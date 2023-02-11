15 забавных фото-иллюзий, которые точно вызовут у вас вопрос: «Это как?»

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Правила просты: первому впечатлению тут доверять нельзя. Чтобы понять, что тут происходит, придётся тщательно присмотреться к этим фото как минимум дважды, а то и трижды.
Стоп. Что?!
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Мягкоклювая утка или всё же кролик?
А может это меховая чайка?
Игрок-гигант в команде — залог победы
У них ещё и мяч огромный!
Две кобры
Невероятно… Как будто у бабочки есть крутые татуировки со змеями.
Но я же пришла в другой обуви…
Блюдо с хлопьями-подушечками для завтрака? Вообще-то это древние ассирийские таблички…
Рыбоголовый дайвера
Двойной олень
Кентавр наоборот
Оставил голову на верхней полке
Обнимашки! Или нет?
Человек-собака
Этот хороший мальчик уведёт любую девушку.
Каков хитрец!
— Я зол, что не сразу понял, что происходит на этом фото.
—Вы не одиноки. Я видел эту фотку раньше и не мог понять, что тут происходит. Только на этот раз понял, что не так, когда смотрел на это фото слишком долго.
Кусь?
Будущий чемпион по гребле
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