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Географические факты, которые прокачают ваши мозги

Географические факты, которые прокачают ваши мозги

Автор:
10 июня 2022 14:48
Метки: Естественные науки   география   интересно   науки   о земле   прикольно   фото   фото-факты   школа   
2835
14

География у многих ассоциируется с рисованием карт и выходом к доске с указкой. Но только эта наука гораздо интереснее школьной программы.

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А у вас были классные уроки географии в школе?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Естественные науки   география   интересно   науки   о земле   прикольно   фото   фото-факты   школа   
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13  комментариев
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7k
Б.Касторский Час назад
Факты скучные какие-то и не совсем понятные. На Земле не бывает температуры 100 градусов, вроде максимум был 60 в тех же США. Или автор по незнанию Фаренгейта вспомнил?)
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2k
Старичок Полчаса назад
похоже это какая то пендосская география. и скорее всего эти факты не совсем правдивые факты.
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Vovan Petroff Полчаса назад
Я так понимаю, про Россию ничего хорошего больше сказать нельзя?
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31k
ACU900 Час назад
Гаваи это единственный штат где не регистрировалвсь температура 100+. Значит в других штатах регистрировалось 100+градусов? Так почему же тогда никто не поджарился?
Скорее всего автор имел ввиду 100 градусов по Фаренгейту, что состовляет 37.8 градусов Цельсия.
Тогда это утверждение звучит более правдоподобно...
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27k
Vazari Час назад
Если говорить об удивительных фактах, связанных с луной, то я совсем недавно узнал, точнее визуализировал расстояние между землей и луной. Думаю, многие из вас сейчас будут удивлены.
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28k
Dobry vojak Svejk Z Час назад
Вот здесь вообще не понятно. Нет, понятно что у них Форенгейта градусы. На Аляске 38+ сколько раз фиксировали по Цельсию?
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