Продавец круглосуточного магазина в Петербурге напал на девушку, просившую не шуметь по ночам

Как сообщают СМИ, девушка написала заявление в полицию, но нападавших до сих пор не поймали.

Примечательно, что от шума-гама и постоянных разборок близ магазина жильцы страдают давно. Контингент круглосуточных магазинов, где зачастую из-под полы торгуют спиртным, хорошо известен, и тихим нравом эти покупатели, как правило, не отличаются. "Под окнами каждую ночь тусовки [алкоголиков – прим. ред.]. На двери в магазин висят колокольчики, которые всю ночь шумят и не дают спать. Миллион раз вызывалась полиция по ночам, но толку ноль», – жалуются местные жители.