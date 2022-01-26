В Анапе таксист обиделся на клиента за ожидание и, покатав по городу, привез его назад к дому

Анапский водитель разозлился на непунктуальность заказчика и решил отомстить ему за испорченное настроение.
Водитель из Анапы приехал по указанному адресу и прождал клиента около 10 минут. После того, как заказчик загрузился в авто, он стал планомерно портить таксисту настроение. Во-первых, он упрекнул его за то, что тот поставил машину не там, где нужно, и теперь пассажир опаздывает на автовокзал. Во-вторых, во время поездки постоянно просил прибавить скорость, чтобы успеть на автобус.
Вся эта суета надоела водителю и, повозив клиента по городу, он привез его на то место, откуда забрал. В итоге пассажир, который, кстати, был с ребенком, опоздал на автобус и был вынужден дожидаться следующего рейса.
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В соцсетях позицию таксиста не одобрили. Простой же оплачивается - чего он из себя принца строит?
А вы, уважаемые фишкяне, сталкивались с такими "трепетными" водителями такси?
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Да пусть хоть час из дома не выходит !
Тут три варианта :
1) Это первый день на работе в качестве таксиста;
2) Таксист - мудак с "короной" на черепе;
3) Полнолуние,а их обоих оставили без присмотра.
Возможно,совпали все варианты сразу.
Они водятся во всех сферах жизнедеятельности общества)
Встреча с такими ничего хорошего не сулит - нужно срочно от них дистанцироваться.
Если это такси, например, то убегать хоть на автобус, а если парикмахер, то уходить даже с наполовину стриженой головой))
(IMHO)
Заберите Нахер обратно свои деньги вместе с вашими издевательствами
Штрафы с камер пассажир оплачивать явно не будет
Так вот. Пассажир с ребенком и опоздать он мог именно по этой причине. Простой оплачивается. А бомбила - обслуживающий персонал, скоростной охранник из пятёрочки.
И не надо п"здеть про водителя-профи. Профи в такси не работают. Работает всякая шваль, не уважающая ПДД и других участников движения.
Лично я не люблю непунктуальных людей. Но я и не работаю с людьми. Работаешь в такси - вот и работай. Тебя никто не заставлял в бомбилы идти, но это ведь учиться надо было в своё время, да?