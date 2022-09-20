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Альфа-самцы, бруталы, романтики: с юмором о необычных российских мужчинах

Альфа-самцы, бруталы, романтики: с юмором о необычных российских мужчинах

Автор:
20 сентября 2022 12:18
Сообщество : Юмор
Метки: Романтика   Юмор   альфа-самец   альфач   брутал   мужчина   парень   прикол   смех   
1718
16
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Они уверены в своей неотразимости и крутости, но окружающие их люди почему-то шутят и посмеиваются над ними. Что они делают неправильно? В чём их ошибка?
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Источник:

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Метки: Романтика   Юмор   альфа-самец   альфач   брутал   мужчина   парень   прикол   смех   
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16  комментариев
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6k
GROMOZEKA 53 минуты назад
Шутки шутками, но бабы на эту муть ведутся.
А потом плачут.
Даже на фишках регулярно подобные подборки обиженок выкладывают
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5k
мемфрид 7 минут назад
Комментарий к фото
Работать непью - дело нелегкое. Непьи, они такие
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2k
веселый просто 13 минут назад
Комментарий к фото
Без фото ксива - не зачет
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24k
Slawa49 16 минут назад
Комментарий к фото
альфа самец)))) даже к картонной бабе пристроился))) хотя возможно только картонный этому и дают))))))))
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24k
Slawa49 18 минут назад
Комментарий к фото
у предыдущего хоть пневмат, а у этого из детского мира
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24k
Slawa49 19 минут назад
Комментарий к фото
что за геи на фото?
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24k
Slawa49 20 минут назад
Комментарий к фото
на помойке фоткнулся?
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3k
Владимир 40 минут назад
цирк и клоуны...
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914
ChePaev 41 минуту назад
Комментарий к фото
рыльце мое в сальце, гаечка на пальце))
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28k
Макарыч 50 минут назад
Комментарий к фото
Игрушки разбирал и заигрался, умничка!
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29k
Volga_34 54 минуты назад
фишка - явно русофобская..
Работаем, братья..
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48k
dima423 54 минуты назад
Комментарий к фото
бл меня вот убивают эти штанишки с непонятной длинной, ну или одень нормальные штаны или уже шорты по колено... какой мудак придумал это недоразумение, и удивительно что есть мудаки которые это носят))
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23k
Андрей 57 минут назад
Комментарий к фото
Что за пукалка такая, судя по всему пневмат голимый.
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