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Засохшие листья — это тоже искусство

Засохшие листья — это тоже искусство (26 фото)

Автор:
06 ноября 2021 09:02
Сообщество : Искусство
Метки: Канат Нуртазин   искусство   красота   листья   природа   талант   фото   
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8 лет назад, художник Канат Нуртазин, начал свой проект «100 методов рисования», и искусство вырезания листьев - одно из его любимых. В рамках этого проекта он старается использовать разные материалы и техники.

Художник-самоучка Канат Нуртазин из Астаны творит из всего, что попадется под руку. Один из любимых его материалов - обыкновенные листья. С помощью лезвия он вырезает из древесного листа необыкновенно тонкие и точные миниатюры, каждая из которых, если посмотреть на нее на нужном фоне и под правильным углом, превращается в целую волшебную историю.

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Метки: Канат Нуртазин   искусство   красота   листья   природа   талант   фото   
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