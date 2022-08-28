15 забавных фото, когда люди пытались сделать селфи с питомцем

Кому-то удаётся осуществить задуманное, а вот кому-то не совсем. Ведь наши любимые лохматые друзья могут превратиться в самых настоящих непосед и великих нехочух! Но даже все их проказы и недовольные мордочки на селфи не помешают нам гордиться и умиляться полученным кадром!

Он всё ещё разбирается, как это работает