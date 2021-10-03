Художник создаёт удивительный 3D стрит-арт

Мастер создаёт потрясающие граффити в виде трёхмерных иллюзий, которые выглядят так, будто вот-вот на вас что-то должно наброситься, спрыгнув со стены. Если кто-то не ожидал увидеть за углом динозавра или льва, то его, без сомнения, точно будет ожидать самый настоящий ужас всей его жизни.