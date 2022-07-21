15 фотографий, на которых реальность сама превратилась в сюрреализм

Реальность сама подкидывает интересные моменты и ситуации, а нужный ракурс помогает сделать из обычной фотографии нечто, что вводит в замешательство.
Сюрреализм — смешение реальности и сна. Оказывается, чтобы создать сюрреалистичное изображение, не надо быть художником, и даже не всегда приходится обращаться за помощью к фотошопу.
Интересное у вас украшение в виде руки…
Каноэ в небе? Озеро Луиз, Банф, Канада
Перед прыжком в небо
Летучая корова
Лестница
Трава растёт из облаков
Луна сегодня слишком низко
Лунная инсталляция Фестиваля света в Генте (Бельгия).
Двухголовый кот поссорился сам с собой
Статуя и гнездо
Как будто четыре разных фото, но нет
Парящая голова кота
Как так вышло: на фото мы видим дверь и коридор. Слева прямо за дверью находится шкаф, на котором и сидит кот. Он выглядывает из-за угла, из-за чего тело скрыто, и остаётся только голова, которая словно бы зависла в воздухе.
Вторжение инопланетян
Потолочные светильники, отражающиеся в оконном стекле.
Человек-осьминог
Отражение руля выглядит как планета в небе
Радужный кот
Источник:
АНТИФИШКИ
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