Подводная лодка в Подмосковном болоте

В навигаторе я поставил конечную точку и двинулся в путь. Только в этот раз я решил ехать по альтернативным маршрутами которые мне предлагал смартфон. Ну знаете, есть зелёный основной трек, а есть дополнительные (альтернативные) треки, вот по ним я и поехал.

Еду, играем музычка. Дорога делает плавный поворот открывая живописный вид на озерцо густо заросшее ряской со стоящей в нём подводной лодкой.