда ты на стиле 0 Источник:

4. Парни уверены, что именно так должны выглядеть семейные фото 0 Источник:

5. Плавно переходим к романтике 0 Источник:

6. Девушки, как вам обстановка? 0 Источник:

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8. Просто красавцы 0 Источник:

9. Женщинам ведь всегда нравились мужчины в форме? 0 Источник:

10. Вы хоть раз видели более брутальных людей? 0 Источник:

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13. А какой крутой образ выбрать ему на сегодня? 0 Источник: