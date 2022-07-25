За рисунок на руке с туристки в Анапе потребовали 20 тысяч рублей

Курортные города в плане цен никогда не стеснялись, но, похоже, в этом случае получился перебор. Даже хозяин точки "временного тату" был слегка смущен.
Летний сезон короток, а потому нужно успеть нагреться на туристах по полной программе. В Анапе курортников, как и везде, завлекают всевозможными услугами. Вот, скажем, точка по нанесению "временных тату" или, что вернее, рисунков.
Чтобы подкупить гостей, обещают нарисовать изображение за 100 рублей. А уже когда работа выполнена, достают линейку и начинают измерять картинку, сообщая, что цена зависит от её размера. И только тут клиент уличного «салона» внезапно узнает, что должен не несколько сотен, а уже несколько десятков тысяч рублей. В данном случае мастер потребовал 20 тысяч.
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Как считаете, друзья, цена адекватная? Пользователи соцсетей сообщают, что за эти деньги можно было и настоящее тату сделать, а не примитивный рисунок, который смоется через несколько дней.
Да и вообще, привычка недоговаривать о конечной цене услуги или товара не может не раздражать. Кстати, гостья Анапы сообщила адрес "салона": улица Горького, недалеко от дома 21Б. Но мы уверены, что таких точек по всем курортным городам полным-полно, ведь лето коротко, а значит, надо успеть заработать на доверчивых туристах.
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АНТИФИШКИ
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