FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 7873 поста • 822 подписчика подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
15 забавных фото-иллюзий, которые точно вызовут у вас вопрос: «Это как?»

15 забавных фото-иллюзий, которые точно вызовут у вас вопрос: «Это как?»

Автор:
11 февраля 2023 08:28
Сообщество : ФотоМир
Метки: животные   забавно   кадр   люди   показалось   ракурс   удивительно   фото   
301
16

Правила просты: первому впечатлению тут доверять нельзя. Чтобы понять, что тут происходит, придётся тщательно присмотреться к этим фото как минимум дважды, а то и трижды.


Стоп. Что?!

×
×

Мягкоклювая утка или всё же кролик?


А может это меховая чайка?


Игрок-гигант в команде — залог победы


У них ещё и мяч огромный!


Две кобры

Невероятно… Как будто у бабочки есть крутые татуировки со змеями.


Но я же пришла в другой обуви…


Блюдо с хлопьями-подушечками для завтрака? Вообще-то это древние ассирийские таблички…


Рыбоголовый дайвера


Двойной олень


Кентавр наоборот



Оставил голову на верхней полке


Обнимашки! Или нет?


Человек-собака


Этот хороший мальчик уведёт любую девушку.


Каков хитрец!

— Я зол, что не сразу понял, что происходит на этом фото.

—Вы не одиноки. Я видел эту фотку раньше и не мог понять, что тут происходит. Только на этот раз понял, что не так, когда смотрел на это фото слишком долго.


Кусь?


Будущий чемпион по гребле

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: животные   забавно   кадр   люди   показалось   ракурс   удивительно   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

371600



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Не повезло с соседями: убойные ситуации из жизни в многоквартирных домах
Не повезло с соседями: убойные ситуации из жизни в многоквартирных домах
"Семицвет": как выглядит новая форма для военных
"Семицвет": как выглядит новая форма для военных
Набирающие популярность в сообществах
Перейдут ли евреи на цифровые рубли
Перейдут ли евреи на цифровые рубли
"Три орешка для Золушки", актёры спустя 50&nbsp;лет после премьеры
"Три орешка для Золушки", актёры спустя 50 лет после премьеры
Прошло уже 5 лет с момента запуска автомобиля Tesla в космос. Где он сейчас?
Прошло уже 5 лет с момента запуска автомобиля Tesla в космос. Где он сейчас?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Сексуальная фантазия

Лучшие демотиваторы
Механиз возникновения насморка

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересное#факты#Россия#кино#подборка#картинки#СССР#Разное
#Юмор#Прикол#Жизнь#Прошлое#Турция#Приколы#забавно#Мемы#США#Австралия
#интересно#люди#в мире#животные#истории#познавательно#землетрясение#Предметы#удивительно#Музыка
Прошло уже 5 лет с момента запуска автомобиля Tesla в космос. Где он сейчас? Прошло уже 5 лет с момента запуска автомобиля Tesla в космос. Где он сейчас? Когда кто-то ворвался в кадр и стало только лучше Когда кто-то ворвался в кадр и стало только лучше Не стоит доверять даже собственным глазам: 17 запутанных фото Не стоит доверять даже собственным глазам: 17 запутанных фото Животные не&nbsp;могут испортить фотографию: 15 доказательств Животные не могут испортить фотографию: 15 доказательств Фотографии, которые сломают ваш мозг и заставят посмотреть на них дважды Фотографии, которые сломают ваш мозг и заставят посмотреть на них дважды 15 фотографий, на которых реальность сама превратилась в сюрреализм 15 фотографий, на которых реальность сама превратилась в сюрреализм

На что жалуетесь?

Вернуться