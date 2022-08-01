Какие города России и других стран находятся на одной широте

Интересно, что самая северная точка США (не считая Аляски) находится на 49 параллели. То есть вся остальная Россия - гораздо севернее. Комсомольск-на-Амуре, Белгород и Благовещенск растянулись вместе с Брюсселем (Бельгия) вдоль 50 широты.

На одну параллель севернее, на 51 широте расположился Лондон и Оксфорд (Англия), Кардифф (Уэльс), Дрезден (Германия) и Антверпен (Бельгия). А также российские Курск, Воронеж, Саратов и пограничный с Казахстаном Оренбург. Кроме того, там же расположились столицы нескольких республик России - Горно-Алтайск (респ. Алтай), Улан-Удэ (респ. Бурятия), Кызыл (респ. Тыва).