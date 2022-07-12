"Ты чё борзеешь?": за требование показать пропуск депутат обложил охранника трёхэтажным матом

Московский муниципальный депутат округа Филёвский парк возмутился правилами и заявил охраннику, что он тут никто и звать его никак. Позже, поняв, что дело принимает нежелательный оборот, извинился, однако в искренность его слов не поверили.
Сергей Богданов устроил разборки на въезде в коттеджный посёлок. Возомнив себя сильным мира сего, он наотрез отказывался показать пропуск и выдал в адрес секьюрити кучу нецензурной брани и оскорблений. А тем временем, в машине сидел ребенок и наблюдал, как его папа "осуществляет власть".
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
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Позже, поняв, что этот инцидент станут обсуждать в соцсетях, Богданов написал покаянный пост, оправдав своё поведение болезнью ребенка.
Впрочем, это типичная уловка хамовитых отцов и матерей, и интернет-пользователи уверены, что в иных ситуациях депутат ведёт себя точно так же: надменно и свысока.
И да, интересно, уволят ли охранника, посмевшего потребовать пропуск у САМОГО (сарказм) Богданова?
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АНТИФИШКИ
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Уже и температуру у ребенка выдумал, мразина.
Ничем не гнушается.
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Засунь свои извинения плашмя себе же. Не верим!
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