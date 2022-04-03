Сложные торты, в которых узнаётся десерт, только если их разрезать

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Фантазийные формы и необычные сочетания просто поражают воображение!
Ну какая же красота!
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Слюнки потекли!
Выглядит очень изящно
Восхитительная архитектура
Уверены, что и вкус на высоте
Ещё одна банка
Только ещё более сочная!
Ну и несколько прекрасных экземпляров без срезов. К сожалению, нереально показать каждый тортик изнутри, даже если очень хочется.
Нечто прекрасное на эко-тему
«Банана», цитируя миньонов
Ну не отличить же от настоящего яйца!
Какой оригинальный дизайн!
Настоящее искусство
Источник:
АНТИФИШКИ
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