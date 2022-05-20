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"Я её здесь сейчас убью": в Симферополе неадекват в ветеринарке угрожал убийством собаке и избил сотрудницу

"Я её здесь сейчас убью": в Симферополе неадекват в ветеринарке угрожал убийством собаке и избил сотрудницу

Автор:
20 мая 2022 12:18
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Крым   животные   избиение   клиника   неадекват   новости   происшествия   симферополь   
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Весеннее обострение добралось и до Симферополя. В одну из местных ветклиник ворвался неадекват, который начал угрожать сотрудницам.

Всё произошло в ветклинике "ABBA" на Ялтинском шоссе, сообщает телеграм-канал Mash на волне.

Туда накануне зашёл мужчина, который изначально не привлекал к себе никакого внимания. Сотрудницы ветклиники обратили на него внимание лишь после того, как он попытался попасть в кабинет ветеринарного врача.

Когда сотрудница спросила его, в чём, собственно, дело, он лишь заявил, что и сам является врачом со стажем.

После того, как в кабинет мужчине попасть, ожидаемо, не удалось, он пошёл в сторону стойки администратора. Там к нему выбежала собака, которая начала лаять на неадеквата. Это лишь раззадорило незваного гостя, и он начал угрожать убийством животного, не забывая оскорблять сотрудниц клиники.

Не вразумило посетителя и то, что администратор пообещала вызвать правоохранителей. После этого начались угрозы "набить лицо" (в более грубой форме) администратору. Неадекват даже зашёл за стойку, и удалил девушку, которая, судя по видео, гораздо его меньше, по лицу.

Правда, смельчак оказался не таким уж смелым, и дожидаться приезда полиции не стал, а сразу же после левого удара по лицу унёс ноги.

Сотрудники ветклиники не оценили кухонного бойца, и администратор сняла побои. Сейчас мужчину разыскивает полиция.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Крым   животные   избиение   клиника   неадекват   новости   происшествия   симферополь   
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2  комментария
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Lexx Полчаса назад
Так надо было его усыпить, что бы не мучился, они же это умеют.
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