10 старых зданий, которые оживил талантливый уличный художник

Как оживить старую водонапорную башню с помощью баллончика с краской?
Что для вас является уличным искусством? Большинство людей представляют исписанные непонятными надписями стены, но стрит-арт может быть весьма впечатляющим. Никита Nomerz — человек, который доказал, что уличное искусство может быть красивым. Он много экспериментировал с форматами и жанрами и осознал, что лучше всего у него получается оживлять старые здания. Предлагаем вашему вниманию 10 лучших работ этого уличного художника.
Здание, которому нужно к стоматологу
Если включить фантазию, то разваливающиеся кирпичи здания могут легко превратиться в зубы.
Счастливая водонапорная башня
Художник мастерски вписывает свои рисунки в окружающую обстановку.
Загадочный волшебник
Крыша этой башни очень напоминает шляпку волшебника. Чтобы придать образу реалистичности, художник нарисовал длинную бороду.
Цистерны, которые что-то задумали
Эти цистерны явно придумали какой-то хитрый план. Правой он явно пришелся не по вкусу.
Жуткий наблюдатель
В стене было два отверстия, которые с легкостью превратились в глаза.
Умный дом
Этот дом напоминает какого-то ученого, который смотрит на прохожих пристальным взглядом через очки.
От улыбки станет всем светлей
Улыбающееся сооружение выделяется на фоне серого моста и заряжает всех прохожих позитивом.
Художник за работой
Чтобы забираться на высокие здания, часто приходится подниматься по лестнице. На этом снимке изображен сам Никита Nomerz за работой.
Гигантский бинокль
Кажется, будто кто-то смотрит сквозь эти бочки, как сквозь бинокль.
Пугающий подземный переход
Представьте свою реакцию, если бы вам пришлось спуститься в этот переход ночью.
Источник:
АНТИФИШКИ
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