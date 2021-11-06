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"Они хорошие мальчики": мать братьев, напавших на отца с ребенком, не верит в их вину

"Они хорошие мальчики": мать братьев, напавших на отца с ребенком, не верит в их вину (4 фото)

Автор:
06 ноября 2021 07:23
Сообщество : Жить в России
Метки: Новые Ватутинки   драка   нападение с ножом   полиция   расследование   ребенок   
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Вчера, после резонансной драки, в которой несколько мужчин напали на отца с малышом, полиция Москвы по горячим следам установила и задержала трех участников этого конфликта. Все они граждане РФ, приехавшие из Оренбургской области. Два из них - братья, которые, по словам их матери, даже в школе не дрались.

После драки в Новой Москве полиция столицы провела масштабную работу, за короткое время установив личности напавших. Это россияне (2000, 2002 и 2003 годов рождения), два из них - братья. Также известен четвертый участник драки, в настоящее время он разыскивается.


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Братья приехали в столицу из Оренбурга. Их мать характеризует сыновей как неконфликтных и не способных к драке. Женщина уверена, что потасовка была спровоцирована.


Она также уверена, что отец ребенка принимал не последнее участие в этом конфликте. Да и вообще он любитель выпить -"по нему видно". Версии о том, что братьев спровоцировали и в драке они защищались, придерживается и адвокат задержанных Роман Матвиенко.


Кстати, если говорить о невиновности и провокации, то стоит посмотреть на драку с другого ракурса.


Отец ребенка, Александр Жиловников, который гулял с сыном, рассказал о том, как развивались события у магазина по Нововатутинскому проспекту: «Началось из-за того, что зацепили моего товарища на ровном месте получается, с нами был еще ребенок. В этот момент как-то так получилось, что они его задели, причем специально задели, ударили по щеке. Соответственно, как отец я среагировал на это, пытался защитить и защититься. Потом слово за слово, один из них достал нож, начал им махать, за нами бегать с этим ножом публично. И получилось так, что в этой ситуации товарищ стал защищаться также — побежал за ними, они от него. И все — я взял ребенка в охапку с собой и пошел домой. Но после этого невзначай мы снова встретились, не доходя магазина, и там основная драка началась. Кое-как спас себя и ребенка, потому что он сидел на шее, я максимально быстро с шеи его снял и встал перед ним. И они начали, даже не разговаривая со мной, без разговоров, просто бить меня".


Друг пострадавшего Никита Уткин описал драку так: «Я подбежал к магазину, прижался спиной, начал махать руками, орать – «Помогите!» Ну потому что я понимал, что не справлюсь с четырьмя точно. Они еще все прыгают на меня ногами, бьют. Суть в другом — что я забегаю в магазин, пока они от меня отбежали, побежали в сторону Александра. Там я увидел мужчин взрослых троих. Я говорю – «Мужики, можете помочь срочно?! На нас напала толпа». Александра били человек пять-шесть, прыгали постоянно в него. Он говорил каждому – «давайте один на один», но они постоянно прыгали, в голову били, наносили телесные повреждения. После чего с этими мужиками, ну и там много очевидцев было, кто помог нам, мы подоспели на помощь. Я в большей степени боялся из-за ножа, потому что до этого — в первой перепалке — они меня чуть не убили. Ну раза три он промахнулся просто».


А это один из участников потасовки объясняет свое задержание:


В настоящее время с задержанными и потерпевшим проведены очные ставки и допросы.

Допрос одного из подозреваемых

Пока подозреваемых оставят под стражей на 48 часов. В ближайшее время дело о нападении будет передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ (СК), где и определят дальнейшую судьбу.

Также известно, что глава СК Бастрыкин поручил переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках на более тяжкую статью "Покушение на убийство".

Только что сообщили о задержании четвертого напавшего. Им оказался мужчина 2002 года рождения. В настоящий момент он доставлен в отделение полиции.


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Метки: Новые Ватутинки   драка   нападение с ножом   полиция   расследование   ребенок   
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160k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Можешь, попрощаться мамаша со своими "мальчиками", с хулиганки, покушение на убийство, переквалифицировали, по нарожают ублюдков...
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5k
Echo 11 минут назад
Тоже художники наверно , маму ждет большой сюрпрайз
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281
Lakov Lucesar 14 минут назад
россии есть мужики, но 5-6 раза больше подлецов
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777
олег 22 минуты назад
реальный зацеп ,друган папашкин рот открыл и сбежал ,падла.
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3k
Еркен Полчаса назад
Если рядом ребенок конфликт нельзя продолжать, даже словесный. Вот как отведет ребенка домой, после этого можете хоть до посинения выяснять отношения.
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42k
Элек Мек Полчаса назад
Дело ясное,что дело тёмное.
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8k
кот базилий 38 минут назад
Они как животные ходят стаями от трех до пяти. Редко когда одиночку встретишь, да и тот будет идти опустив звериные глазки.
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48
Vargard 42 минуты назад
Попытка убийства группой лиц по предварительному сговору. По 15 лет на каждого хорошего мальчика и делов то
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14k
vikklu 49 минут назад
Ага, яжемать, мать вашу...
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8k
кот базилий 55 минут назад
Как всегда -"ми хороший, ми защищался". Скоты, лет по восемь вам впаять и адвокат ваш такой же п........
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21k
Mike Miller Час назад
Кто отвечает на слова ударами хороши быть не может. Даже если это очень и очень оскорбительные слова. Силовой ответ в этом случае, поведение первобытного бабуина, а не человека.
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11k
Alex Час назад
Хорошие мальчики с ножами по улице не ходят.
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15k
SpoiltNail Час назад
Закрывать надо любителей размахивать руками и ногами. Надолго.
Ибо нехер
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8k
Андрей А Час назад
Я хренею на русских адвокатов, защищающих эту мразоту.
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0
Федор 2 часа назад
расстреляйте этих черножопых нахер на месте. вот и весь вопрос. другие думать начнут, если есть чем, конечно
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27k
Aqueronte 2 часа назад
Понаехали уроды. Сидели бы в своём селе коз доили.
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