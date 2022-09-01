Подводная лодка в Подмосковном болоте

Подводную лодку в болоте я заметил случайно. Дело было так. После окончания съёмок про памятник экскаватору-дреноукладчику я с чувством выполненного долга возвращался на базу.
В навигаторе я поставил конечную точку и двинулся в путь. Только в этот раз я решил ехать по альтернативным маршрутами которые мне предлагал смартфон. Ну знаете, есть зелёный основной трек, а есть дополнительные (альтернативные) треки, вот по ним я и поехал.
Еду, играем музычка. Дорога делает плавный поворот открывая живописный вид на озерцо густо заросшее ряской со стоящей в нём подводной лодкой.
В первый миг, когда я это заметил, я не поверил, что так бывает. Едешь себе, едешь, а тут бах и подводная лодка. Конечно мозг отказывался в это верить. Вот и я не поверил и проскочил мимо. Я развернулся, припарковал авто и пошёл смотреть на это чудо чудное.
В первые минуты я подумал, что напишу статью, а народ мне откоментит, что это «фотошоп». А «фотошопа» у меня на канале нет. Все материалы авторские и все сделанные с уважением к читателю. Поэтому, если вы не подписались на «Промышленного туриста» — сделайте это сейчас.
Лодка была грязно-жёлтый цвета с надписью «Ла Манш» на ходовой рубке и была расположена далеко от берега. Конечно было понятно, что это макет, но блин! Как же круто это было сделано.
Подойти близко к подлодке возможности нет, поэтому я достал коптер и полетал на то, что я называю «фотоналёт».
Корпус лодки оказался сделан из алюминиевых профилей и обшит листами фанеры.
Фанера была окрашена несколькими слоями краски, которая от долгого прибывания во влажной среде сильно облезла.
Судя по тому, что подводная лодка была сильно потрёпана стояла она в этом озерце давно.
Так кто же поставил такой замечательный объект, который фотографируют большинство проезжающих мимо «залётных туристов»? Рассказываю.
Дело было в 2012 году. Для привлечения внимания к строящемуся посёлку «Ла-Манш», который расположен неподалёку и была придумана идея сделать бутафорскую подводную лодку.
Дома в посёлке распродали, озеро превратилось в болото, а лодка в нём так и осталась. Но еще она выглядит (даже в таком состоянии) замечательно и необычно! Координаты: 55.883775, 36.569702
Источник:
АНТИФИШКИ
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