Художник создаёт удивительный 3D стрит-арт

Улицы городов могут быть довольно скучными и унылыми. Вот почему интересно наблюдать за тем, как их облагораживают своими силами удивительные и креативные уличные художники.
Не все любят граффити, но в то же время сложно не полюбить эти уникальные и великолепные творения художника по имени Пьеро (Pierrot, или Scaf).
Мастер создаёт потрясающие граффити в виде трёхмерных иллюзий, которые выглядят так, будто вот-вот на вас что-то должно наброситься, спрыгнув со стены. Если кто-то не ожидал увидеть за углом динозавра или льва, то его, без сомнения, точно будет ожидать самый настоящий ужас всей его жизни.
Пьеро часто фотографирует места, которые он трансформирует, до и после, и всегда приятно наблюдать тот переход от простой стены к настоящему произведению искусства, который действительно поражает глаз.
Источник:
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Жаль что у нас такого нет. А если появляется, то быстро исчезает под серой краской.