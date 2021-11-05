«Что делаете? Я с ребенком!» Конфликт между кавказцами и отцом грозит перерасти в побоище

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Практически у каждого конфликта есть предыстория, но в этот раз все было иначе. Что спровоцировало четверых обладателей бород и восточной внешности напасть отца и ребенка не известно.
Инцидент произошел в Новой Москве в поселении Новые Ватутинки, недалеко от Троицка. Мужчина с маленьким сыном совершали вечернюю прогулку, когда к ним подошли четверо человек, и, не вступая в диалог с мужчиной, принялись его избивать.
Когда же мужчина попытался достучаться до здравого смысла нападавших, и, поняв, что конфликта избежать не удастся, предложил им драться один на один. Но нападать толпой на беззащитного человека проще.
Никто из очевидцев, снимавших драку, не пришел на помощь мужчине. Но в соцсетях его активно поддержали. Более того, жители этого микрорайона планируют устроить сегодня массовые разборки с участниками вчерашней драки. Они планируют отомстить за отца и сына.
Полиция в курсе предстоящей «стрелки», на место проишествия направлено несколько машин. Хотя на вечернее нападение отреагировали вяло, сообщив, что в результате хулиганских действий никто не пострадал, но проверку они все равно проводят.
Сейчас полицейские патрулируют улицы, опрашивают местных жителей, а также проверяют документы.
По сообщениям местных жителей задерживают рабочих с окрестных строек. Правда, под горячую руку попадаются и коренные жители микрорайона.
Стройки в Новых Ватутинках внезапно опустели. После того как начались проверки документов, граждане соседних республик массово убегают в поля со строительных площадок.
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Что во власти спятил...
А вот после этого видео опять начну постоянно носить!
Аплодирую смелости "настоящих мущщин"!
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Скажем так, если мигрантов не будет или они не будут отсвечивать - преступлений станет меньше. Меня такое вполне устраивает.
А насчет "подогревается" - я даже ЗА, если оно так. Желательно, чтобы карательные действия против мигрантов пордробно освещались.
Массовых побоищ в результате, конечно, не будет, но у любого Джамшута в голове отложится, что следующим реально может стать он.