Города, которые в ХХ веке изменились так, что не узнать

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История движется неспешными шагами, и, глядя на неспешное течение окружающей жизни, трудно заметить перемены. Но при взгляде с большим временным промежутком перемены поражают! Сегодня мы увидим знаменитые города, которые за десятилетия изменились до неузнаваемости.
Манхэттан, Нью-Йорк: 1926 - 2021
Манхэттен — самый густонаселенный район Нью-Йорка, настоящая туристическая Мекка. Окруженный реками Гудзон и Ист, он был местом основания Нью-Йорка. Здесь находятся самые известные районы города, включая Гарлем и Вашингтон-Хайтс. В «ревущие двадцатые» Манхэттен пережил экономический бум, вызванный восстановлением Центрального вокзала. Сегодня здесь находятся многие из самых известных достопримечательностей Америки, в том числе Эмпайр-стейт билдинг, Таймс сквер и Рокфеллер-центр.
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Токио, Япония: 1945 - 2021
В 1944 и 1945 годах американцы беспрестанно бомбили Токио. Только в ночь с 9 на 10 марта 1945 года сотни самолетов Boeing B-29 Superfortress сбросили на город более 1600 тонн зажигательных бомб. Бомбежки разрушили большую часть города, вдвое сократили его промышленное производство и убили десятки тысяч человек. После войны Токио изо всех сил пытался восстановиться - и вот сегодня он стал самым густонаселенным мегаполисом в мире. В городе установлен мемориал в память о погибших в ночь с 9 на 10 марта 1945-го.
Сидней, Австралия: 1930 - 2018
Строительство сиднейского моста Харбор-Бридж началось в июле 1923 года и длилось почти 10 лет. Он открылся для публики в 1932 году и до сих пор остается основной транспортной артерией между Сиднеем и его пригородами. Наряду с проезжей частью для транспортных средств, он также включает в себя железную дорогу и пешеходные дорожки. Из-за большой глубины в гавани Сиднея мост пришлось строить уникальным образом: оба конца вели от берегов до тех пор, пока они не соединились в середине гавани.
Бангкок, Таиланд: 1900 - 2021
Бангкок - самый быстрорастущий регион Таиланда. Сочетание старинных и современных построек соответствует фирменному стилю разрастающихся мегаполисов Южной Азии. В течение ХХ века Бангкок расширил свои границы от своего первоначального центра, расположенного вдоль реки Чао Прайя, до соседних провинций на севере и юге. Рост города не показывает признаков замедления, и по всей вероятности в ближайшие десятилетия он продолжит расширять свои границы.
Париж, Франция: 1920 - 2021
Париж - один из старейших и знаменитейших городов Европы. Его прошлое отмечено бунтами, восстаниями, войнами и падением монархий. Во время Первой мировой войны он смог противостоять наступлению немцев, но во время Второй мировой войны попал под их оккупацию до августа 1944 года.
Сегодня Париж остается одним из самых посещаемых туристических мест на континенте, куда ежегодно приезжают миллионы людей, чтобы посетить Эйфелеву башню, катакомбы, Лувр и другие достопримечательности.
Сегодня Париж остается одним из самых посещаемых туристических мест на континенте, куда ежегодно приезжают миллионы людей, чтобы посетить Эйфелеву башню, катакомбы, Лувр и другие достопримечательности.
Дубай, ОАЭ: 1950 - 2021
Дубай был основан как рыбацкая деревня в начале XIX века и быстро стал экономическим центром страны. В 1950-х годах его инфраструктура и торговля росли, а после открытия нефти в 1966 году его население росло в геометрической прогрессии. Подсчитано, что между 1968 и 1975 годами количество людей, проживающих в городе, выросло более чем на 300 процентов!
Гонконг: 1940 - 2021
У Гонконга долгая и беспокойная история. С 1800-х годов до 1997 года он считался британской колонией после того, как был передан британцам правителем княжества Синьань в конце Первой опиумной войны. В это время он был известен как «Британский Гонконг». Приставка «Британский» была отменена лишь после того, как он был возвращен Китаю в 1990-х годах.
