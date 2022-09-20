Альфа-самцы, бруталы, романтики: с юмором о необычных российских мужчинах

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Они уверены в своей неотразимости и крутости, но окружающие их люди почему-то шутят и посмеиваются над ними. Что они делают неправильно? В чём их ошибка?
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1. Их аватарки в социальных сетях - это отдельный вид искусства
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2. Они брутальны и романтичны одновременно
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3. Так они знакомятся с девушками. P.S. Осторожно, из ваших глаз может пойти кровь!
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4. 100%
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5. Типичный брутальный отдых
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6. На этом фото прекрасно всё
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7. Фотографии с оружием - это их настоящий фетиш
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8.
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9.
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10. Они всегда готовы...
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11. Внимание, уровень брутальности данного фото превышен в десятки раз
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12. Они пользуются успехом у женщин и не стесняются это демонстрировать общественности
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13.
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14. Не мужчины, а Аполлоны!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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