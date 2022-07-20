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Енотиха привела малышей, чтобы показать женщине, заботящейся о ней

Енотиха привела малышей, чтобы показать женщине, заботящейся о ней

Автор:
20 июля 2022 14:00
Сообщество : Животные
Метки: в мире   енот   животные   забавно   люди   милота   фото   
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Одной девушке вместе с новым домом достались и животные, которые каждый день приходят к ней из ниоткуда за очередной порцией еды. Так у нее завязалась дружба с дикой енотихой. Однако очень скоро у нее во дворе бегало уже несколько полосатых хвостатых.

Девушка по имени Бриттани не так давно купила дом

Прежний его владелец заботился о местных представителях дикой природы. Он предупредил Бриттани, что по вечерам оставлял у двери еду для енотов, которые приходили к нему за угощениями каждую ночь. Как только она въехала в дом, к ней стала приходить самка енота и в ожидании смотреть через прозрачную входную дверь.

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Недолго думая, девушка решила не прекращать традицию, ведь животное уже привыкло к тому, что его здесь подкармливают

Никогда ранее Бриттани не занималась ничем подобным и не имела дел с енотами, поэтому этот опыт ей был интересен

Не только Бриттани поначалу было сложно контактировать с диким енотом, который может быть опасен

Но и енотихе потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к новому человеку и научится доверять.

Вскоре самка енота стала брать еду прямо из рук Бриттани

Девушка назвала её Рокси

Так шел день за днем, и Бриттани стала делиться видео и фото с енотом в социальных сетях

Однажды она заметила, что Рокси стала приходить не только по ночам, но и несколько в раз светлое время суток


Кроме того, вкусовые предпочтения енотихи немного изменились.

Оказалось, что Рокси была беременна, и вскоре у нее родились четыре прелестных детеныша


И через некоторое время она стала приводить их к Бриттани.

Помимо Рокси и её малышей периодически приходил еще один её взрослый детеныш из прошлого помета


Бриттани назвала его Тедди. Однако ни он, ни четверо малышей пока не проявляют к девушке того доверия, что испытывает Рокси.

Коту по кличке Кролик тоже посчастливилось. Когда-то он был бездомным и никому не нужным. Каждый день кот приходил к продуктовому магазину и хитростью выпрашивал у покупателей еды, пока однажды не встретил там хозяйку.


Девушка признается, что еноты дарят ей положительные эмоции, и она каждый день с нетерпением ждет момента, когда вновь увидит их

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   енот   животные   забавно   люди   милота   фото   
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8  комментариев
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7k
Борис Карабанов Час назад
Факт: самка енота приходит сама и приводит свой выводок тупо пожрать в кормном месте.
Заголовок: енотиха привела малышей, чтобы ПОКАЗАТЬ женщине, заботящейся о ней
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−7
Pois Eesti 4 минуты назад
так же живодеры кормят уток, те жиреют, перестают летать на юг и ждут... но живодер перестал приходить и они дохнут!!! ни ловить, ни жить как птицы они не умеют! эти еноты будут приходить, но она не сможет радоваться вечно! болезнь, ремонт, муж приехал, или к нему, и пипец дети енота не знают про жизнь в неволе, или ее сторонники живодеры забьют, или с голоду сдохнут!
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8k
alex9845 15 минут назад
А если бы медведь приходил кушать каждую ночь?Тоже бы ждала доверия и любви, а потом радовалась малышам?
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44
eutace 20 минут назад
Девушка признается, что еноты дарят ей положительные эмоции, и она каждый день с нетерпением ждет момента, когда вновь увидит их
===============
нормальные женщины такие эмоции испытывают от мужа и детей
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10k
Hunson Abadeer Полчаса назад
милота
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28k
Григорий Полчаса назад
Raccoon City (farmers edition)
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