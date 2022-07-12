"Ты чё борзеешь?": за требование показать пропуск депутат обложил охранника трёхэтажным матом





Сергей Богданов устроил разборки на въезде в коттеджный посёлок. Возомнив себя сильным мира сего, он наотрез отказывался показать пропуск и выдал в адрес секьюрити кучу нецензурной брани и оскорблений. А тем временем, в машине сидел ребенок и наблюдал, как его папа "осуществляет власть".