Эти картины выглядят достаточно реалистично и очень сильно напоминают фотографии

Для создания своих произведений фотореалист-самоучка работает с акрилом и маслом.
И хотя мы уже давно привыкли к творчеству художников со всего мира и нахождению ими новых и уникальных способов изобразить реальность, работы этого мастера для вас могут стать большим сюрпризом, когда вы увидите его картины маслом, похожие на фотографии.
То, что делает Йоханнес Вессмарк (Johannes Wessmark) из Швеции, требует большого набора навыков и внимания к деталям, но у художника, похоже, с этим нет проблем.
Для создания своих произведений фотореалист-самоучка работает с акрилом и маслом. Понимание же им живописи сделало его семинары и лекции в Швеции и США ценным опытом для коллекционеров и поклонников, кроме того, Вессмарк уже успел опубликовать две книги, прекрасно демонстрирующие его особую технику и стиль в фотореализме.
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