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Города, которые в ХХ веке изменились так, что не узнать

Города, которые в ХХ веке изменились так, что не узнать (13 фото)

Автор:
30 января 2022 08:30
Сообщество : Факты
Метки: города   до и после   интересно   история   перемены   познавательно   столицы   факты   
418
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История движется неспешными шагами, и, глядя на неспешное течение окружающей жизни, трудно заметить перемены. Но при взгляде с большим временным промежутком перемены поражают! Сегодня мы увидим знаменитые города, которые за десятилетия изменились до неузнаваемости.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: города   до и после   интересно   история   перемены   познавательно   столицы   факты   
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281
Сергей Ляхов 2 часа назад
Автор после двух третей поста устал 19 на 20 менять, а к концу и вовсе перестал даты ставить.
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