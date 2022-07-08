FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 4955 постов • 1197 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
"Слышь, ты, надень свой лифон!": посетительница общественного пляжа в Сочи возмутилась неодетой девушкой

"Слышь, ты, надень свой лифон!": посетительница общественного пляжа в Сочи возмутилась неодетой девушкой

Автор:
08 июля 2022 07:39
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Сочи   видео   возмущение   конфликт   нарушение общественного порядка   нудизм   общественный пляж   реакция соцсетей   
8233
4
1

Сочинка произнесла гневный монолог в адрес загоравшей топлес девушки. Тот самый случай, когда мамы негодуют, а папы - в восторге.

Общественный пляж "Чайка" в Сочи. Отдыхающие люди, много детей. Среди загорающих внезапно обнаружилась девушка, снявшая верхнюю часть купальника. Загар получится красивым, а вот настроение женской половине аудитории молодая прелестница испортила напрочь.

Посетительница пляжа возмущается: тут же дети, мужчины. Насчёт детей она, конечно, права, а вот мужчинам зрелище обнаженной женской груди еще никогда не мешало. Не так ли?


В соцсетях мнения разделились. Что характерно, резко против подобного поведения на пляже были только женщины.



А как вы, друзья, относитесь к оголению тела на публичных пляжах? Возмущаетесь, поддерживаете или вам всё равно?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Сочи   видео   возмущение   конфликт   нарушение общественного порядка   нудизм   общественный пляж   реакция соцсетей   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
135  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Ф Ив 3 часа назад
А я считаю, что если девушки хотят обнажаться на пляжах, то пусть обнажаются и дарят радость. Но пусть только будет как в итальянском городе Тропея - там на пляже запрещено раздеваться толстым, старым и некрасивым женщинам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
14k
Александр 4 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Алексей 8 минут назад
В основном скулили и возмущались женщины))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
GRuslan 9 минут назад
Одна пытается привлечь максимальное количество самцов что бы выбрать самого богатого, а другая вышедшая в тираж из зависти разоряется. Ничего нового, все как обычно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Rabie Liz 16 минут назад
Тут даже и сказать нечего
Надо же мальчика соблазнить, рядом который лежит) ну ничего в этом ужасного нет. На пляже много всякого можно увидеть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
597
Вячеслав 19 минут назад
Зачем себя так разукрашивать!?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Роман 20 минут назад
Вспомнилось. Родители рассказывали.

Поехали они на море вдвоем дикарями. Поставили палатку подальше от людей, как многие там и делают. Метров 100 друг от дурга по палатке вдоль побережья. Никто никому не мешает, все балдеют от уединения. Мама загорает топлес.

И тут на горизонте образовывается какая то компания, человек 50. Ставят большую армейскую палатку. Ну 50 и 50, где то далеко и фиг с ними. И тут одним днем нарисовываются делегаты и делает замечание моей маме, что она топлес. Причем специально приперлись хрен пойми откуда. Оказалась какая то там сектантская организация. Их послали конечно все дикари нафиг.

