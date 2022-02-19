Не стоит доверять даже собственным глазам: 17 запутанных фото

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Мы мельком на что-то смотрим и вдруг видим кота-мутанта, левитирующие балконы, машину прямиком из мультфильма… Что это всё такое? Давайте разбираться!
Учитывая, сколько вещей мы видим вокруг себя каждый день, нет ничего удивительного в том, что мы просто не успеваем внимательно приглядываться ко всему. И все эти мимолётные взгляды чреваты тем, что частенько нас обманывают собственные глаза!
Так-так, а где же ноги?
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Дом с летающими балконами
Просто мои друзья на берегу реки
Одно туловище хорошо, а два лучше
Наш ужин неожиданно взлетел
Моя подруга кормит антилопу
Да ведь это кот-мутант!
Я просто держу двух котов, которые очень похожи.
Отметины на асфальте в 3D
Фото балконов нашего университета
Ох уж эти коварные стеклянные столешницы
Дети растут очень быстро
Невероятно звёздное небо? Нет, просто пора вымыть лобовое стекло
Сначала подумал, что это кудрявый парень плывёт в океане
Ну, в какой-то степени так и есть. Кто-то же плывёт и держит этого морского ежа!
Найден самый огромный в мире пёс
Зачем делать окошко в стене кабинки?
Машинки из мультфильма «Тачки» существуют!
Из-за хитрого отражения кажется, что кто-то делает растяжку прямо на парковке
Что ж, может, глаза порой нас подводят, чтобы смотреть на всё было ещё интереснее?
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