10 старых зданий, которые оживил талантливый уличный художник

Что для вас является уличным искусством? Большинство людей представляют исписанные непонятными надписями стены, но стрит-арт может быть весьма впечатляющим. Никита Nomerz — человек, который доказал, что уличное искусство может быть красивым. Он много экспериментировал с форматами и жанрами и осознал, что лучше всего у него получается оживлять старые здания. Предлагаем вашему вниманию 10 лучших работ этого уличного художника.

Здание, которому нужно к стоматологу

Если включить фантазию, то разваливающиеся кирпичи здания могут легко превратиться в зубы.