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Эти потрясающие картины можно с лёгкостью принять за фотографии

Эти потрясающие картины можно с лёгкостью принять за фотографии (20 фото)

Автор:
22 октября 2021 08:05
Сообщество : Искусство
Метки: Фабиано Миллани   искусство   картина   красота   подборка   талант   фото   художник   
457
20

На самом деле это невероятно реалистичные картины маслом, написанные 40-летним бразильским художником Фабиано Миллани (Fabiano Millani).

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Метки: Фабиано Миллани   искусство   картина   красота   подборка   талант   фото   художник   
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2  комментария
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29k
ACU900 2 часа назад
А картины в стиле "ню" есть? Друг спрашивает...
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975
Анна Анна 2 часа назад

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