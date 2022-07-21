FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 7182 поста • 777 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
15 фотографий, на которых реальность сама превратилась в сюрреализм

15 фотографий, на которых реальность сама превратилась в сюрреализм

Автор:
21 июля 2022 09:49
Сообщество : ФотоМир
Метки: без фотошопа   животные   забавно   кадр   сюрреализм   удивительно   фото   
572
16

Реальность сама подкидывает интересные моменты и ситуации, а нужный ракурс помогает сделать из обычной фотографии нечто, что вводит в замешательство.

Сюрреализм — смешение реальности и сна. Оказывается, чтобы создать сюрреалистичное изображение, не надо быть художником, и даже не всегда приходится обращаться за помощью к фотошопу.


Интересное у вас украшение в виде руки…

×
×

Каноэ в небе? Озеро Луиз, Банф, Канада


Перед прыжком в небо


Летучая корова


Лестница


Трава растёт из облаков


Луна сегодня слишком низко


Лунная инсталляция Фестиваля света в Генте (Бельгия).


Двухголовый кот поссорился сам с собой


Статуя и гнездо


Как будто четыре разных фото, но нет


Парящая голова кота


Как так вышло: на фото мы видим дверь и коридор. Слева прямо за дверью находится шкаф, на котором и сидит кот. Он выглядывает из-за угла, из-за чего тело скрыто, и остаётся только голова, которая словно бы зависла в воздухе.


Вторжение инопланетян


Потолочные светильники, отражающиеся в оконном стекле.


Человек-осьминог


Отражение руля выглядит как планета в небе


Радужный кот

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: без фотошопа   животные   забавно   кадр   сюрреализм   удивительно   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
mbr 55 минут назад
шерстяной пи...рас.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
AccheDin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

785225



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Улыбательно: убойные истории о подругах
Улыбательно: убойные истории о подругах
18 забавных объявлений, которые можно признать шедеврами народного креатива
18 забавных объявлений, которые можно признать шедеврами народного креатива
События на Украине 20- 21 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 20- 21 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Не от хорошей жизни: почему и когда французы начали есть лягушек
Не от хорошей жизни: почему и когда французы начали есть лягушек
Фото из прошлого. "Балерины солистки Большого театра"
Фото из прошлого. "Балерины солистки Большого театра"
В московских парках будет жарко
В московских парках будет жарко
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#факты#в мире#история#аварии#забавно#Прошлое#кино#сатира
#Юмор#Разное#подборка#картинки#Ynews#дтп#сарказм#Россия#новости#фотографии
#прикол#интересное#интересно#люди#маразм#Еда#истории#полиция#Приколы#авто аварии
Простой в использовании пылесос для влажной и сухой уборки Redkey W12 со скидкой 60% Простой в использовании пылесос для влажной и сухой уборки Redkey W12 со скидкой 60% Животные не&nbsp;могут испортить фотографию: 15 доказательств Животные не могут испортить фотографию: 15 доказательств Смешные фото о том, как выглядят коты до и после купания Смешные фото о том, как выглядят коты до и после купания Не стоит доверять даже собственным глазам: 17 запутанных фото Не стоит доверять даже собственным глазам: 17 запутанных фото Эти предметы оказались слишком большими для этого мира Эти предметы оказались слишком большими для этого мира 15 удивительных природных экспонатов 15 удивительных природных экспонатов

На что жалуетесь?

Вернуться