Засохшие листья — это тоже искусство

Художник-самоучка Канат Нуртазин из Астаны творит из всего, что попадется под руку. Один из любимых его материалов - обыкновенные листья. С помощью лезвия он вырезает из древесного листа необыкновенно тонкие и точные миниатюры, каждая из которых, если посмотреть на нее на нужном фоне и под правильным углом, превращается в целую волшебную историю.