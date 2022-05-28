Лидар нашел тайные города Амазонии

После получения снимков растительность на изображениях удаляется на компьютере, и таким образом создается цифровая модель земной поверхности, которую также можно отобразить в виде 3D-изображения. В ходе этого процесса были обнаружены два удивительно больших участка площадью 1,5 и 3 квадратных километра с густой четырехуровневой системой поселений.

«Это самое большое поселение, найденное до сих пор, такое же большое, как Бонн в XVII веке. Его протяженность с севера на юг 1,5 км, с востока на запад - 3 км», — говорит коллега. автор профессор доктор Карла Джеймс Бетанкур из Боннского университета. Архитектура состоит из ступенчатых платформ, увенчанных U-образными конструкциями, прямоугольных платформ и конических пирамид. Дорожки и каналы соединяют отдельные поселения и указывают на тесную социальную связь между жителями

По крайней мере, еще одно поселение можно найти в пределах 5 км от каждого из известных сегодня поселений. «Таким образом, весь регион был густо заселен, что переворачивает все прежние представления», — говорит профессор Бетанкур. Пока невозможно оценить, сколько людей проживало в этих городах. Однако планировка поселения свидетельствует о том, что оно было довольно густонаселенным. «Изменения, внесенные в поселение, например, расширение системы валов и рвов, также говорят о постоянном увеличении населения», — сказал доктор Прюмерс. -Впервые мы можем обратиться к доиспанскому урбанизму на Амазонке и показать карту поселения Котока, крупнейшего поселения культуры Касарабе, известного нам до сих пор».

Исследовательская группа предполагает, что масштабы труда и планирования, затраченные на строительство поселений, беспрецедентны для Амазонии и сопоставимы только с архаичными государствами центральных Анд. Исследователи также настаивают на том, что эти города были построены и управлялись не в противоречии с природой, а вместе с ней, используя успешные стратегии устойчивого существования, которые способствовали сохранению природы и поддерживали богатое биоразнообразие окружающего ландшафта.