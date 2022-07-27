В Москве неадекват накинулся на мать с ребенком и попытался украсть малыша

В Чертаново очередной неадекват решил разнообразить своей день, и накинулся на проходящую мимо женщину. Он схватил её за волосы, кинул на асфальт, а коляску опрокинул. Сделать это он решил в полуголом виде.



Ребёнка при этом из коляски он пытался забрать. Но мимо проходили адекватные люди, и в итоге они помешали москвичу похитить ребёнка.



