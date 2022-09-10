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Фотографии, словно пришедшие из страны фантазии

Фотографии, словно пришедшие из страны фантазии

Автор:
10 сентября 2022 08:30
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: жизнь богаче фантазии   забавно   интересно   картинки   сюрреализм   удивительно   фото   фотографии   
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Реальный мир и мир нашей фантазии почти не пересекаются между собой. Но иногда жизнь делает нам подарок, пронося нам образы, словно сошедшие из мира грез. Этот набор фотографий - доказательство того, что картины реальности иногда бывают причудливее фантазий.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: жизнь богаче фантазии   забавно   интересно   картинки   сюрреализм   удивительно   фото   фотографии   
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1  комментарий
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Дмитрий ! 2 часа назад
Тогда уж на Юпитере.
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