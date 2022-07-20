Енотиха привела малышей, чтобы показать женщине, заботящейся о ней

Одной девушке вместе с новым домом достались и животные, которые каждый день приходят к ней из ниоткуда за очередной порцией еды. Так у нее завязалась дружба с дикой енотихой. Однако очень скоро у нее во дворе бегало уже несколько полосатых хвостатых.