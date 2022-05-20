"Я её здесь сейчас убью": в Симферополе неадекват в ветеринарке угрожал убийством собаке и избил сотрудницу

Когда сотрудница спросила его, в чём, собственно, дело, он лишь заявил, что и сам является врачом со стажем.

После того, как в кабинет мужчине попасть, ожидаемо, не удалось, он пошёл в сторону стойки администратора. Там к нему выбежала собака, которая начала лаять на неадеквата. Это лишь раззадорило незваного гостя, и он начал угрожать убийством животного, не забывая оскорблять сотрудниц клиники.