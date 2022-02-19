Не стоит доверять даже собственным глазам: 17 запутанных фото

Учитывая, сколько вещей мы видим вокруг себя каждый день, нет ничего удивительного в том, что мы просто не успеваем внимательно приглядываться ко всему. И все эти мимолётные взгляды чреваты тем, что частенько нас обманывают собственные глаза!

Так-так, а где же ноги?