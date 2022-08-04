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От киберпанка до Миядзаки: нейросеть нарисовала панельные дома в разных стилях

От киберпанка до Миядзаки: нейросеть нарисовала панельные дома в разных стилях

Автор:
04 августа 2022 09:44
Сообщество : Искусство
Метки: Александр Доброкотов   дом   искусство   круть   нейросеть   талант   фото   
177
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Художник Александр Доброкотов с помощью нейросети Midjourney, которая генерирует изображения по текстовым описаниям, представил, как выглядели бы типичные советские панельные дома в разных эпохах, стилях и вселенных.

1. Шишкин

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2. Миядзаки

3. Винсент Ван Гог

4. Киберпанк

5. Шоколадная панелька

6. Надувная панелька

7. Вафельная панелька

8. Пиксельная панелька

9. Панелька из «Безумного Макса»

10. Готическая панелька

11. Рококо

12. Гигер

13. Босх

14. Лаури Липтон

15. Айвазовский

16. Адская панелька

17. Тетрис

18. Стимпанк

19. Lego

20. Божественная панелька

Какие варианты вам понравились больше всех? Пишите в комментариях.


Источник:

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Метки: Александр Доброкотов   дом   искусство   круть   нейросеть   талант   фото   
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3  комментария
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9k
Izrin Maria 43 минуты назад
Айвазовский? Или Кандинский?
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мемфрид Полчаса назад
У Гигера и Липтона я бы точно жить не стал)
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