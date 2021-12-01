Российские стримеры ради донатов приковали мужчину к батарее и избивали его

Один из зрителей обратился в полицию подмосковного Звенигорода. Мужчина рассказал, что смотрел стрим блогера на известной стрим-площадке. На протяжении нескольких дней блогер со своими друзьями издевался над мужчиной под пивко. Его приковывали к батарее, избивали, бросали в него петарды. Позже выяснилось, что мужчина был совсем не против такого отношения.
Зритель записал часть стрима и обратился в полицию. На кадрах четверо мужчин, попивая пивко, издеваются над пятым. Его приковывали к батарее, били, унижали и кидали в него петарды. По словам зрителя, это только часть того, что натерпелся мужчина.
— Я понимал, что человека нужно спасать. Там были угрозы и откровенное издевательство, его эмоции на видео совершенно неподдельные, он не ожидал что всё зайдёт так далеко. Он сам просил вызвать полицию, — рассказал зритель Евгений (имя изменено) KP.RU
Как выяснилось позже, в эту квартиру уже ни один раз вызывали полицию, вот только полицейские не хотят туда ехать.
Автором стрима оказался 27-летний Кирилл Зырянов. В его квартире несколько суток удерживали мужчину. Издевательство видели тысячи человек, но лишь один из них обратился в полицию. Практически сразу запись стрима была удалена, поскольку нарушала правила площадки.
— Поступило заявление по телефону от гражданина, который сообщил о том, что в течение 3 суток в одной из квартир по адресу микрорайон Пронина в Звенигороде удерживают мужчину, пристегнув его наручниками к батарее. На место был направлен наряд полиции, но дверь в квартиру никто не открыл, — сообщил источник kp.ru.
По словам зрителя, невольник - брат одного из мужчин.
— Он является бедным безработным человеком, везде с собой берёт родного брата который чуть младше его, брат — инвалид детства по психике, я слышал, что и сам пострадавший тоже состоит на учёте в психдиспансере. Ещё с ним был челлендж "два дня без еды и воды, не выходя из кадра". Тогда над ним тоже издевались, обнуляли таймер много раз, — рассказывает Евгений.
Позже стало известно, что прикованный к батарее мужчина добровольно согласился на издевательства, сообщает РЕН.ТВ. По данным подмосковного МВД, участники съемок утверждают, что никто из них не пострадал, а все случившиеся с ними было по добровольному согласию. Полиция проведёт профилактическую работу с участниками стрима.
Источник:
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Вот это настоящие ублюдки!
или что тысячи это смотрят...?
И все преступники: "А что, так можно было!?"