Фотографии, словно пришедшие из страны фантазии

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Реальный мир и мир нашей фантазии почти не пересекаются между собой. Но иногда жизнь делает нам подарок, пронося нам образы, словно сошедшие из мира грез. Этот набор фотографий - доказательство того, что картины реальности иногда бывают причудливее фантазий.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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