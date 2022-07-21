Не дотерпели до отеля: полиция Сочи разыскивает парочку, занявшуюся сексом в центре города

Сочи в последнее время стал прямо-таки столицей свободного секса. Лето и жара настолько бьют по гормонам, что люди, не стесняясь, занимаются любовью, где застанет страсть.
Не надо стесняться! Видимо, этот лозунг вполне может стать девизом летнего Сочи. И речь не идёт о людях, разгуливающих по городу в купальниках.
Совсем недавно отдыхающие на пляже заметили парочку, предавашуюся любовным утехам на сапборде. Дело происходило на пляже "Маяк" прямо на глазах десятков отдыхающих. Кто-то заметил, что стоит-то с трудом на этой шайтан-доске, а тут, видишь ли, даже акробатические этюды показывают!
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А вторая пара не смогла дотерпеть до отеля и упала в кусты в нескольких метрах от скамеек, спрятавшись с одной стороны за мешки с мусором. Инцидент произошел около монумента «Якорь и пушка» (памятник победе русских войск в войне с Турцией в 1828-1829гг).
Коммунальщики терпеливо ждали, чтобы забрать мешки и не тревожили любовников. Правда, сняли на камеру происходившее. И теперь неугомонных сексоголиков разыскивает полиция.
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Как сообщают в СМИ, "нарушителей общественного порядка могут привлечь к ответственности за мелкое хулиганство. Им грозит наказание в виде штрафа или же арест на срок до 15 суток."
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