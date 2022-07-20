Енотиха привела малышей, чтобы показать женщине, заботящейся о ней

Одной девушке вместе с новым домом достались и животные, которые каждый день приходят к ней из ниоткуда за очередной порцией еды. Так у нее завязалась дружба с дикой енотихой. Однако очень скоро у нее во дворе бегало уже несколько полосатых хвостатых.
Девушка по имени Бриттани не так давно купила дом
Прежний его владелец заботился о местных представителях дикой природы. Он предупредил Бриттани, что по вечерам оставлял у двери еду для енотов, которые приходили к нему за угощениями каждую ночь. Как только она въехала в дом, к ней стала приходить самка енота и в ожидании смотреть через прозрачную входную дверь.
Недолго думая, девушка решила не прекращать традицию, ведь животное уже привыкло к тому, что его здесь подкармливают
Никогда ранее Бриттани не занималась ничем подобным и не имела дел с енотами, поэтому этот опыт ей был интересен
Не только Бриттани поначалу было сложно контактировать с диким енотом, который может быть опасен
Но и енотихе потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к новому человеку и научится доверять.
Вскоре самка енота стала брать еду прямо из рук Бриттани
Девушка назвала её Рокси
Так шел день за днем, и Бриттани стала делиться видео и фото с енотом в социальных сетях
Однажды она заметила, что Рокси стала приходить не только по ночам, но и несколько в раз светлое время суток
Кроме того, вкусовые предпочтения енотихи немного изменились.
Оказалось, что Рокси была беременна, и вскоре у нее родились четыре прелестных детеныша
И через некоторое время она стала приводить их к Бриттани.
Помимо Рокси и её малышей периодически приходил еще один её взрослый детеныш из прошлого помета
Бриттани назвала его Тедди. Однако ни он, ни четверо малышей пока не проявляют к девушке того доверия, что испытывает Рокси.
Коту по кличке Кролик тоже посчастливилось. Когда-то он был бездомным и никому не нужным. Каждый день кот приходил к продуктовому магазину и хитростью выпрашивал у покупателей еды, пока однажды не встретил там хозяйку.
Девушка признается, что еноты дарят ей положительные эмоции, и она каждый день с нетерпением ждет момента, когда вновь увидит их
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Еноты забрались в мусорный бак и перепугали женщину, проходившую мимо
- 16 случаев, когда люди повстречали в транспорте пушистых попутчиков
- Яркие эмоции людей, которые столкнулись с чем-то в первый раз
- Лягушка прокатилась на спине ящерицы
- Девушка купила индейку на обед, но та стала ей верным другом
Заголовок: енотиха привела малышей, чтобы ПОКАЗАТЬ женщине, заботящейся о ней
===============
нормальные женщины такие эмоции испытывают от мужа и детей