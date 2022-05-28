Лидар нашел тайные города Амазонии

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Затерянные города Амазонки с террасами и ПИРАМИДАМИ обнаружены после того, как они веками были скрыты под пологом тропического леса. Их удалось найти с помощью «лазеров в небе» - так иногда называют лидарную технологию.
В Амазонии была обнаружена целая сеть затерянных древних городов. Их нашли с использованием лидарной технологии, получившей название «лазеры в небе». Технология была приспособлена для наблюдения за происходящим под пологом тропического леса.
Города, построенные общинами Касарабе между 500-1400 гг. н.э., расположены в лесу Льянос-де-Мохос в Боливии и веками были скрыты под густыми кронами деревьев.
Города, построенные общинами Касарабе между 500-1400 гг. н.э., расположены в лесу Льянос-де-Мохос в Боливии и веками были скрыты под густыми кронами деревьев.
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В городах найдено множество сложных и замысловатых структур, не похожих ни на какие ранее обнаруженные в регионе, в том числе террасы высотой 7 метров, покрывающие площадь, эквивалентную 30 футбольным полям, и конические пирамиды высотой 30 метров.
Международная группа исследователей из Великобритании и Германии также обнаружила обширную сеть водоемов, дамб и контрольно-пропускных пунктов, протянувшуюся на несколько километров.
Открытие бросает вызов представлению об Амазонии как об исторически «нетронутом» ландшафте, говорят исследователи, показывая, что она была домом для раннего урбанизма, созданного и управляемого коренным населением на протяжении тысячелетий.
Открытие бросает вызов представлению об Амазонии как об исторически «нетронутом» ландшафте, говорят исследователи, показывая, что она была домом для раннего урбанизма, созданного и управляемого коренным населением на протяжении тысячелетий.
«Мы давно подозревали, что самые сложные доколумбовые общества во всем бассейне развивались в этой части боливийской Амазонии, но доказательства были скрыты под пологом леса, и их трудно посетить лично, — сказал Хосе Ириарте из Эксетерского университета. - Наша лидарная система выявила террасы, дамбы, ограждения с контрольно-пропускными пунктами и водохранилища. Есть монументальные сооружения всего в паре километров друг от друга. Но они соединены 1000 километров каналов и дамб, собирающих воедино водохранилища и озера».
До конца ХХ века существовал скептицизм в отношении того, что регион Амазонки мог поддерживать кого-либо, кроме племен охотников-собирателей. Равнины Мохос на юго-западной окраине Амазонки затопляются несколько месяцев в году в сезон дождей, что делает их непригодными для постоянного проживания. Однако в последние десятилетия появились свидетельства о наличии здесь ирригации, земляных работ, наличия больших городов, дамб и каналов, которые часто ведут на многие километры по прямой линии через саванны. «Это указывало на относительно плотное заселение в доиспанские времена. Нашей целью было провести фундаментальное исследование и проследить поселения и жизнь там», — сказал доктор Хайко Прюмерс из Немецкого археологического института, который также принимал участие в исследовании. Исследование проливает свет на масштабы и великолепие гражданских и церемониальных центров, обнаруженных в лесу.
Первоначальные обычные исследования выявили террасированную основную область, стену рва, окружающую участок, и каналы. Однако густая растительность, под которой располагались эти поселения, не позволяла исследователям рассмотреть детали строения монументальных курганов и их окружения. Чтобы узнать больше, исследователи впервые использовали лидар с бортовой лазерной технологией, нацеленной на обнаружение света и определение дальности, в регионе Амазонки. Исследование включает в себя обследование местности с помощью лазерного сканера, прикрепленного к вертолету, небольшому самолету или беспилотнику, который передает около 1,5 миллиона лазерных импульсов в секунду.
До конца ХХ века существовал скептицизм в отношении того, что регион Амазонки мог поддерживать кого-либо, кроме племен охотников-собирателей. Равнины Мохос на юго-западной окраине Амазонки затопляются несколько месяцев в году в сезон дождей, что делает их непригодными для постоянного проживания. Однако в последние десятилетия появились свидетельства о наличии здесь ирригации, земляных работ, наличия больших городов, дамб и каналов, которые часто ведут на многие километры по прямой линии через саванны. «Это указывало на относительно плотное заселение в доиспанские времена. Нашей целью было провести фундаментальное исследование и проследить поселения и жизнь там», — сказал доктор Хайко Прюмерс из Немецкого археологического института, который также принимал участие в исследовании. Исследование проливает свет на масштабы и великолепие гражданских и церемониальных центров, обнаруженных в лесу.
Первоначальные обычные исследования выявили террасированную основную область, стену рва, окружающую участок, и каналы. Однако густая растительность, под которой располагались эти поселения, не позволяла исследователям рассмотреть детали строения монументальных курганов и их окружения. Чтобы узнать больше, исследователи впервые использовали лидар с бортовой лазерной технологией, нацеленной на обнаружение света и определение дальности, в регионе Амазонки. Исследование включает в себя обследование местности с помощью лазерного сканера, прикрепленного к вертолету, небольшому самолету или беспилотнику, который передает около 1,5 миллиона лазерных импульсов в секунду.
После получения снимков растительность на изображениях удаляется на компьютере, и таким образом создается цифровая модель земной поверхности, которую также можно отобразить в виде 3D-изображения. В ходе этого процесса были обнаружены два удивительно больших участка площадью 1,5 и 3 квадратных километра с густой четырехуровневой системой поселений.
