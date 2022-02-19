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Не стоит доверять даже собственным глазам: 17 запутанных фото

Не стоит доверять даже собственным глазам: 17 запутанных фото (18 фото)

Автор:
19 февраля 2022 08:48
Сообщество : ФотоМир
Метки: животные   забавно   кадр   люди   показалось   фото   
890
18

Мы мельком на что-то смотрим и вдруг видим кота-мутанта, левитирующие балконы, машину прямиком из мультфильма… Что это всё такое? Давайте разбираться!

Учитывая, сколько вещей мы видим вокруг себя каждый день, нет ничего удивительного в том, что мы просто не успеваем внимательно приглядываться ко всему. И все эти мимолётные взгляды чреваты тем, что частенько нас обманывают собственные глаза!


Так-так, а где же ноги?

×
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Дом с летающими балконами

Просто мои друзья на берегу реки

Одно туловище хорошо, а два лучше

Наш ужин неожиданно взлетел

Моя подруга кормит антилопу

Да ведь это кот-мутант!

Я просто держу двух котов, которые очень похожи.


Отметины на асфальте в 3D

Фото балконов нашего университета

Ох уж эти коварные стеклянные столешницы

Дети растут очень быстро

Невероятно звёздное небо? Нет, просто пора вымыть лобовое стекло

Сначала подумал, что это кудрявый парень плывёт в океане

Ну, в какой-то степени так и есть. Кто-то же плывёт и держит этого морского ежа!


Найден самый огромный в мире пёс

Зачем делать окошко в стене кабинки?

Машинки из мультфильма «Тачки» существуют!

Из-за хитрого отражения кажется, что кто-то делает растяжку прямо на парковке

Что ж, может, глаза порой нас подводят, чтобы смотреть на всё было ещё интереснее?

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Метки: животные   забавно   кадр   люди   показалось   фото   
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Сергей Ляхов 2 часа назад
Нужно писать: "Моя подруга кормит ГОЛОВУ антилопЫ".
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