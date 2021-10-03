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Художник создаёт удивительный 3D стрит-арт

Художник создаёт удивительный 3D стрит-арт (30 фото)

Автор:
03 октября 2021 09:34
Сообщество : Искусство
Метки: art   искусство   красота   подборка   талант   фото   художник   
579
30

Улицы городов могут быть довольно скучными и унылыми. Вот почему интересно наблюдать за тем, как их облагораживают своими силами удивительные и креативные уличные художники.

Не все любят граффити, но в то же время сложно не полюбить эти уникальные и великолепные творения художника по имени Пьеро (Pierrot, или Scaf).

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Мастер создаёт потрясающие граффити в виде трёхмерных иллюзий, которые выглядят так, будто вот-вот на вас что-то должно наброситься, спрыгнув со стены. Если кто-то не ожидал увидеть за углом динозавра или льва, то его, без сомнения, точно будет ожидать самый настоящий ужас всей его жизни.

Пьеро часто фотографирует места, которые он трансформирует, до и после, и всегда приятно наблюдать тот переход от простой стены к настоящему произведению искусства, который действительно поражает глаз.

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Метки: art   искусство   красота   подборка   талант   фото   художник   
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15k
Злобный Члегр 19 минут назад
Комментарий к фото
Это - "улица города"?
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6k
Trenzel2003 Полчаса назад
Прикольно. Оригинально. Не обычно. Индивидуально.
Жаль что у нас такого нет. А если появляется, то быстро исчезает под серой краской.
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5k
samsr Час назад
Круть
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