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В Москве неадекват накинулся на мать с ребенком и попытался украсть малыша

В Москве неадекват накинулся на мать с ребенком и попытался украсть малыша

Автор:
27 июля 2022 14:44
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   драка   избиение   москав   неадекват   ребенок   
1302
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В Москве не всё как у людей. Вот и сейчас там очередная дичь, но хотя бы без расчленёнки.

В Чертаново очередной неадекват решил разнообразить своей день, и накинулся на проходящую мимо женщину. Он схватил её за волосы, кинул на асфальт, а коляску опрокинул. Сделать это он решил в полуголом виде.

Ребёнка при этом из коляски он пытался забрать. Но мимо проходили адекватные люди, и в итоге они помешали москвичу похитить ребёнка.


СМИ сообщают, что мужчина может быть уже судим, и отсидел в колонии 7 или 8 лет. Вчера вечером он холил в районе ОВД, его, всего в крови, пытались перевести через дорогу за локоть.

Кроме того, он часто бывает в местном парке, где, по признанию местных жителей, «странно на всех смотрит» и вообще выглядит неадекватно.

При этом имеет ли он какое-то отношение к пострадавшей — неизвестно.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   драка   избиение   москав   неадекват   ребенок   
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14  комментариев
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5k
Дмитрий 53 минуты назад
Я вообще против того, чтобы людей били. За любые поступки. По тому, как надо по закону что бы всё было.......За редким исключением....Вооот именно такой исключительный случай. С..ка! Мразоту в землю вбить надо было!
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26k
Ваня 3 минуты назад
в табло сходу и в руки медиков...
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7k
Trenzel2003 3 минуты назад
Жаль что сейчас нет смертной казни.
ИМХО. Такие просто не заслуживают жить в обществе.
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7k
Роман 8 минут назад
Причем тут акцент на Москве? В городе с 13млн населения всегда что то где то будет происходить. Это город размером с 2 Болгарии! PS Я, если что, из провинции.
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13k
Kristian 12 минут назад
Да синева расписная, откинулся, косорыловки хряпнул и пошел по району, себя показывать. Тетка с коляской точно знакомая, слишком спокойная. Чужая рожу ему разорвала когтями за ребенка. Чувак еле на ногах стоит, ему много не надо.
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18k
ЦСКА 16 минут назад
Автор, у тебя москвафобия головного мозга! Тебя наверное и женщины не любят...
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9k
Игорь Полчаса назад
...В Москве не всё как у людей. Вот и сейчас там очередная дичь, но хотя бы без расчленёнки.... - С Питером не спутал?
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8k
Garpia121 40 минут назад
Вот зачем таких из специализированных клиник выпускают? Он же явно где-то на учете состоит.
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1k
Kariya 45 минут назад
Пепец. Даже если он имеет к ней и ребенку какое-то отношение (что маловероятно, но все же), в кутузку его обратно за милую душу и не выпускать к людям больше.
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