В Подмосковье яжебатя отомстил за сына, швырнув самокат в подростка

В Видном мужчина наказал подростка за катание на велотреке. Заботливый папаша хотел, чтобы его сына приняли в компанию к катающимся, но его просьбу проигнорировали. Тогда он стал цепляться к подросткам, заявив, что не желает видеть их покатушки. Парень, к которому обращался мужчина, никак не реагировал на его заявления, и это обстоятельство рассердило "воспитателя".

Дождавшись, когда подросток снова поравняется с ним, мужик, как сообщают очевидцы инцидента, схватил его за руку и начал угрожать: «Ты что, глухой, или у тебя зубы лишние?» И когда услышал в ответ закономерное «Кто вы такой, чтобы мне указывать, где кататься, а где нет», яжебатя схватил самокат и швырнул в обидчика.