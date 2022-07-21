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Не дотерпели до отеля: полиция Сочи разыскивает парочку, занявшуюся сексом в центре города

Не дотерпели до отеля: полиция Сочи разыскивает парочку, занявшуюся сексом в центре города

Автор:
21 июля 2022 09:06
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Сочи   видео   курорт   любовные утехи   нарушение порядка   не дотерпели   отдых   полиция   страсть   
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Сочи в последнее время стал прямо-таки столицей свободного секса. Лето и жара настолько бьют по гормонам, что люди, не стесняясь, занимаются любовью, где застанет страсть.

Не надо стесняться! Видимо, этот лозунг вполне может стать девизом летнего Сочи. И речь не идёт о людях, разгуливающих по городу в купальниках.


Совсем недавно отдыхающие на пляже заметили парочку, предавашуюся любовным утехам на сапборде. Дело происходило на пляже "Маяк" прямо на глазах десятков отдыхающих. Кто-то заметил, что стоит-то с трудом на этой шайтан-доске, а тут, видишь ли, даже акробатические этюды показывают!


А вторая пара не смогла дотерпеть до отеля и упала в кусты в нескольких метрах от скамеек, спрятавшись с одной стороны за мешки с мусором. Инцидент произошел около монумента «Якорь и пушка» (памятник победе русских войск в войне с Турцией в 1828-1829гг).


Коммунальщики терпеливо ждали, чтобы забрать мешки и не тревожили любовников. Правда, сняли на камеру происходившее. И теперь неугомонных сексоголиков разыскивает полиция.


Как сообщают в СМИ, "нарушителей общественного порядка могут привлечь к ответственности за мелкое хулиганство. Им грозит наказание в виде штрафа или же арест на срок до 15 суток."


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Сочи   видео   курорт   любовные утехи   нарушение порядка   не дотерпели   отдых   полиция   страсть   
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6  комментариев
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36k
Антон 24 минуты назад
Ну хоть баба с мужиком!
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7k
Дети откопали осла Минуту назад
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1k
Мурчелло 21 минуту назад
Как нужно оскотиниться,чтобы вести себя таким образом?
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2k
pinbalist Полчаса назад
Антону нужно было забрать и мешки и высыпать их содержимое на этих неадекватов.
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657
HalloFreeSpace Полчаса назад
Ахахахаха , красавцы ))))
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2k
Медвежопок Полчаса назад
к заголовку: "чтоб фотографию отдать?"
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