Настоящему художнику необязательно нужен холст, чтобы показать свой талант

Вот вы заходите в помещение и бродите из зала в зал, разглядывая картины, написанные на холстах. Всё это, конечно, красиво и здорово. Но как насчёт чего-то покреативнее? Такого же мнения и люди, которые знают, как правильно держать кисточку в одной руке, а палитру красок в другой. Только вот холст в этом случае им давать необязательно. Они и без него найдут, где можно оставить пару своих отпечатков на память. А получается у них это очень даже неплохо!

Отвалилась кора от дерева? Не беда, нарисуем пейзаж