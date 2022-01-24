Как выглядел бы ваш город, если бы он был человеком

Современные технологии нынче повсюду. Люди внедряют буквально повсеместно искусственный интеллект, нейросети и прочие новаторские изобретения. В общем границы применения заканчиваются там, где заканчивается человеческое воображение.
Вы задумывались когда-нибудь какой облик имел бы неодушевленный предмет? А вот создатели нейросети artflow.ai нашли ответ на этот вопрос. Вообще их нейросеть была создана для того, чтобы создать портрет по короткому описанию, но кому-то пришла идея вбить названия городов. Вот что получается.
Кстати, проверив несколько раз, можно сделать вывод, что нейросеть каждый раз генерирует новое изображение. Поэтому вы можете сами попробовать сгенерировать облик своего родного города.
Из минусов лишь то, что для генерирования нужно залогиниться (можно через почту) и то, что нейросеть распознает лишь написанное на английском языке.
Источник:
- Инженеры создали нейросеть, которая генерирует сюжет фильмов и сериалов по постеру, но что-то пошло не так
- Почему на шкале радиоприемников писали названия городов
- Художник с помощью нейросети оживляет исторических личностей
- Нейросеть от Сбера испанский стыд или шедевр чистой красоты?
- Современные города, которые построены прямо в скалах
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ага.
т.е. просто берёт очередную рандомную картинку, которая ни к чему не привязана.
зашибись, технологии будущего. но при чём тут города? можешь под любой картинкой написать "Мухосранск" или "Крокодил гена", и всё совпадёт.
Или это только мне показалось?)))))