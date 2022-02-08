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Пассажир такси спровоцировал аварию с… мусоровозом

Пассажир такси спровоцировал аварию с… мусоровозом (4 фото + 1 видео)

Автор:
08 февраля 2022 09:15
Сообщество : Аварии
Метки: авария   драка   нападение   неадекват   омск   пассажир   такси   
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Столкновение такси и мусоровоза произошло в самом центре Омска. В аварии виноват неадекватный пассажир, который стал крутить руль во время движения.
В сети появилась запись с регистратора, дополненная съёмкой с телефона. На видео можно заметить, как молодой человек без национальности кидается на водителя и начинает крутить руль. Таксист одновременно отбивается и пытается следить за дорогой, но уже поздно – Лада Гранта выезжает на встречную полосу и врезается в мусоровоз.
Далее следуют кадры драки между пассажиром и таксистом прямо на дороге, затрудняя при этом движение других автомобилей.
Позже в соцсетях женщина, представившаяся женой таксиста, рассказала, что пассажир похоже был в состоянии наркотического опьянения, а после аварии пытался сбежать, поэтому её мужу пришлось его задерживать силой до приезда полиции.
В пресс-службе омской полиции рассказали, что проводится по факту аварии и причинению телесных повреждений проводится проверка.

Источник:

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Метки: авария   драка   нападение   неадекват   омск   пассажир   такси   
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61k
Опиум для народа Час назад
Ну вы тоже...Не знаете что-ли как себя ведут животные в автомобиле? Для них это стресс, вот и испугалась обезьянка. Надо было в клетке везти.
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3k
leto2016 3 минуты назад
мудак нерусский.
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66
Дмитрий 23 минуты назад
С приезжим понятно все, я водителя понять не могу, у него что тормоза не работали!? Я 10 лет за рулем, и всякое бывало, и руль клинило на ходу... Но черт возьми придави тормоз аккуратненько чтоб задние не влетели и разбирайся с этим товарищем из бывших республик.. а судя по движению он остановиться попытался когда уже почти приехал...
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5k
zulluz Полчаса назад
сейчас не начнут ли ставить разделители салона как в полицейских машинах?
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2k
вася васильев 38 минут назад
Уеб@н!!!
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5k
IceBazooka Час назад
Россия без овцейобов
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5k
tamin 2 часа назад
Рассказываю реальный кейс. Таксюга говорит нет у него сдачи, давайте перевод. Диктует номер. Я его повторяю. Все норм. А через пару минут от него вопль-деньги не пришли! Проверяем-а типа там ошибка в номере. И деньги улетели не туда. Дальше скандал и.т.д.. и ты второй раз перечисление делаешь. Типа сам виноват.
Но самое интересное началось потом. Я не поленился, накатал жалобу в яндекс. Скинул скрины и выяснил, что.....фамилии 2 людей совпадают, но одна из них девочка. Итого таксюга тварь конченная, диктовал номер супруги, ему туда приходили деньги. А потом типа ошибся. Для этого всего лишь нужно было 2 номера похожие....
Итого позвонил в сбербанк. Описал ситуацию. Заблокировали счета. Накатал в ментуру заяву на мошенничество. И как говорят знакомые, такие истории регулярны. Просто никто из-за 500-1000 рублей не парится.
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34k
Опаньки 2 часа назад
Водителю 5 звезд поставить
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6k
SuperTroll 2 часа назад
Чурка ссаная, грязный овцеоп, всех гнать в аулы
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3k
Андрей 2 часа назад
Чет Омск, в последнее время, в лидеры по треш-новостям выбивается. А скоро весна, обострения всяческих расстройств, даже представить страшно что нас ждет дальше.)
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29k
Игорь 2 часа назад
"прямо на дороге, затрудняя при этом движение других автомобилей"
=============
ц-ц-ц... затрудняя... бедные затруднённые
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802
Hallo FreeSpace 2 часа назад
Интересно , что ему там преглючилось ?
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