«Это самое большое поселение, найденное до сих пор, такое же большое, как Бонн в XVII веке. Его протяженность с севера на юг 1,5 км, с востока на запад - 3 км», — говорит коллега. автор профессор доктор Карла Джеймс Бетанкур из Боннского университета. Архитектура состоит из ступенчатых платформ, увенчанных U-образными конструкциями, прямоугольных платформ и конических пирамид. Дорожки и каналы соединяют отдельные поселения и указывают на тесную социальную связь между жителями
По крайней мере, еще одно поселение можно найти в пределах 5 км от каждого из известных сегодня поселений. «Таким образом, весь регион был густо заселен, что переворачивает все прежние представления», — говорит профессор Бетанкур. Пока невозможно оценить, сколько людей проживало в этих городах. Однако планировка поселения свидетельствует о том, что оно было довольно густонаселенным. «Изменения, внесенные в поселение, например, расширение системы валов и рвов, также говорят о постоянном увеличении населения», — сказал доктор Прюмерс. -Впервые мы можем обратиться к доиспанскому урбанизму на Амазонке и показать карту поселения Котока, крупнейшего поселения культуры Касарабе, известного нам до сих пор».
Исследовательская группа предполагает, что масштабы труда и планирования, затраченные на строительство поселений, беспрецедентны для Амазонии и сопоставимы только с архаичными государствами центральных Анд. Исследователи также настаивают на том, что эти города были построены и управлялись не в противоречии с природой, а вместе с ней, используя успешные стратегии устойчивого существования, которые способствовали сохранению природы и поддерживали богатое биоразнообразие окружающего ландшафта.
«Это самое большое поселение, найденное до сих пор, такое же большое, как Бонн в XVII веке. Его протяженность с севера на юг 1,5 км, с востока на запад - 3 км», — говорит коллега. автор профессор доктор Карла Джеймс Бетанкур из Боннского университета. Архитектура состоит из ступенчатых платформ, увенчанных U-образными конструкциями, прямоугольных платформ и конических пирамид. Дорожки и каналы соединяют отдельные поселения и указывают на тесную социальную связь между жителями
По крайней мере, еще одно поселение можно найти в пределах 5 км от каждого из известных сегодня поселений. «Таким образом, весь регион был густо заселен, что переворачивает все прежние представления», — говорит профессор Бетанкур. Пока невозможно оценить, сколько людей проживало в этих городах. Однако планировка поселения свидетельствует о том, что оно было довольно густонаселенным. «Изменения, внесенные в поселение, например, расширение системы валов и рвов, также говорят о постоянном увеличении населения», — сказал доктор Прюмерс. -Впервые мы можем обратиться к доиспанскому урбанизму на Амазонке и показать карту поселения Котока, крупнейшего поселения культуры Касарабе, известного нам до сих пор».
Исследовательская группа предполагает, что масштабы труда и планирования, затраченные на строительство поселений, беспрецедентны для Амазонии и сопоставимы только с архаичными государствами центральных Анд. Исследователи также настаивают на том, что эти города были построены и управлялись не в противоречии с природой, а вместе с ней, используя успешные стратегии устойчивого существования, которые способствовали сохранению природы и поддерживали богатое биоразнообразие окружающего ландшафта.
«Лидарная технология в сочетании с обширными археологическими исследованиями показывает, что коренные народы не только управляли лесными ландшафтами, но и создавали городские ландшафты, что может внести значительный вклад в перспективы сохранения Амазонки», — сказал профессор Ириарте. «Этот регион был одним из первых, заселенных людьми в Амазонии, где люди начали одомашнивать культуры мирового значения, такие как маниока и рис».
В то же время, когда были построены города, общины в Льянос-де-Мохос превратили сезонно затопляемые саванны Амазонки, размером примерно с Англию, в продуктивные сельскохозяйственные и аквакультурные ландшафты. Исследование показывает, что коренные народы не только управляли лесными ландшафтами, но и создавали городские ландшафты, что свидетельствует об успешных, устойчивых стратегиях существования, а также о ранее неизведанном культурно-экологическом наследии.
«Эти древние города были основными центрами региональной сети поселений, соединенных все еще видимыми прямыми дорогами, расходящимися от этих мест на несколько километров. Доступ к городам, похоже, был ограничен и контролироваться, — сказал соавтор исследования доктор Марк Робинсон из Эксетерского университета. - Наши результаты опровергают аргументы о том, что западная Амазония была малонаселенной в доиспанские времена. Архитектурная планировка крупных поселений культуры Касарабе свидетельствует о том, что жители этого региона создавали новый социальный и общественный ландшафт. Масштаб, монументальность и трудозатраты, связанные со строительством гражданских и церемониальных зданий, инфраструктуры управления водными ресурсами, а также пространственная рассредоточенность поселений - все это отличается от андских культур: сложные, взаимосвязанные поселения Южной Амазонии намного превосходят их по масштабу».
«Эти древние города были основными центрами региональной сети поселений, соединенных все еще видимыми прямыми дорогами, расходящимися от этих мест на несколько километров. Доступ к городам, похоже, был ограничен и контролироваться, — сказал соавтор исследования доктор Марк Робинсон из Эксетерского университета. - Наши результаты опровергают аргументы о том, что западная Амазония была малонаселенной в доиспанские времена. Архитектурная планировка крупных поселений культуры Касарабе свидетельствует о том, что жители этого региона создавали новый социальный и общественный ландшафт. Масштаб, монументальность и трудозатраты, связанные со строительством гражданских и церемониальных зданий, инфраструктуры управления водными ресурсами, а также пространственная рассредоточенность поселений - все это отличается от андских культур: сложные, взаимосвязанные поселения Южной Амазонии намного превосходят их по масштабу».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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