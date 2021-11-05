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«Что делаете? Я с ребенком!» Конфликт между кавказцами и отцом грозит перерасти в побоище

«Что делаете? Я с ребенком!» Конфликт между кавказцами и отцом грозит перерасти в побоище (2 фото + 5 видео)

Автор:
05 ноября 2021 12:28
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Москва   Новые Ватутинки   видео   драка   кавказцы   ребенок   
5658
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Практически у каждого конфликта есть предыстория, но в этот раз все было иначе. Что спровоцировало четверых обладателей бород и восточной внешности напасть отца и ребенка не известно.  

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Метки: Москва   Новые Ватутинки   видео   драка   кавказцы   ребенок   
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23k
Ваня 2 часа назад
реально мартышки задолбали, нелюди...
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3k
Лео Рудакопски 5 минут назад
Еще вспомнилось: лет 10 назад снимал жилье и в Выхино, и в Кузьминках (окрас районов известен), и всегда ходил свободно по улицам, даже по ночам. А сейчас и в центре Москвы себя неуютно чувствую, если рядом приезжие. А еще взгляды у них изменились. Наглые стали. Какую-то отмашку они получили, явно.
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−18
домкрат 6 минут назад
Во главе их - дятел,
Что во власти спятил...
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3k
portroy 12 минут назад
11 лет назад, когда у меня родился первый ребенок, я живо такую картину представил и завел себе травмат. Но после пары лет ношения мне подумалось, что это паранойя и ствол переехал в сейф, где и лежит с редкими выездами в ОЛРР на продление разрешения.
А вот после этого видео опять начну постоянно носить!
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154
Karinavirus 14 минут назад
Странно, вроде год петуха уже прошёл, а они всё никак успокоиться не могут...
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−18
домкрат 24 минуты назад
Это рывок или уже прорыв ?
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−18
домкрат 24 минуты назад
а ! день единения в путлеробаде !
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12k
info-kozirev Полчаса назад
Ну радует,что народ начал активизироваться,забили "стрелу" черным (а на ней,я так понимаю,планируют положить нахрен всех),местным ментам настучать по тупой башке,нихрена мышей не ловят (что значит "отреагировали вяло")......в который раз убеждаюсь,Россия для русских и по русски,со зверями мирно жить не получится.
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5k
Дмитрий Полчаса назад
результате хулиганских действий никто не пострадал? Менты не лучше этих овцеёбов. Этож травма психологическая для ребенка на всю жизнь.
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7
lotaugust 37 минут назад
Для начала надо разогнать местное УВД, без этого весь этот беспредел от озабоченных отсутствием любимых овец не прекратится.
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2k
Дмитрий ! 38 минут назад
Всех выслать найух в кишлаки за их счет.
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−37
Mayan 39 минут назад
Путин говорил, что его армия будет прикрываться женщинами и детьми. Этот русак черт понял буквально. Песты всё равно отхватил.
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154
Karinavirus Mayan 8 минут назад
Не шуми, сладенький - мужа разбудишь, опять СОСАТЬ заставит
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4k
Владимир 39 минут назад
против овцейобов поможет только пистолет в кармане, но государство платит оброк Кавказу, вот они и распоясались. Это прекратится, только когда сменится режим.
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1k
Укротитель 6огдашек 42 минуты назад
Вот это да! Вчетвером не побоялись одного мужика с маленьким ребёнком?
Аплодирую смелости "настоящих мущщин"!
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70
Evgeniy 43 минуты назад
Да [мат] в край! Сажать в трудовые лагеря! Работают пусть! Не взирая на длинну бороды и цвет глаз! Такие однозначно представляют угрозу окружающим.
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13k
* 45 минут назад
"никто на помощь не пришёл, но в соц сетях осудили..." вся суть наших дней.
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10k
Шурум-бурум 49 минут назад
очередные дети б @ ядей толпой избивают одного... только б @ яди не воспитывают свое ублюдочное потомство с самого рождения!
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789
Hypnosis 53 минуты назад
Шакалы опущенные
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13k
Михалыч 56 минут назад
Да, и этих обезьян, опять напавших толпой, судить как ОПГ.
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1k
Дмитрий 59 минут назад
Интересно бы всё же понять ситуация с правонарушениями со стороны мигрантов специально подогреваются или действительно настолько массовы. Интересно бы увидеть какой процент преступлений приходится на них. Ну а в данной ситуации обезьяны в край охренели...надо же додуматься на отца с ребенком напасть..
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316
阿鋒 Дмитрий Полчаса назад
Может потому что уже просто накипело. Больше проверок (включая работодателей) - больше арестов! Тем более, чебуреки сами этому активно способствуют. Главное - чтоб без жертв среди своих., к сожалению, так редко случается.
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−18
домкрат Час назад
только легализованный нарезной огнестрел спасёт россию ...
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