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Сложные торты, в которых узнаётся десерт, только если их разрезать

Сложные торты, в которых узнаётся десерт, только если их разрезать (20 фото)

Автор:
03 апреля 2022 09:06
Сообщество : Еда
Метки: Еда   десерт   искусство   кондитер   красота   талант   торт   фото   
627
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Фантазийные формы и необычные сочетания просто поражают воображение!

Ну какая же красота!

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Слюнки потекли!

Выглядит очень изящно

Восхитительная архитектура

Уверены, что и вкус на высоте

Ещё одна банка

Только ещё более сочная!

Ну и несколько прекрасных экземпляров без срезов. К сожалению, нереально показать каждый тортик изнутри, даже если очень хочется.


Нечто прекрасное на эко-тему

«Банана», цитируя миньонов

Ну не отличить же от настоящего яйца!

Какой оригинальный дизайн!

Настоящее искусство

Источник:

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Метки: Еда   десерт   искусство   кондитер   красота   талант   торт   фото   
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2  комментария
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Шурман 2 часа назад
У меня знакомая кондитер , сделала вот такой тортик для моей дочки . Начинку и коржи сразу обсудили , дети и родители были в шоке :) родители сразу же начали просить контакты этой девушки . У нее что не торт то шедевр .
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