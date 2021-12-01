Российские стримеры ради донатов приковали мужчину к батарее и избивали его

Зритель записал часть стрима и обратился в полицию. На кадрах четверо мужчин, попивая пивко, издеваются над пятым. Его приковывали к батарее, били, унижали и кидали в него петарды. По словам зрителя, это только часть того, что натерпелся мужчина.

— Я понимал, что человека нужно спасать. Там были угрозы и откровенное издевательство, его эмоции на видео совершенно неподдельные, он не ожидал что всё зайдёт так далеко. Он сам просил вызвать полицию, — рассказал зритель Евгений (имя изменено) KP.RU

Как выяснилось позже, в эту квартиру уже ни один раз вызывали полицию, вот только полицейские не хотят туда ехать.