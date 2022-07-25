За рисунок на руке с туристки в Анапе потребовали 20 тысяч рублей

Летний сезон короток, а потому нужно успеть нагреться на туристах по полной программе. В Анапе курортников, как и везде, завлекают всевозможными услугами. Вот, скажем, точка по нанесению "временных тату" или, что вернее, рисунков.

Чтобы подкупить гостей, обещают нарисовать изображение за 100 рублей. А уже когда работа выполнена, достают линейку и начинают измерять картинку, сообщая, что цена зависит от её размера. И только тут клиент уличного «салона» внезапно узнает, что должен не несколько сотен, а уже несколько десятков тысяч рублей. В данном случае мастер потребовал 20 тысяч.