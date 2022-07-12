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"Ты чё борзеешь?": за требование показать пропуск депутат обложил охранника трёхэтажным матом

"Ты чё борзеешь?": за требование показать пропуск депутат обложил охранника трёхэтажным матом

Автор:
12 июля 2022 09:22
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   депутат   конфликт   коттеджный посёлок   наезд   охранник   пост охраны   пропуск   секьюрити   
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Московский муниципальный депутат округа Филёвский парк возмутился правилами и заявил охраннику, что он тут никто и звать его никак. Позже, поняв, что дело принимает нежелательный оборот, извинился, однако в искренность его слов не поверили.


Сергей Богданов устроил разборки на въезде в коттеджный посёлок. Возомнив себя сильным мира сего, он наотрез отказывался показать пропуск и выдал в адрес секьюрити кучу нецензурной брани и оскорблений. А тем временем, в машине сидел ребенок и наблюдал, как его папа "осуществляет власть".


Позже, поняв, что этот инцидент станут обсуждать в соцсетях, Богданов написал покаянный пост, оправдав своё поведение болезнью ребенка.


Впрочем, это типичная уловка хамовитых отцов и матерей, и интернет-пользователи уверены, что в иных ситуациях депутат ведёт себя точно так же: надменно и свысока.




И да, интересно, уволят ли охранника, посмевшего потребовать пропуск у САМОГО (сарказм) Богданова?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   депутат   конфликт   коттеджный посёлок   наезд   охранник   пост охраны   пропуск   секьюрити   
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52  комментария
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2k
GROMOZEKA Час назад
Ссыкливое чмо, обосравшееся от понимания огласки.
Уже и температуру у ребенка выдумал, мразина.
Ничем не гнушается.
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7k
Дети откопали осла Секунду назад
Расступись грязь - говно плывёт !
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3k
Babangdida 6 минут назад
Ну, избирателям на заметку. В любом нормальном обществе, подобное пренебрежение к трудовым избирателям немедленно приводит к отставке или к потере его партии на выборах. А попытка списать все на больного ребёнка, показывает лишь то, что оно считает народ не просто быдлом, а очень тупым быдлом.
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365
Себастьян Перейра 18 минут назад
Там не у ребёнка температура. Там у папаши анус разогрелся нефигово.
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Комментарий удален
0
1k
Оксид Бетона 19 минут назад
Ну не понимаю я идиотов, которые на ровном месте в залупу лезут. Неужели трудно пропуск показать!?
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623
Dalekiy Poskot Полчаса назад
Ой ребята, обмещанивание ещё в самом разгаре. Но прийдёт время и эти вот и весь процесс в целом покажет свое мурло.
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5k
Владимир Полчаса назад
как бы наличие температуры у ребёнка и рожающая жена не дают ни какого приоритета нарушать законы и правила.
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Комментарий удален. Причина: флуд
−38
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0
10k
Ivan Полчаса назад
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Комментарий удален
−15
1k
анатолий горленко Полчаса назад
Редкой доброты человек, мог бы и убить.
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43k
Соломей Полчаса назад
охранник молодец.надо наградить.32раса не пропустил!
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10k
Rus77 Полчаса назад
Ссыкливое говно, которое даже за разговор ответить не может!
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Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
−38
Комментарий удален. Причина: флуд
0
518
Alex 40 минут назад
Кусок говна обыкновенный. Тупое, ссыкливое чмо.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−38
1k
Sergius SPb 48 минут назад
Должен быть уже "бывший депутат".
Засунь свои извинения плашмя себе же. Не верим!
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93
Валерий Петров Sergius SPb 37 минут назад
кого у нас за это драли когда то?)
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400
Джонни 51 минуту назад
Да что этот холоп себе позволяет!? Не пропустил карету господина! Безобразие, совсем крепостные расслабились- 10 розг ему на конюшне!
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Комментарий удален. Причина: трэш
−38
12k
Konstantin 55 минут назад
Придурок. В чем проблема была пропуск показать...
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