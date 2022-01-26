В Анапе таксист обиделся на клиента за ожидание и, покатав по городу, привез его назад к дому

Водитель из Анапы приехал по указанному адресу и прождал клиента около 10 минут. После того, как заказчик загрузился в авто, он стал планомерно портить таксисту настроение. Во-первых, он упрекнул его за то, что тот поставил машину не там, где нужно, и теперь пассажир опаздывает на автовокзал. Во-вторых, во время поездки постоянно просил прибавить скорость, чтобы успеть на автобус.

Вся эта суета надоела водителю и, повозив клиента по городу, он привез его на то место, откуда забрал. В итоге пассажир, который, кстати, был с ребенком, опоздал на автобус и был вынужден дожидаться следующего рейса.