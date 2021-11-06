"Они хорошие мальчики": мать братьев, напавших на отца с ребенком, не верит в их вину

Друг пострадавшего Никита Уткин описал драку так: «Я подбежал к магазину, прижался спиной, начал махать руками, орать – «Помогите!» Ну потому что я понимал, что не справлюсь с четырьмя точно. Они еще все прыгают на меня ногами, бьют. Суть в другом — что я забегаю в магазин, пока они от меня отбежали, побежали в сторону Александра. Там я увидел мужчин взрослых троих. Я говорю – «Мужики, можете помочь срочно?! На нас напала толпа». Александра били человек пять-шесть, прыгали постоянно в него. Он говорил каждому – «давайте один на один», но они постоянно прыгали, в голову били, наносили телесные повреждения. После чего с этими мужиками, ну и там много очевидцев было, кто помог нам, мы подоспели на помощь. Я в большей степени боялся из-за ножа, потому что до этого — в первой перепалке — они меня чуть не убили. Ну раза три он промахнулся просто».





А это один из участников потасовки объясняет свое задержание:



