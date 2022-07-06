В Подмосковье яжебатя отомстил за сына, швырнув самокат в подростка

Сынишка хотел присоединиться к катающимся на памп-треке, но те были против. И у папы взыграло чувство справедливости.
В Видном мужчина наказал подростка за катание на велотреке. Заботливый папаша хотел, чтобы его сына приняли в компанию к катающимся, но его просьбу проигнорировали. Тогда он стал цепляться к подросткам, заявив, что не желает видеть их покатушки. Парень, к которому обращался мужчина, никак не реагировал на его заявления, и это обстоятельство рассердило "воспитателя".
Дождавшись, когда подросток снова поравняется с ним, мужик, как сообщают очевидцы инцидента, схватил его за руку и начал угрожать: «Ты что, глухой, или у тебя зубы лишние?» И когда услышал в ответ закономерное «Кто вы такой, чтобы мне указывать, где кататься, а где нет», яжебатя схватил самокат и швырнул в обидчика.
Но и после этого мужчина не успокоился и еще некоторое время ругал и пытался воспитывать друзей пострадавшего парня.
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Между тем, у подростка, обратившегося за помощью к врачам, по словам его брата зафиксировали множество ушибов. Родители парня обратились в полицию, и сейчас стражи правопорядка разыскивают агрессивного мужчину.
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АНТИФИШКИ
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2. СМЭ
Таков путь.
И «смелый» упырь в трениках, очень сильно пожалеет о своем деянии
Надеюсь посадят по ст.112 или 116 УК РФ.
- Велосипедом - ерунда, вот мотоциклом - это да!
А по сути, если катаются довольно умелые ребята, то новичку кататься с ними вместе будет даже опасно.
Видео не открывается.
Правда вся удаль уходит быстро при ответной агрессии. Но там срабатывает реле любого тупого человека: а меня то за что?!
Я бью женщин и детей
Потому что я сильней
1. На треке можно кататься на роликовых коньках, скейтбордах, велосипедах, самокатах за исключением трехопорных самокатов с фиксированной рулевой колонкой и самокатах с заниженной платформой.
2. Запрещается катание на роликовых коньках, самокатах без должного уровня подготовки, практики и чьей-либо помощи. Это не безопасно.
3. Помните о безопасности. Катайтесь в защитной экипировке – шлеме, наколенниках, налокотниках.
4. На площадке одновременно может находиться не более 5 спортсменов. Не рекомендуется одновременное движение по треку взрослых и детей.
5. Дети до 12 лет должны находиться на площадке под присмотром родителей, воспитателей или сопровождающих взрослых.
6. Перед началом движения убедитесь в исправности экипировки, оборудования, трека.
7. Катание спортсменов должно быть в одном направлении. Для предотвращения возможных столкновений, соблюдайте дистанцию движения.
8. В рекламе все супергерои. На практике рассчитывайте амплитуду и сложность трюков (элементов) в соответствии со своими силами и возможностями.
9. Сначала осмотритесь. Убедитесь, что рядом (в зоне разгона, исполнения и приземления) нет помех для выполнения трюка. И сами не будьте помехой для других.
10. Настоятельно не рекомендуется тормозить с полной блокировкой колес.
11. Не допускается использование трека сразу после осадков. Необходимо дождаться полного высыхания поверхности.
12. Помните, неудачно выполненный трюк (элемент) – это не повод некультурно выражаться.
Т.е. если яжемамыбати пытаются всех разогнать ради дитятко, то можно в следующий раз охватить от более старших пацанов.
В любом случае тут не вопрос площадки, а вопрос поведения быдла