В последние несколько лет Гонконг часто упоминался в новостях, в основном из-за протестов, которые там происходили. Призывы к политическим и социально-политическим реформам не новы для его народа, который боролся против коммунистического режима и идеологии Китая. Как и во многих других городах Азии, в нем проживает большое количество населения, что способствовало его быстрому росту.
В последние несколько лет Гонконг часто упоминался в новостях, в основном из-за протестов, которые там происходили. Призывы к политическим и социально-политическим реформам не новы для его народа, который боролся против коммунистического режима и идеологии Китая. Как и во многих других городах Азии, в нем проживает большое количество населения, что способствовало его быстрому росту.
Торонто, Канада: 1930 - 1921
Большинство неканадцев считают Торонто столицей Канады, но это не так. Столица страны - Оттава. Однако Торонто - один из самых густонаселенных и посещаемых туристами городов страны, и трудно найти канадца, который не съездил сюда хотя бы раз.
В 1930-е годы Торонто был совсем не тем современным богатым городом, каким видим его мы. Крах фондовой биржи 1929 года оказал сильное влияние на население: 60% рабочих сократили заработную плату, а еще 30% вообще потеряли работу. Однако это не остановило строительство многих знаковых зданий города, которые, по мнению некоторых, маскировали нищету, свирепствовавшую здесь в течение десятилетия.
В 1930-е годы Торонто был совсем не тем современным богатым городом, каким видим его мы. Крах фондовой биржи 1929 года оказал сильное влияние на население: 60% рабочих сократили заработную плату, а еще 30% вообще потеряли работу. Однако это не остановило строительство многих знаковых зданий города, которые, по мнению некоторых, маскировали нищету, свирепствовавшую здесь в течение десятилетия.
Берлин, Германия: 1945 - 1921
Союзники массово бомбили Берлин во время Второй мировой войны. С 16 апреля по 2 мая 1945 года в черте города шла битва за Берлин, одно из последних крупных наступлений на европейском театре военных действий. Все это нанесло ему непоправимый ущерб. Но, как и другие города, пострадавшие во время Второй мировой войны, Берлин восстановлен. В 1961 году его расколола Берлинская стена, простоявшая до ноября 1989 года. Сегодня Берлин выглядит как любой другой крупный европейский город.
Рио-де-Жанейро, Бразилия
У Рио-де-Жанейро долгая история. Расположенный вдоль океанского побережья Бразилии, он наиболее известен статуей Христа-Искупителя, которая стоит на вершине горы Корковаду. Статуя была спроектирована скульптором Полом Ландовски и построена между 1922 и 1930 годами. Сегодня его называют одним из новых семи чудес света. Рио-де-Жанейро — один из самых процветающих городов Бразилии (да и всей Южной Америки), но для того, чтобы по-настоящему понять, насколько жизнестойко его население, нужно потратить некоторое время на изучение бразильской революции 1930 года, положившей конец Первой Бразильской республике.
Сеул, Южная Корея
Сеул является столицей Южной Кореи, ее экономическим, политическим и культурным центром. Он был аннексирован Японской империей в 1910 году и оставался под колониальным правлением до 1945 года. В те времена город называли «Кейдзё». После освобождения он стал столицей Республики Корея, а после Корейской войны был назван столицей недавно созданной Южной Кореи.
После войны в Сеуле была проведена масштабная модернизация, и сегодня это один из самых известных городов Азии. Будучи домом для правительства Южной Кореи, он также является экономическим и развлекательным центром, широко известным как эпицентр K-Pop и музыкальной индустрии страны.
После войны в Сеуле была проведена масштабная модернизация, и сегодня это один из самых известных городов Азии. Будучи домом для правительства Южной Кореи, он также является экономическим и развлекательным центром, широко известным как эпицентр K-Pop и музыкальной индустрии страны.
Афины, Греция
Когда вы думаете о Греции, первое, что приходит на ум, - это Афины. Столица страны была культурным и политическим центром в исторические времена - не зря ее окрестили «местом рождения демократии» и «колыбелью западной цивилизации». Здесь прошли и первые в истории Олимпийские игры. И сегодня его руины Афин остаются одной из самых популярных достопримечательностей страны. И хотя Греция борется с экономическим кризисом, Афины остаются одним из самых посещаемых туристических мест в Европе.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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