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Подводная лодка в Подмосковном болоте

Подводная лодка в Подмосковном болоте

Автор:
01 сентября 2022 10:25
Метки: Подводная лодка   Подмосковье   болото   бутофория   забавно   удивительно   фото   
491
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Подводную лодку в болоте я заметил случайно. Дело было так. После окончания съёмок про памятник экскаватору-дреноукладчику я с чувством выполненного долга возвращался на базу.

В навигаторе я поставил конечную точку и двинулся в путь. Только в этот раз я решил ехать по альтернативным маршрутами которые мне предлагал смартфон. Ну знаете, есть зелёный основной трек, а есть дополнительные (альтернативные) треки, вот по ним я и поехал.

Еду, играем музычка. Дорога делает плавный поворот открывая живописный вид на озерцо густо заросшее ряской со стоящей в нём подводной лодкой.

×
×

В первый миг, когда я это заметил, я не поверил, что так бывает. Едешь себе, едешь, а тут бах и подводная лодка. Конечно мозг отказывался в это верить. Вот и я не поверил и проскочил мимо. Я развернулся, припарковал авто и пошёл смотреть на это чудо чудное.


В первые минуты я подумал, что напишу статью, а народ мне откоментит, что это «фотошоп». А «фотошопа» у меня на канале нет. Все материалы авторские и все сделанные с уважением к читателю. Поэтому, если вы не подписались на «Промышленного туриста» — сделайте это сейчас.


Лодка была грязно-жёлтый цвета с надписью «Ла Манш» на ходовой рубке и была расположена далеко от берега. Конечно было понятно, что это макет, но блин! Как же круто это было сделано.

Подойти близко к подлодке возможности нет, поэтому я достал коптер и полетал на то, что я называю «фотоналёт».

Корпус лодки оказался сделан из алюминиевых профилей и обшит листами фанеры.

Фанера была окрашена несколькими слоями краски, которая от долгого прибывания во влажной среде сильно облезла.

Судя по тому, что подводная лодка была сильно потрёпана стояла она в этом озерце давно.

Так кто же поставил такой замечательный объект, который фотографируют большинство проезжающих мимо «залётных туристов»? Рассказываю.

Дело было в 2012 году. Для привлечения внимания к строящемуся посёлку «Ла-Манш», который расположен неподалёку и была придумана идея сделать бутафорскую подводную лодку.

Дома в посёлке распродали, озеро превратилось в болото, а лодка в нём так и осталась. Но еще она выглядит (даже в таком состоянии) замечательно и необычно! Координаты: 55.883775, 36.569702


Источник:

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Метки: Подводная лодка   Подмосковье   болото   бутофория   забавно   удивительно   фото   
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15k
Bill 8 минут назад
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Шурман 10 минут назад
6той флот не там всплыл :) хотели же у берегов Минска всплывать .
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21k
SolomonA Полчаса назад
Ну перепутал капитан маленько, всплыл не там, где планировалось - чего теперь придираться?
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15k
VedSpec Полчаса назад
Есть такое, координаты работают...)))
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