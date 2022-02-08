Пассажир такси спровоцировал аварию с… мусоровозом

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Столкновение такси и мусоровоза произошло в самом центре Омска. В аварии виноват неадекватный пассажир, который стал крутить руль во время движения.
В сети появилась запись с регистратора, дополненная съёмкой с телефона. На видео можно заметить, как молодой человек без национальности кидается на водителя и начинает крутить руль. Таксист одновременно отбивается и пытается следить за дорогой, но уже поздно – Лада Гранта выезжает на встречную полосу и врезается в мусоровоз.
Далее следуют кадры драки между пассажиром и таксистом прямо на дороге, затрудняя при этом движение других автомобилей.
Позже в соцсетях женщина, представившаяся женой таксиста, рассказала, что пассажир похоже был в состоянии наркотического опьянения, а после аварии пытался сбежать, поэтому её мужу пришлось его задерживать силой до приезда полиции.
В пресс-службе омской полиции рассказали, что проводится по факту аварии и причинению телесных повреждений проводится проверка.
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Это уже показательный пример, как неадекватный пассажир может стать причиной смерти всех находящихся в авто.
Но самое интересное началось потом. Я не поленился, накатал жалобу в яндекс. Скинул скрины и выяснил, что.....фамилии 2 людей совпадают, но одна из них девочка. Итого таксюга тварь конченная, диктовал номер супруги, ему туда приходили деньги. А потом типа ошибся. Для этого всего лишь нужно было 2 номера похожие....
Итого позвонил в сбербанк. Описал ситуацию. Заблокировали счета. Накатал в ментуру заяву на мошенничество. И как говорят знакомые, такие истории регулярны. Просто никто из-за 500-1000 рублей не парится.
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ц-ц-ц... затрудняя... бедные затруднённые