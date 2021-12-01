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Российские стримеры ради донатов приковали мужчину к батарее и избивали его

Российские стримеры ради донатов приковали мужчину к батарее и избивали его (2 фото + 1 видео)

Автор:
01 декабря 2021 09:18
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Россия   блогеры   донаты   избиение   стримеры   уголовка   фото   
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Один из зрителей обратился в полицию подмосковного Звенигорода. Мужчина рассказал, что смотрел стрим блогера на известной стрим-площадке. На протяжении нескольких дней блогер со своими друзьями издевался над мужчиной под пивко. Его приковывали к батарее, избивали, бросали в него петарды. Позже выяснилось, что мужчина был совсем не против такого отношения.

Зритель записал часть стрима и обратился в полицию. На кадрах четверо мужчин, попивая пивко, издеваются над пятым. Его приковывали к батарее, били, унижали и кидали в него петарды. По словам зрителя, это только часть того, что натерпелся мужчина.

— Я понимал, что человека нужно спасать. Там были угрозы и откровенное издевательство, его эмоции на видео совершенно неподдельные, он не ожидал что всё зайдёт так далеко. Он сам просил вызвать полицию, — рассказал зритель Евгений (имя изменено) KP.RU

Как выяснилось позже, в эту квартиру уже ни один раз вызывали полицию, вот только полицейские не хотят туда ехать.

Автором стрима оказался 27-летний Кирилл Зырянов. В его квартире несколько суток удерживали мужчину. Издевательство видели тысячи человек, но лишь один из них обратился в полицию. Практически сразу запись стрима была удалена, поскольку нарушала правила площадки.

— Поступило заявление по телефону от гражданина, который сообщил о том, что в течение 3 суток в одной из квартир по адресу микрорайон Пронина в Звенигороде удерживают мужчину, пристегнув его наручниками к батарее. На место был направлен наряд полиции, но дверь в квартиру никто не открыл, — сообщил источник kp.ru.

По словам зрителя, невольник - брат одного из мужчин.

— Он является бедным безработным человеком, везде с собой берёт родного брата который чуть младше его, брат — инвалид детства по психике, я слышал, что и сам пострадавший тоже состоит на учёте в психдиспансере. Ещё с ним был челлендж "два дня без еды и воды, не выходя из кадра". Тогда над ним тоже издевались, обнуляли таймер много раз, — рассказывает Евгений.

Позже стало известно, что прикованный к батарее мужчина добровольно согласился на издевательства, сообщает РЕН.ТВ. По данным подмосковного МВД, участники съемок утверждают, что никто из них не пострадал, а все случившиеся с ними было по добровольному согласию. Полиция проведёт профилактическую работу с участниками стрима.


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Метки: Москва   Россия   блогеры   донаты   избиение   стримеры   уголовка   фото   
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29  комментариев
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1k
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Психи одним словом, у них свой мир.
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Киса Кацман Алксандр Шевченко 2 часа назад
Психи не они ... А те, кто это смотрит и платит за это деньги.
Вот это настоящие ублюдки!
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11k
Голос Вселенной Полчаса назад
Да уж... патовая ситуация..
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818
Hallo FreeSpace Полчаса назад
ну что за бараны ...
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5k
молотый Либентроп 37 минут назад
Интересно, откуда к нам пришла мода на стрим и извращения на камеру?
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16k
homerchik 52 минуты назад
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8k
Mauritanien Час назад
Мне одно не понятно. Кто это смотрит? И главное - ЗАЧЕМ? Делать нехрен? Времени вагон? Писец полный
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1k
elf3399 Час назад
Гнездо идиотов
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7k
Позитив Час назад
такие идиоты не вызывают удивление уже, больше поражает - народ смотрит, а значит одобряет.... вот что пугает
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1k
Сантехник 2 часа назад
Когда за подобное начнут давать реальные сроки, как самим "стримерам", так и всем "донатерам" - ситуация начнет исправляться. В идеале бы еще иск выкатить стриминговому сервису, чтобы четче следили за контентом, но это уже сложнее. Хомячки конечно начнут верещать про "свободу творчества" и цензуру - но, как показывает практика, без цензуры нельзя.
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10k
Alex 2 часа назад
Это же насколько больным надо быть чтобы смотреть такое... И есть тысячи просмотров. Я даже незнаю что и сказать.
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16k
SpoiltNail 2 часа назад
"застрахуй братуху, застрахуй"
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34k
Опаньки 2 часа назад
Не понятно, что хуже: что эти стримят такой "контент"
или что тысячи это смотрят...?
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2k
sedoisever 2 часа назад
"На место был направлен наряд полиции, но дверь в квартиру никто не открыл."
И все преступники: "А что, так можно было!?"
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3k
ezhik 2 часа назад
"..и сам пострадавший тоже состоит на учёте в психдиспансере....Полиция проведёт профилактическую работу с участниками стрима." те, теперь можно безнаказанно издеваться на душевнобольными людьми и ограничиваться лишь порицанием со стороны властей?!
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2k
Moon24 2 часа назад
Инвалид с детсва по психзаболеванию не может осознанно дать согласие на подобное . К тому же происходящее должно быть уголовно наказуемо , это касается и донатов которые должны получить реальные сроки . Цензура не нужна , нужна ответственность за выложенное в сеть
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331
АлоКин 2 часа назад
В смысле профилактическую беседу? Тоесть если человек согласен над ним можно издеваться и транслировать в инет на потеху аудитории? А не смущает факт того что хоть и добровольные, но все же издевательство и избиения имели место быть. Бл...ть, да там дегенерат над человеком глумился, [мат] вашу мать!!!
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5k
Станислав 2 часа назад
Эти люди нашли извращенный способ заработка. Если все по договору и согласию без принуждения и отсутствия явного вреда здоровью, то х.й с ними. Гораздо больше пугают те, кто это смотрит и еще донатит, чтобы "пожеще". Вот эти люди психопаты и извращенцы в гораздо бОльшей степени, на месте МВД я бы зрителей в первую очередь проверил.
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15k
ВОВЧЕГ 2 часа назад
Люди в этой стране зарабатывают кто как может!
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