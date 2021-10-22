Эти потрясающие картины можно с лёгкостью принять за фотографии

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На самом деле это невероятно реалистичные картины маслом, написанные 40-летним бразильским художником Фабиано Миллани (Fabiano Millani).
Миллани начал свою карьеру в 1997 году, когда прошёл курс художественной графики, с тех самых пор он изо дня в день совершенствует своё мастерство, создавая абсолютно уникальные и очень реалистичные изображения. В 2009 году художник основал собственную студию, где он занимается изобразительным искусством полный рабочий день, одновременно обучая там учеников.
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Как вы можете видеть на предложенных ниже его произведениях, они отличаются точностью и богатством деталей, что сильно подкупает и действительно завораживает зрителя.
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