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В Подмосковье яжебатя отомстил за сына, швырнув самокат в подростка

В Подмосковье яжебатя отомстил за сына, швырнув самокат в подростка

Автор:
06 июля 2022 09:17
Сообщество : Жить в России
Метки: велосипед   велотрек   видео   видное   конфликт   пострадавший   самокат   яжебатя   
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Сынишка хотел присоединиться к катающимся на памп-треке, но те были против. И у папы взыграло чувство справедливости.

В Видном мужчина наказал подростка за катание на велотреке. Заботливый папаша хотел, чтобы его сына приняли в компанию к катающимся, но его просьбу проигнорировали. Тогда он стал цепляться к подросткам, заявив, что не желает видеть их покатушки. Парень, к которому обращался мужчина, никак не реагировал на его заявления, и это обстоятельство рассердило "воспитателя".


Дождавшись, когда подросток снова поравняется с ним, мужик, как сообщают очевидцы инцидента, схватил его за руку и начал угрожать: «Ты что, глухой, или у тебя зубы лишние?» И когда услышал в ответ закономерное «Кто вы такой, чтобы мне указывать, где кататься, а где нет», яжебатя схватил самокат и швырнул в обидчика.


Но и после этого мужчина не успокоился и еще некоторое время ругал и пытался воспитывать друзей пострадавшего парня.

Между тем, у подростка, обратившегося за помощью к врачам, по словам его брата зафиксировали множество ушибов. Родители парня обратились в полицию, и сейчас стражи правопорядка разыскивают агрессивного мужчину.

Источник:

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Метки: велосипед   велотрек   видео   видное   конфликт   пострадавший   самокат   яжебатя   
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42  комментария
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2k
GROMOZEKA 2 часа назад
1. Заявление в полицию
2. СМЭ

Таков путь.
И «смелый» упырь в трениках, очень сильно пожалеет о своем деянии
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2k
Григорий 6 минут назад
боевой гомосек с сыном пришли к людям и начали права качать?
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13k
Голос Вселенной 14 минут назад
Наглядное пособие и инструкция на тему "Как из ни*уя сделать себе статью на пустом месте..."
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2k
ili Полчаса назад
Б.. , и такого сброда всё больше...
Надеюсь посадят по ст.112 или 116 УК РФ.
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226
MidMaster Полчаса назад
Говорили же ему: "Не лезь в/на бутылку..."
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6k
soar Полчаса назад
- А у нас сосед соседа бил вчера велосипедом.
- Велосипедом - ерунда, вот мотоциклом - это да!
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15k
ВОВЧЕГ Полчаса назад
Так это же на папа, это мама. Вы просто еще папу не видели.
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39k
Игорь Полчаса назад
Этого "батю" пускай по полициям потаскают, сейчас-же только они имеют право мозги вправлять...

А по сути, если катаются довольно умелые ребята, то новичку кататься с ними вместе будет даже опасно.
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33k
Aleks 39 минут назад
Посмотрел еще раз, понял суть конфликта. Самокатчики и велосипедеры мешают друг другу на таких треках. Обычно договариваются об очередности проездов, а тут видно более старшие велосипедеры послали паренька самокатчика, Вот батя и вспылил. Но способ он выбрал конечно.. Этож реально убить мог.
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6k
Marlboro 41 минуту назад
Быдло. И такой урок подает сыну - не можешь решить переговорами - кидай самокат. Потом следующее поколение вырастает в трениках и с 1 извилиной.
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1k
анатолий горленко 43 минуты назад
Вот Б.Л.Я )( ули его отыскивать, в в смысле ( как два факса отослать )
Видео не открывается.
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33k
Aleks 44 минуты назад
От жешь дебил то.. На встречку самокатом он и убить мог.
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21k
Serg2001 49 минут назад
Зато теперь его сынишке несомненно все на этом треке будут рады.
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8k
Б.Касторский 50 минут назад
Всегда умиляли эти "бойцы", не важно какого пола. Дескать, раз я родитель, то я знаю как жить и воспитать остальных. При том у некоторых мозг настолько отключается, что могут "воспитывать" и людей старше себя, но холостых или бездетных. И всё с кровью в глазах и ветром в голове, с криками "я мать!!!" или вот такой папаша.
Правда вся удаль уходит быстро при ответной агрессии. Но там срабатывает реле любого тупого человека: а меня то за что?!
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9k
Hunson Abadeer 52 минуты назад
мозгов у мужика ноль
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1k
Дро4ер Полоумный 53 минуты назад
И у этого Z на рукаве. Пусть на русском, но мы всё понимаем)
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255
capbutt Дро4ер Полоумный Полчаса назад
Это не зетка, это трёха - цена его очка.
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3k
Motorola 53 минуты назад
Из серии :
Я бью женщин и детей
Потому что я сильней
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2k
Pill 55 минут назад
Да что за ёпрст? Половина видео не проигрывается с этого сайта
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10k
Олегbl4 56 минут назад
Не думаю, что на этом памп-треке другие правила.
1. На треке можно кататься на роликовых коньках, скейтбордах, велосипедах, самокатах за исключением трехопорных самокатов с фиксированной рулевой колонкой и самокатах с заниженной платформой.
2. Запрещается катание на роликовых коньках, самокатах без должного уровня подготовки, практики и чьей-либо помощи. Это не безопасно.
3. Помните о безопасности. Катайтесь в защитной экипировке – шлеме, наколенниках, налокотниках.
4. На площадке одновременно может находиться не более 5 спортсменов. Не рекомендуется одновременное движение по треку взрослых и детей.
5. Дети до 12 лет должны находиться на площадке под присмотром родителей, воспитателей или сопровождающих взрослых.
6. Перед началом движения убедитесь в исправности экипировки, оборудования, трека.
7. Катание спортсменов должно быть в одном направлении. Для предотвращения возможных столкновений, соблюдайте дистанцию движения.
8. В рекламе все супергерои. На практике рассчитывайте амплитуду и сложность трюков (элементов) в соответствии со своими силами и возможностями.
9. Сначала осмотритесь. Убедитесь, что рядом (в зоне разгона, исполнения и приземления) нет помех для выполнения трюка. И сами не будьте помехой для других.
10. Настоятельно не рекомендуется тормозить с полной блокировкой колес.
11. Не допускается использование трека сразу после осадков. Необходимо дождаться полного высыхания поверхности.
12. Помните, неудачно выполненный трюк (элемент) – это не повод некультурно выражаться.

Т.е. если яжемамыбати пытаются всех разогнать ради дитятко, то можно в следующий раз охватить от более старших пацанов.
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7k
Енот Потаскун Час назад
Жаль, что таких долбо&бов нельзя кремировать при жизни.
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16k
Booka1a 2 часа назад
не оправдываю нанесение серьезных травм, но то, что мужик разозлился, тоже можно понять. эта борзая мелочь не купила этот трек, что бы запрещать кому-то кататься
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109
Владимир Е Booka1a Полчаса назад
Согласен... тоже бы отмудохал...
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