FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 6555 постов • 746 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Как выглядел бы ваш город, если бы он был человеком

Как выглядел бы ваш город, если бы он был человеком (21 фото)

Автор:
24 января 2022 21:38
Сообщество : ФотоМир
Метки: Искусственный интеллект   города   изображение   интересно   нейросеть   описание   портрет   фото   
1760
21

Современные технологии нынче повсюду. Люди внедряют буквально повсеместно искусственный интеллект, нейросети и прочие новаторские изобретения. В общем границы применения заканчиваются там, где заканчивается человеческое воображение.

Вы задумывались когда-нибудь какой облик имел бы неодушевленный предмет? А вот создатели нейросети artflow.ai нашли ответ на этот вопрос. Вообще их нейросеть была создана для того, чтобы создать портрет по короткому описанию, но кому-то пришла идея вбить названия городов. Вот что получается.

×
×

Кстати, проверив несколько раз, можно сделать вывод, что нейросеть каждый раз генерирует новое изображение. Поэтому вы можете сами попробовать сгенерировать облик своего родного города.

Из минусов лишь то, что для генерирования нужно залогиниться (можно через почту) и то, что нейросеть распознает лишь написанное на английском языке.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Искусственный интеллект   города   изображение   интересно   нейросеть   описание   портрет   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
12
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
schmubu 51 минуту назад
< Кстати, проверив несколько раз, можно сделать вывод, что нейросеть каждый раз генерирует новое изображение.

ага.
т.е. просто берёт очередную рандомную картинку, которая ни к чему не привязана.
зашибись, технологии будущего. но при чём тут города? можешь под любой картинкой написать "Мухосранск" или "Крокодил гена", и всё совпадёт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
mtonaka 8 секунд назад
У Москвы такое лицо!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
SoveNoKK 11 минут назад
нейросети ?
мой город по старинке

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
taxcop 23 минуты назад
Какой, глядь, бред...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Corvus Corax Полчаса назад
Москва:

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Вишенка Крокодилова 45 минут назад
Вот эта размалеванная шл"ха - город русских моряков???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
67k
parallax 56 минут назад
Угадай город по лицу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
paxentiy Час назад
поменяй Питер с Нижним Новгородом!
Или это только мне показалось?)))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Бритва Час назад
чё, реально невский?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Все, что нужно знать о предстоящей Олимпиаде в Пекине Все, что нужно знать о предстоящей Олимпиаде в Пекине Почему на шкале радиоприемников писали названия городов Почему на шкале радиоприемников писали названия городов Нейросеть от Сбера испанский стыд или шедевр чистой красоты? Нейросеть от Сбера испанский стыд или шедевр чистой красоты? Портреты российских императоров обработали нейросетью и показали, каким правители могли бы быть в жизни Портреты российских императоров обработали нейросетью и показали, каким правители могли бы быть... Инженеры создали нейросеть, которая генерирует сюжет фильмов и сериалов по постеру, но что-то пошло не так Инженеры создали нейросеть, которая генерирует сюжет фильмов и сериалов по постеру, но что-то... Современные города, которые построены прямо в скалах Современные города, которые построены прямо в скалах
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

17462



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
37
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Черный, адский, убойный: подборка свежего экспериментального юмора
2
53
Черный, адский, убойный: подборка свежего экспериментального юмора
Набирающие популярность в сообществах
Лампочки ильича
0
16
Лампочки ильича
Мебель из поддонов
4
10
Мебель из поддонов
Лучше не прикасайтесь: 5 вещей в гостиницах, которые никогда не моют (4 фото)
Лучше не прикасайтесь: 5 вещей в гостиницах, которые никогда не моют (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Приемлемо!
0
0

Лучшие демотиваторы
Шлем снимай, редиска!
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#факты#кино#аварии#Ynews#забавно#интересное#дизайн#смешные
#фото#люди#ватермарк#СССР#картинки#Россия#авто аварии#автомобили#наука#автомир
#интересно#история#животные#подборка#Приколы#дтп#деньги#дети#ретро#добрые видео

На что жалуетесь?

Вернуться