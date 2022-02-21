Самое длинное название. Попробуйте выговорить новое полное название Бангкока

Справедливости ради, это совершенно не новое название для города. Помните, как после распада СССР Ленинград вновь стал Санкт-Петербургом? Тут примерно то же самое. Только как если бы городу на Неве вернули название просто «Петербург». Да-да, Крунг Тхеп Маха Накхон – это еще коротко.

Почему затем поменялось название? Потому что в 1767 году прежнюю столицу страны, Аютайю, разрушили бирманцы. А Бангкок тогда был небольшим торговым портом на реке Чаупархая в Тхонбури, и туда как раз эвакуировалось правительство. Переводится это название как "деревня на берегу реки, где растут сливы". Согласитесь, огромный Бангкок сложно назвать деревней.