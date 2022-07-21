Не дотерпели до отеля: полиция Сочи разыскивает парочку, занявшуюся сексом в центре города

Не надо стесняться! Видимо, этот лозунг вполне может стать девизом летнего Сочи. И речь не идёт о людях, разгуливающих по городу в купальниках.

Совсем недавно отдыхающие на пляже заметили парочку, предавашуюся любовным утехам на сапборде. Дело происходило на пляже "Маяк" прямо на глазах десятков отдыхающих. Кто-то заметил, что стоит-то с трудом на этой шайтан-доске, а тут, видишь ли, даже акробатические этюды показывают!