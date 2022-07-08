"Слышь, ты, надень свой лифон!": посетительница общественного пляжа в Сочи возмутилась неодетой девушкой

Сочинка произнесла гневный монолог в адрес загоравшей топлес девушки. Тот самый случай, когда мамы негодуют, а папы - в восторге.
Общественный пляж "Чайка" в Сочи. Отдыхающие люди, много детей. Среди загорающих внезапно обнаружилась девушка, снявшая верхнюю часть купальника. Загар получится красивым, а вот настроение женской половине аудитории молодая прелестница испортила напрочь.
Посетительница пляжа возмущается: тут же дети, мужчины. Насчёт детей она, конечно, права, а вот мужчинам зрелище обнаженной женской груди еще никогда не мешало. Не так ли?
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В соцсетях мнения разделились. Что характерно, резко против подобного поведения на пляже были только женщины.
А как вы, друзья, относитесь к оголению тела на публичных пляжах? Возмущаетесь, поддерживаете или вам всё равно?
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АНТИФИШКИ
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Поехали они на море вдвоем дикарями. Поставили палатку подальше от людей, как многие там и делают. Метров 100 друг от дурга по палатке вдоль побережья. Никто никому не мешает, все балдеют от уединения. Мама загорает топлес.
И тут на горизонте образовывается какая то компания, человек 50. Ставят большую армейскую палатку. Ну 50 и 50, где то далеко и фиг с ними. И тут одним днем нарисовываются делегаты и делает замечание моей маме, что она топлес. Причем специально приперлись хрен пойми откуда. Оказалась какая то там сектантская организация. Их послали конечно все дикари нафиг.
НО блин, разглядеть за пол км кто там где то топлес загорает и еще прийти выговор делать. Меньше бинокль смотреть куда не нужно может стоит?
И она сказала это в камеру. Она много чего сказала в камеру, собственно говорившей в камере было больше, чем полуобнажённой. То ли она тупая, то ли троллит зрителя.
Теперь поясню девушкам своё отношение к топлесс загорающим: да, зачастую это приятно, молодость и красота всегда приятны, но не надо думать что это каким либо образом сексуально. Сексуально будет тогда, когда она выбрала такой вид лично для меня, а так просто красиво, не более. Если вы заметите что ваш спутник заглядывается в ту сторону - не ревнуйте, во первых не за что, во вторых вы выбрали здорового мужика)))
Другое дело что грудь, красивая и молодая, точно не травмирует детей. Их как бы кормят ей...