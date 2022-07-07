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Продавец круглосуточного магазина в Петербурге напал на девушку, просившую не шуметь по ночам

Продавец круглосуточного магазина в Петербурге напал на девушку, просившую не шуметь по ночам

Автор:
07 июля 2022 15:46
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   драка   конфликт   магазин   питер   продавец   толпа   
3529
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Жительница второго этажа дома, в котором находится торговая точка, всего лишь попросила продавцов снять с двери магазина колокольчик, ночной звон которого мешает ее семье спать.

Агрессивным сотрудникам магазина просьба не понравилась. Один из них набросился на девушку прямо у дома, повалил её на асфальт и стал выкручивать ей руки, не давая встать. Два других продавца стояли рядом и давали советы о том, как себя вести. На помощь несчастной пришли мать, сестра пострадавшей, да пара соседок.В результате у девушки была разбита голова, а на теле осталось много гематом


Как сообщают СМИ, девушка написала заявление в полицию, но нападавших до сих пор не поймали.

Примечательно, что от шума-гама и постоянных разборок близ магазина жильцы страдают давно. Контингент круглосуточных магазинов, где зачастую из-под полы торгуют спиртным, хорошо известен, и тихим нравом эти покупатели, как правило, не отличаются. "Под окнами каждую ночь тусовки [алкоголиков – прим. ред.]. На двери в магазин висят колокольчики, которые всю ночь шумят и не дают спать. Миллион раз вызывалась полиция по ночам, но толку ноль», – жалуются местные жители.


Надеемся, что смуглым парням в спортивных костюмах все-таки объяснят, что шуметь по ночам нельзя, да и подобные разборки с женщинами должны иметь последствия.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   драка   конфликт   магазин   питер   продавец   толпа   
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48  комментариев
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4k
A 2 часа назад
И снова это обезьянье племя
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19k
Killgrave 6 минут назад
Пока людям не разрешат отстреливать хачей такое будет постоянно. Это животные, зверье, которое здесь лишнее абсолютно.
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38k
Александр 7 минут назад
Судя по видео, предистория полная ложь. Какая то взбаламошная баба без трусов
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
20k
1k
anatolis 19 минут назад
это же хачьмагаз, у нас в Эстонии давно бы закрыли. Вот не понятно мне, есть закон, но его не соблюдают, хотя сам грешен иногда в гостях в России покупал пару пива после крайнего срока продажи.
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353
Nik Nik Полчаса назад
Вопрос к Обществу Защиты Животных - Почему Ваши подопечные разгуливают в городе без намордников и стаями нападают на людей...?....))
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60
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
группой лиц по предварительному сговору... следак себе с мартышек точно на новогодний отпуск заработает, если конечно шума в сми не будет.
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1k
investas Полчаса назад
Ну если алкашкой торгуют из под полы, то полиция прикрывает за взятки, разве не так? Да и странно, давно бы сожгли эту шарагу.
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1k
Borman Полчаса назад
Видео все внимательно смотрели?
Чувак говорит стоящим рядом мужикам- "я ее пальцем не тронул, она провокатор" на видео он ее не бьет.
Чувиха орет- "он мне голову разбил" где кровь?
Где начало?
Стойкое впечатление- очередной вброс.
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2k
АлексЮстасу Полчаса назад
Круглосуточный магазин в жилом доме? Наверняка, хозяин отстегивал стражам порядка. Поэтому такой беспорядок. Генералы под боком у начальника МВД пилят бюджет, а рядовые менты пилят другой материал. На волне посадок генералитета делу должны дать ход.
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1k
Вадим Курбатов 39 минут назад
Бородатые свиньи во всей красе! Один на один только с девчонками могут, да и то когда вокруг группа поддержки! Опущенные, безмозглые твари!
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144
Владимир Кузьмичёв 43 минуты назад
Опять маструбэки-овцеёбы без национальности?
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5
Boris Maduro 51 минуту назад
Толпой на одного, причем на девушку! Горцы ссаные!
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4k
leto2016 52 минуты назад
Кто им объяснит? Менты, мужики, еще две соседки? Кто блин?
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20k
BiZ 56 минут назад
слышь, ты, чурка! вынь свой еьаный колокольчик у себя из носа и засунь его себе в жопу! спать мешаешь, животное!
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70k
Максим 59 минут назад
Потому, что надо не полицию вызывать, а брать что под руки и убивать этих азеров или кто там.. Как вон в городке недавно избили охранников город вышел и эти чурки бросились бежать из города..
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112
Валерий Петров Максим 44 минуты назад
приехало росгвардии их охранять столько что пискнуть никто не может)
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12k
gnyS i Час назад
Начало где ?
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9k
*Сергей* Час назад
Слышал где то уже начали создавать что то типа отрядов самообороны...
Видимо эту практику надо вводить повсеместно.
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−7
bon woo Час назад
чурбанье у нас не принято наказывать
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6k
Алексей Час назад
Так полицаи местные и крышуют этот магаз) В каждом районе имеется свой такой "ночной" магазинчик.
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43k
Андрей Час назад
На видео явная попытка изнасилования.
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