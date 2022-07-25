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За рисунок на руке с туристки в Анапе потребовали 20 тысяч рублей

За рисунок на руке с туристки в Анапе потребовали 20 тысяч рублей

Автор:
25 июля 2022 08:21
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: анапа   аферисты   видео   временное тату   конфликт   курорт   рисунок   цена   
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Курортные города в плане цен никогда не стеснялись, но, похоже, в этом случае получился перебор. Даже хозяин точки "временного тату" был слегка смущен.

Летний сезон короток, а потому нужно успеть нагреться на туристах по полной программе. В Анапе курортников, как и везде, завлекают всевозможными услугами. Вот, скажем, точка по нанесению "временных тату" или, что вернее, рисунков.

Чтобы подкупить гостей, обещают нарисовать изображение за 100 рублей. А уже когда работа выполнена, достают линейку и начинают измерять картинку, сообщая, что цена зависит от её размера. И только тут клиент уличного «салона» внезапно узнает, что должен не несколько сотен, а уже несколько десятков тысяч рублей. В данном случае мастер потребовал 20 тысяч.


Как считаете, друзья, цена адекватная? Пользователи соцсетей сообщают, что за эти деньги можно было и настоящее тату сделать, а не примитивный рисунок, который смоется через несколько дней.


Да и вообще, привычка недоговаривать о конечной цене услуги или товара не может не раздражать. Кстати, гостья Анапы сообщила адрес "салона": улица Горького, недалеко от дома 21Б. Но мы уверены, что таких точек по всем курортным городам полным-полно, ведь лето коротко, а значит, надо успеть заработать на доверчивых туристах.  

Источник:

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Метки: анапа   аферисты   видео   временное тату   конфликт   курорт   рисунок   цена   
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9  комментариев
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58
tutu Час назад
типичные южные барыги, к вам скоро вообще никто не приедет, будите последний х без соли доедать!
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16k
Booka1a 8 минут назад
если цена зависит от размера и минималка - 100р, то получается, что за стольник они примерно треть квадратного сантиметра рисуют?
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651
HalloFreeSpace 17 минут назад
Да кто-ьы сомневался ...
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31k
Fat Lynx 50 минут назад
Надо быть полным дол-бо-ё-бом, что бы ехать отдыхать на курорты КК, Крыма, Абхазии, Грузии. Я понимаю, сейчас некуда... ну не ужели так невтерпеж с головой сигануть в клоаку?
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11k
Мистер Фикс 58 минут назад
Поэтому моя семья не отдыхает на нашем море
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643
Alex Час назад
Бизнес по южно-обезьяний. У этих свиней в крови нае**ть ближнего.
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