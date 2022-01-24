Как выглядел бы ваш город, если бы он был человеком

Кстати, проверив несколько раз, можно сделать вывод, что нейросеть каждый раз генерирует новое изображение. Поэтому вы можете сами попробовать сгенерировать облик своего родного города.

Из минусов лишь то, что для генерирования нужно залогиниться (можно через почту) и то, что нейросеть распознает лишь написанное на английском языке.