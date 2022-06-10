Географические факты, которые прокачают ваши мозги

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География у многих ассоциируется с рисованием карт и выходом к доске с указкой. Но только эта наука гораздо интереснее школьной программы.
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А у вас были классные уроки географии в школе?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Скорее всего автор имел ввиду 100 градусов по Фаренгейту, что состовляет 37.8 градусов Цельсия.
Тогда это утверждение звучит более правдоподобно...