15 забавных фото, когда люди пытались сделать селфи с питомцем

Если заглянуть в фотоплёнку любого человека, у кого есть домашний питомец или другой любимец, живущий у них во дворе, то можно увидеть только одно — 101 попытку сделать с ним идеальное селфи.
Кому-то удаётся осуществить задуманное, а вот кому-то не совсем. Ведь наши любимые лохматые друзья могут превратиться в самых настоящих непосед и великих нехочух! Но даже все их проказы и недовольные мордочки на селфи не помешают нам гордиться и умиляться полученным кадром!
Он всё ещё разбирается, как это работает
Фото с моим дружочком
Одна улыбака на фото хорошо, а две ещё лучше!
Безупречный кадр
Серьёзность — их второе имя
Папа: «Нет, я не хочу никаких котов в моём доме!»
Тоже папа: «Мой кот такой милый, давай сделаем селфи!»
Кто кого копирует?
Банда
Я пытался сделать селфи со своим котом, но в итоге всё выглядит так, будто мы собираемся выпускать новый альбом.
Мой папа отправил мне фото. Милота и только!
Единственное селфи, которое когда-либо делал мой муж
Кусь
Взаимная любовь
Кот явно не в восторге от происходящего
Напоминаю, что вам нужно научить свою собаку позировать!
Зевака в деле
Идеальное селфи со своей любимкой всё-таки существует?!
А у вас есть незабываемые кадры со своими домашними питомцами, которые греют вам душу?
Источник:
АНТИФИШКИ
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