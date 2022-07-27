В Москве неадекват накинулся на мать с ребенком и попытался украсть малыша

В Москве не всё как у людей. Вот и сейчас там очередная дичь, но хотя бы без расчленёнки.
В Чертаново очередной неадекват решил разнообразить своей день, и накинулся на проходящую мимо женщину. Он схватил её за волосы, кинул на асфальт, а коляску опрокинул. Сделать это он решил в полуголом виде.
Ребёнка при этом из коляски он пытался забрать. Но мимо проходили адекватные люди, и в итоге они помешали москвичу похитить ребёнка.
СМИ сообщают, что мужчина может быть уже судим, и отсидел в колонии 7 или 8 лет. Вчера вечером он холил в районе ОВД, его, всего в крови, пытались перевести через дорогу за локоть.
Кроме того, он часто бывает в местном парке, где, по признанию местных жителей, «странно на всех смотрит» и вообще выглядит неадекватно.
При этом имеет ли он какое-то отношение к пострадавшей — неизвестно.
Источник:
АНТИФИШКИ
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ИМХО. Такие просто не заслуживают жить в обществе.
разве что если состоит на учете по дурке, то можно дольше на стационар.