НО блин, разглядеть за пол км кто там где то топлес загорает и еще прийти выговор делать. Меньше бинокль смотреть куда не нужно может стоит?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
SandMANn 22 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Killgrave 23 минуты назад
Плоская писта с раздутым чсв деланно разоряется на почве зависти и псевдоморали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
210
sergizs 23 минуты назад
А что в лом таким гражданам организовать нудисткий пляж ,но в стороне от общей массы отдыхающих . Даже в Социалистической Болгарии были нудисткие пляжи .Советские люди попавшие на такой пляж долго из-за эрекции не могли обнажиться ,смеху было ,и таких просили освободить территорию .свои нудисты им пофигу было голое тело ....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Antilles Полчаса назад
Мы, мужики, вообще аморальны: соскАми не только на пляжах светим... Куда катится мир...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Альф 57 Полчаса назад
Я тоже возмущен, ничего не видно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Вадим Полчаса назад
Когда к тебе обращаются "слышь", то сразу понимаешь, что это хамство трамвайное. Вот если бы она обратилась "товарищ, наденьте свой бюстгалтер, пожалуйста"! Тогда может и вникли в её проблему). Хотя проблема - она сама!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Linusya Полчаса назад
ну всё понятно, мужская аудитория как обычно про женскую зависть пишет, посмотрела, чтобы вы сказали, если бы мужик без трусов ходил по пляжу. Если человек хочет голышом загорать пусть идёт на нудистский пляж
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
314
Просто чувак в интернете Linusya 10 минут назад
Она ж не вагину выставила. Так себе сравнение. Мужики тоже без лифчиков ходят и норм. У некоторых даже грудь побольше чем у авторши видео))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
464
Олег Квирулянт 37 минут назад
Как уже написали - тема не раскрыта. Так что и обсуждать нечего... ну кроме блохерши с вульгарной татухой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Dmitriy965 37 минут назад
ахаха просто у другой самки сиськи больше, вот эта и бесится
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
314
Просто чувак в интернете Dmitriy965 9 минут назад
Так она так по сути и сказала. "У меня муж рядом лежит" , надо добавить только: "А я плоская жаба"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Pravednik84 41 минуту назад
"...сразу видно, у человека не закрыта самая главная потребность - это признание..."
И она сказала это в камеру. Она много чего сказала в камеру, собственно говорившей в камере было больше, чем полуобнажённой. То ли она тупая, то ли троллит зрителя.
Теперь поясню девушкам своё отношение к топлесс загорающим: да, зачастую это приятно, молодость и красота всегда приятны, но не надо думать что это каким либо образом сексуально. Сексуально будет тогда, когда она выбрала такой вид лично для меня, а так просто красиво, не более. Если вы заметите что ваш спутник заглядывается в ту сторону - не ревнуйте, во первых не за что, во вторых вы выбрали здорового мужика)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Михаил Сметанкин 42 минуты назад
Что значит "на счет детей она права"? Вы хотите сказать, что женская грудь что, травмирует детей? Вы шутите чтоли? Я все детство наблюдал на пляжах обнаженные сиськи, и ничего. Это я вам как Сочинец говорю )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
314
Просто чувак в интернете Михаил Сметанкин 9 минут назад
Да все наблюдали, этими штукам вобщет детей кормят)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Сергей Алексеевич 46 минут назад
Был как-то в Египте на отдыхе, там бабка старая (вроде Полячка), лет 65-ти, топлесс загорала и рассекала по пляжу, вот это вот было стрёмно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дро4ер Полоумный 47 минут назад
Пусть завидует молча
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Енот Потаскун 49 минут назад
Сиськи в Гугле на раз-два гуглятся, так что, думаю, дети ничего нового там не увидели. Конфликт ниочем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
314
Просто чувак в интернете Енот Потаскун 7 минут назад
В инете много чу гуглится, не правильный аргумент.
Другое дело что грудь, красивая и молодая, точно не травмирует детей. Их как бы кормят ей...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 24 комментария (из 103)
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

101682



Другие посты автора
Популярное в сообществах
- Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся
- Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся
Что сказал Александр III маме террориста на просьбу о помиловании сына
Что сказал Александр III маме террориста на просьбу о помиловании сына
События на Украине 7- 8 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 7- 8 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Чужие берега Галины Струтинской
Чужие берега Галины Струтинской
Мужчины России рассказали почему боятся говорить о личном
Мужчины России рассказали почему боятся говорить о личном
Летняя распродажа Roidmi EVE Plus - робота, который убирает не только за вами, но и за собой
Летняя распродажа Roidmi EVE Plus - робота, который убирает не только за вами, но и за...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Наши комары настолько суровые...

Лучшие демотиваторы
История о том, как у меня отжимали ПК

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#Разное#факты#картинки#автомобили#Россия#подборка#новости#США
#Юмор#животные#в мире#интересное#Ynews#авто аварии#знаменитости#конфликт#сарказм#фотографии
#прикол#забавно#люди#дтп#аварии#автомир#Приколы#истории#смешно#удивительно
Летняя распродажа Roidmi EVE Plus - робота, который убирает не только за вами, но и за собой Летняя распродажа Roidmi EVE Plus - робота, который убирает не только за вами, но и за собой "Ты кидал?": проводница поезда отлупила детей, возвращавшихся из школьного лагеря "Ты кидал?": проводница поезда отлупила детей, возвращавшихся из школьного лагеря "Да она никакущая!": семейная пара авиадебоширов на час задержала вылет рейса в Сочи "Да она никакущая!": семейная пара авиадебоширов на час задержала вылет рейса в Сочи "Это земля моего дяди": неадекватная яжемать из Сургута, детей которой поймали за порчей лифта, угрожает расправой "Это земля моего дяди": неадекватная яжемать из Сургута, детей которой поймали за порчей лифта,... В Мурманской области южане устроили массовую драку и битами измолотили подростков В Мурманской области южане устроили массовую драку и битами измолотили подростков На Троекуровском кладбище захоронили прах Юрия Шатунова На Троекуровском кладбище захоронили прах Юрия Шатунова

На что жалуетесь?

Вернуться