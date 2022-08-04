От киберпанка до Миядзаки: нейросеть нарисовала панельные дома в разных стилях

Художник Александр Доброкотов с помощью нейросети Midjourney, которая генерирует изображения по текстовым описаниям, представил, как выглядели бы типичные советские панельные дома в разных эпохах, стилях и вселенных.
1. Шишкин
2. Миядзаки
3. Винсент Ван Гог
4. Киберпанк
5. Шоколадная панелька
6. Надувная панелька
7. Вафельная панелька
8. Пиксельная панелька
9. Панелька из «Безумного Макса»
10. Готическая панелька
11. Рококо
12. Гигер
13. Босх
14. Лаури Липтон
15. Айвазовский
16. Адская панелька
17. Тетрис
18. Стимпанк
19. Lego
20. Божественная панелька
Какие варианты вам понравились больше всех? Пишите в комментариях.
Источник:
АНТИФИШКИ
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