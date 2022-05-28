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Лидар нашел тайные города Амазонии

Лидар нашел тайные города Амазонии

Автор:
28 мая 2022 09:00
Сообщество : Наука
Метки: Амазония   города   джунгли   интересно   лазер в небе   лидар   лидарные технологии   наука   познавательно   
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Затерянные города Амазонки с террасами и ПИРАМИДАМИ обнаружены после того, как они веками были скрыты под пологом тропического леса. Их удалось найти с помощью «лазеров в небе» - так иногда называют лидарную технологию.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Амазония   города   джунгли   интересно   лазер в небе   лидар   лидарные технологии   наука   познавательно   
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2  комментария
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13k
info-kozirev 47 минут назад
Интересно,что под ними.
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1k
Sergius SPb Полчаса назад
Осталось найти сотни миллионов чтобы туда добраться и раскопать.
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