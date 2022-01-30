Города, которые в ХХ веке изменились так, что не узнать

У Гонконга долгая и беспокойная история. С 1800-х годов до 1997 года он считался британской колонией после того, как был передан британцам правителем княжества Синьань в конце Первой опиумной войны. В это время он был известен как «Британский Гонконг». Приставка «Британский» была отменена лишь после того, как он был возвращен Китаю в 1990-х годах.

В последние несколько лет Гонконг часто упоминался в новостях, в основном из-за протестов, которые там происходили. Призывы к политическим и социально-политическим реформам не новы для его народа, который боролся против коммунистического режима и идеологии Китая. Как и во многих других городах Азии, в нем проживает большое количество населения, что способствовало его быстрому росту.