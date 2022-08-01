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Какие города России и других стран находятся на одной широте

Какие города России и других стран находятся на одной широте

Автор:
01 августа 2022 19:09
Метки: география   города   интересно   
600
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А вы знаете какие российские города находятся на широте Флоренции и Сиены?

Начнем с юга и будем продвигаться на север. Итак, самая южная точка России в республике Дагестан находится на 41 параллели северной широты – там же, где Рим (Италия), Чикаго (США), Барселона (Испания) и Стамбул (Турция). А самый южный город России, Дербент - на 42 параллели.

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Сравните - Нью-Йорк (США) оказался южнее всей России - он находится на 40 параллели, как и Мадрид (Испания), а Пекин (Китай) и Филадельфия (США), например, на 39 параллели. Сан-Франциско (США) на 37, а Токио (Япония) и вовсе на 35.

Так называемый русский юг находится на 43-45 широтах: Сочи, Грозный, Владикавказ (а также Владивосток) – на той же 43 широте, что Флоренция, Тоскана и Сиена (Италия), а также Алма-Ата (Казахстан), Варна (Болгария) и город Саппоро на острове Хоккайдо (Япония).

На 44 параллели расположились черноморские курорты Севастополь, Анапа, Новороссийск, а также кавказский Пятигорск. В США на той же широте находится довольно-таки северный город Миннеаполис. Еще один город на юге России - Краснодар - можно обнаружить на той же 45 широте, что и канадские Монреаль и Оттава.

Сиэттл (США) и Будапешт (Венгрия) находятся на 47 параллели, как и российский Ростов-на-Дону. А на 48 параллели расположились европейские столицы Париж (Франция) и Вена (Австрия), а также российские города Волгоград, Хабаровск и Биробиджан (столица Еврейской Автономной области на Дальнем Востоке).

Интересно, что самая северная точка США (не считая Аляски) находится на 49 параллели. То есть вся остальная Россия - гораздо севернее. Комсомольск-на-Амуре, Белгород и Благовещенск растянулись вместе с Брюсселем (Бельгия) вдоль 50 широты.

На одну параллель севернее, на 51 широте расположился Лондон и Оксфорд (Англия), Кардифф (Уэльс), Дрезден (Германия) и Антверпен (Бельгия). А также российские Курск, Воронеж, Саратов и пограничный с Казахстаном Оренбург. Кроме того, там же расположились столицы нескольких республик России - Горно-Алтайск (респ. Алтай), Улан-Удэ (респ. Бурятия), Кызыл (респ. Тыва).

Москва - самая северная в мире городская агломерация с населением более 10 миллионов - находится на 55 параллели северной широты. Из крупных российских городов эту широту делят также Казань, Челябинск, Новосибирск. На ней же расположились такие города, как Копенгаген (Дания), Глазго и Эдинбург (Шотландия), Клайпеда (Литва), Томпсон (Канада).

Великий Новгород, Тобольск и Пермь находятся на 58 широте, как и столица штата Аляска Джуно.

Санкт-Петербург находится на одной 59 широте со Стокгольмом (Швеция), Осло (Норвегия) и Таллином (Эстония). На этой же широте находятся такие города России, как Вологда и Магадан. На 60 широте Нижневартовск, Великий Устюг и Хельсински (Финляндия). На 64 широте - Архангельск и Рейкьявик (Исландия).

Дальше все еще интереснее! Всю Россию пересекает 66 параллель, то есть северный полярный круг. Единственный город в мире, который находится непосредственно на северном полярном круге, - российский Салехард. В США 66 параллель проходит через Аляску (например, озеро Селавик), пересекает полярный круг и всю Канаду, а также северную область Швеции Норрботтен, остров Гримсей в Исландии, острове Викинген в Норвегии. Кроме того полярный круг пересекает взлетно-посадочную полосу в финском аэропорту Рованиеми.

Самый крупный город в мире за полярным кругом - Мурманск, он расположился на 68 параллели. А вот самые северные города России - Норильск и чукотский Певек находятся на 69 параллели, как и норвежский Тромсё.

Самым северным населенным пунктом в России считается поселок Диксон в Красноярском крае, он находится на 73 широте, а на две параллели южнее расположился самый северный город США - Уткиагвик на Аляске.

Самая северная точка России находится на арктическом архипелаге Земля Франца-Иосифа на 81 широте, на этой же параллели находится военная база Норд в Гренландии (Дания). А всех опередила Канада и ее военная база и метеостанция Алерт на острове Элсмир - 82 параллель, дальше только северный полюс!

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Gudilnik 2 часа назад
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