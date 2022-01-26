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В Анапе таксист обиделся на клиента за ожидание и, покатав по городу, привез его назад к дому

В Анапе таксист обиделся на клиента за ожидание и, покатав по городу, привез его назад к дому (2 фото + 1 видео)

Автор:
26 января 2022 08:45
Сообщество : Таксисты
Метки: авто   анапа   видео   водитель   конфликт   обиделся   поездка   такси   
625
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Анапский водитель разозлился на непунктуальность заказчика и решил отомстить ему за испорченное настроение.

Водитель из Анапы приехал по указанному адресу и прождал клиента около 10 минут. После того, как заказчик загрузился в авто, он стал планомерно портить таксисту настроение. Во-первых, он упрекнул его за то, что тот поставил машину не там, где нужно, и теперь пассажир опаздывает на автовокзал. Во-вторых, во время поездки постоянно просил прибавить скорость, чтобы успеть на автобус.


Вся эта суета надоела водителю и, повозив клиента по городу, он привез его на то место, откуда забрал. В итоге пассажир, который, кстати, был с ребенком, опоздал на автобус и был вынужден дожидаться следующего рейса.


В соцсетях позицию таксиста не одобрили. Простой же оплачивается - чего он из себя принца строит?


А вы, уважаемые фишкяне, сталкивались с такими "трепетными" водителями такси?

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Метки: авто   анапа   видео   водитель   конфликт   обиделся   поездка   такси   
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5k
tamin Час назад
Интересно как. Таксюга решил, что он король. Видимо, он как бывший генеральный директор Газпром, таксующий в свободное от основной работы время, имеет права. Нет чувак, ты извозчик. И должен подчиняться правилам клиентского сервиса. Считаю важной профессией таксист, но ненавижу таксюг. А их 95%.
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1k
vijilante 13 минут назад
Таксист ждал клиента 10 мин и у него испортилось настроение от осознания того, что простой оплачивается ?
Да пусть хоть час из дома не выходит !
Тут три варианта :
1) Это первый день на работе в качестве таксиста;
2) Таксист - мудак с "короной" на черепе;
3) Полнолуние,а их обоих оставили без присмотра.
Возможно,совпали все варианты сразу.
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9k
Клёст 19 минут назад
,,Диковинные сотрудники,, это не прерогатива служб такси.
Они водятся во всех сферах жизнедеятельности общества)
Встреча с такими ничего хорошего не сулит - нужно срочно от них дистанцироваться.
Если это такси, например, то убегать хоть на автобус, а если парикмахер, то уходить даже с наполовину стриженой головой))
(IMHO)
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28k
EvilHomer Полчаса назад
В описании клиент виноват, долго выходил, на видео таксист не на адресе стоял. Мутновато.
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675
Hallo FreeSpace 38 минут назад
Идиотизм какой, но плохие оценки в приложении легко могут осложнить жизнь таксисту )
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15k
ВОВЧЕГ Час назад
Почаще что бы этого гребня кидали!
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652
Алексей Час назад
Частный извоз он такой. В Анапе разе нет агрегаторов такси?
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83k
Броненосец Потелкам Час назад
Издеваетесь над человеком-будьте готовы получить ответку
Заберите Нахер обратно свои деньги вместе с вашими издевательствами
Штрафы с камер пассажир оплачивать явно не будет
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