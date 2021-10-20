Врачи лечили у ребенка перелом мазью от ушибов

Через несколько дней ребенок была переведена на дневной стационар нейрохирургом и мама обнаружила у нее шишку в районе ключицы. Был сделан повторный рентген и выяснилось, что у маленькой пациентки перелом со смещением.

"При повторном рентгене оказалось, что у дочки перелом со смещением. 3 дня пролежали в больнице, 2 травмотолога-ортопеда осматривали ребёнка и снимки. 9 дней ребёнок был со сломанной ключицей, и я все эти 9 дней мазала ребёнку шею долобене, вместо реальной помощи".

Женщина направила жалобу в местный Минздрав, в больнице будет проведена проверка.