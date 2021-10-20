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Врачи лечили у ребенка перелом мазью от ушибов

Врачи лечили у ребенка перелом мазью от ушибов (3 фото)

Автор:
20 октября 2021 12:52
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Россия   больницы   врачи   дети   медицина   ребенок   халатность   
837
3
Как говорит мама ребенка, ее дочку госпитализировали после падения со стульчика для кормления.

Источник:

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Метки: Россия   больницы   врачи   дети   медицина   ребенок   халатность   
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20  комментариев
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1k
Sandmännchen (DDR) 48 минут назад
“со стульчика для кормления“? Вопрос активной маме.
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731
Миша 17 минут назад
Пишите исчо, ваше ценное мнение взволновало народные массы находящихся на Фишках диагностов, рентгенологов, и травматологов. Ведь всё так просто, даже на имеющемся древнем оборудовании, а врачи нагло тупят.
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65
eutace 20 минут назад
не удивлен
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−10
ЯрусскиЙ Полчаса назад
почему путина называют опарышем?
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17k
Vital Idol 42 минуты назад
только так с ними...
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1k
Moon24 44 минуты назад
Это современные врачи - герои . Ничего не знают , не умеют . Настоящих врачей считанные еденицы
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2k
Tano 44 минуты назад
Ну бывает... это же ребенок. Косточки маленькие, трещину не видно. Смещение проявилось уже потом из-за отсутствия фиксации.
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396
Василий 51 минуту назад
мать тоже не особо отличилась что то
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5k
Roman 53 минуты назад
Где фотка первого рентгена?

Я уж молчу про идиотские версии типа - доломали дома.
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41k
Соломей 54 минуты назад
а вы хотели бы, чтоб вас лечили врачи, учащиеся по удалёнке, проводящие всё время в тик-ток?
нет?
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5k
Ruk 55 минут назад
вот мы все удивились! ни когда не было и вот опять
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3k
Севастьян 57 минут назад
Как врачей учат,так они и определяют.И ненадо говорить что им мало платят.В учителя и врачи идут по призванию,а не за зарплатой-так сказала Голикова.
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3k
40bbazziggo 58 минут назад
Странно, по ОМС обычно подорожник идёт.
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