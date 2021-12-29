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Эти картины выглядят достаточно реалистично и очень сильно напоминают фотографии

Эти картины выглядят достаточно реалистично и очень сильно напоминают фотографии (23 фото)

Автор:
29 декабря 2021 09:29
Сообщество : Искусство
Метки: живопись   искусство   картина   красота   талант   фото   художник   
398
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Для создания своих произведений фотореалист-самоучка работает с акрилом и маслом.

И хотя мы уже давно привыкли к творчеству художников со всего мира и нахождению ими новых и уникальных способов изобразить реальность, работы этого мастера для вас могут стать большим сюрпризом, когда вы увидите его картины маслом, похожие на фотографии.

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То, что делает Йоханнес Вессмарк (Johannes Wessmark) из Швеции, требует большого набора навыков и внимания к деталям, но у художника, похоже, с этим нет проблем.

Для создания своих произведений фотореалист-самоучка работает с акрилом и маслом. Понимание же им живописи сделало его семинары и лекции в Швеции и США ценным опытом для коллекционеров и поклонников, кроме того, Вессмарк уже успел опубликовать две книги, прекрасно демонстрирующие его особую технику и стиль в фотореализме.

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Метки: живопись   искусство   картина   красота   талант   фото   художник   
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rere82 Час назад
Вообще не реально круто, снимаю шляпу!
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Капитан ФСБ 3 минуты назад
Офигенно
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