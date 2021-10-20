Врачи лечили у ребенка перелом мазью от ушибов

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Как говорит мама ребенка, ее дочку госпитализировали после падения со стульчика для кормления.
В читинской краевой клинической больнице ребенку был сделан рентген и врачи пришли к выводу, что у девочки ушиб. Был назначен воротник Шанса и обезболивающая мазь.
Мама засомневалась в поставленном диагнозе и попросила еще раз проверить. Медики в ответ уверенно заявили, что снимки посмотрели несколько врачей и никакой ошибки быть не может.
"Ребенок не поднимал левую руку, не поворачивал голову в левую сторону, постоянно плакал, шея и область ключицы припухла" - рассказала мама девочки.
"Ребенок не поднимал левую руку, не поворачивал голову в левую сторону, постоянно плакал, шея и область ключицы припухла" - рассказала мама девочки.
Через несколько дней ребенок была переведена на дневной стационар нейрохирургом и мама обнаружила у нее шишку в районе ключицы. Был сделан повторный рентген и выяснилось, что у маленькой пациентки перелом со смещением.
"При повторном рентгене оказалось, что у дочки перелом со смещением. 3 дня пролежали в больнице, 2 травмотолога-ортопеда осматривали ребёнка и снимки. 9 дней ребёнок был со сломанной ключицей, и я все эти 9 дней мазала ребёнку шею долобене, вместо реальной помощи".
Женщина направила жалобу в местный Минздрав, в больнице будет проведена проверка.
"При повторном рентгене оказалось, что у дочки перелом со смещением. 3 дня пролежали в больнице, 2 травмотолога-ортопеда осматривали ребёнка и снимки. 9 дней ребёнок был со сломанной ключицей, и я все эти 9 дней мазала ребёнку шею долобене, вместо реальной помощи".
Женщина направила жалобу в местный Минздрав, в больнице будет проведена проверка.
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Я уж молчу про идиотские версии типа - доломали дома.
нет?