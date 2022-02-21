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Самое длинное название. Попробуйте выговорить новое полное название Бангкока

Самое длинное название. Попробуйте выговорить новое полное название Бангкока (5 фото)

Автор:
21 февраля 2022 12:12
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: география   интересно   книга рекордов гиннесса   названия   путешествия   таиланд   факты   
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5

Таиланд – загадочная и красивая азиатская страна. Культура здесь сильно отличается от привычной нам европейской, поэтому некоторые новости отсюда вызывают оторопь. Так, среди последнего – это смена названия столицы страны с Бангкока на Крунг Тхеп Маха Накхон. И это сокращенное название.

Да, звучит, как скороговорка, и человеку, допустим, англоговорящему, будет тяжело произнести все это название. Поэтому официальные лица страны решили все же сжалиться над иностранцами, и подчеркнули, что может использоваться и то, и другое название.

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Вообще, в Таиланде в принципе решили обновить названия стран, территорий, административных зон и столиц. А вот окончательно сменят название Бангкока после всех проверок. И это будет новым официальным названием города.

Справедливости ради, это совершенно не новое название для города. Помните, как после распада СССР Ленинград вновь стал Санкт-Петербургом? Тут примерно то же самое. Только как если бы городу на Неве вернули название просто «Петербург». Да-да, Крунг Тхеп Маха Накхон – это еще коротко.

Почему затем поменялось название? Потому что в 1767 году прежнюю столицу страны, Аютайю, разрушили бирманцы. А Бангкок тогда был небольшим торговым портом на реке Чаупархая в Тхонбури, и туда как раз эвакуировалось правительство. Переводится это название как "деревня на берегу реки, где растут сливы". Согласитесь, огромный Бангкок сложно назвать деревней.

Тогда новая столица получила удивительное название, состоящее из 168 букв. Это, к слову, мировой рекорд, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса, и звучит оно Крунг Тхеп Маханакхон Амон Раттанакосин Махинтараюттхая Махадилок Пхоп Ноппарат Ратчатхани Буриром Удомратчанивет Махасатан Амон Пиман Аватан Сатит Саккатхаттийя Витсанукам Прасит. Большинство слов устарели, и даже некоторые жители страны не могут истолковать название. А между тем, новое официальное название переводится как "Святопрестольный великий град".

Тайцам, в принципе, не придется долго отвыкать от старого названия: название Бангкок официально использовалось лишь с 2001 года, а сами тайцы так и продолжали называть столицу Крунг Тхеп.

А какие названия городов тяжело выговорить вам?

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Метки: география   интересно   книга рекордов гиннесса   названия   путешествия   таиланд   факты   
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5  комментариев
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1k
Eugene Час назад
НУ самое длинное действующее название в НОвой Зеландии:
Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu
Холмик с таким интересным названием.
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11k
K7OO Полчаса назад
Молодцы тайцы, утерли таки нос исландцам с их Эйяфьятлайокудлем.
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22k
Ego sum qui sum 38 минут назад
Да без проблем:
Крунг Тхеп Маха Накхон (произносит очень быстро)
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250
zz Час назад
Вижу фразу-"А какие названия городов тяжело выговорить вам?"(вариант приглашения к срачу). Т.е. автору пофиг смысл украденной статьи, главное начать срач. Всегда жирный минус за это.
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