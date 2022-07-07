Продавец круглосуточного магазина в Петербурге напал на девушку, просившую не шуметь по ночам

Жительница второго этажа дома, в котором находится торговая точка, всего лишь попросила продавцов снять с двери магазина колокольчик, ночной звон которого мешает ее семье спать.
Агрессивным сотрудникам магазина просьба не понравилась. Один из них набросился на девушку прямо у дома, повалил её на асфальт и стал выкручивать ей руки, не давая встать. Два других продавца стояли рядом и давали советы о том, как себя вести. На помощь несчастной пришли мать, сестра пострадавшей, да пара соседок.В результате у девушки была разбита голова, а на теле осталось много гематом
Осторожно! В видео присутствуют сцены жестокости
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Как сообщают СМИ, девушка написала заявление в полицию, но нападавших до сих пор не поймали.
Примечательно, что от шума-гама и постоянных разборок близ магазина жильцы страдают давно. Контингент круглосуточных магазинов, где зачастую из-под полы торгуют спиртным, хорошо известен, и тихим нравом эти покупатели, как правило, не отличаются. "Под окнами каждую ночь тусовки [алкоголиков – прим. ред.]. На двери в магазин висят колокольчики, которые всю ночь шумят и не дают спать. Миллион раз вызывалась полиция по ночам, но толку ноль», – жалуются местные жители.
Надеемся, что смуглым парням в спортивных костюмах все-таки объяснят, что шуметь по ночам нельзя, да и подобные разборки с женщинами должны иметь последствия.
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АНТИФИШКИ
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Чувак говорит стоящим рядом мужикам- "я ее пальцем не тронул, она провокатор" на видео он ее не бьет.
Чувиха орет- "он мне голову разбил" где кровь?
Где начало?
Стойкое впечатление- очередной вброс.
Даже видно, как она из партера пытается наносить чуваку удары и майку разорвала в конце) Обычная дерзкая "яжекобыла")
Видимо эту практику надо вводить повсеместно.