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Дрон-охранник Ring от умного дома Амазона

Дрон-охранник Ring от умного дома Амазона

Автор:
14 июля 2022 21:45
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Amazon   безопасность   дрон   интересно   новости   охрана   технологии   умный дом   
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Помните к кинофраншизе "Один дома" грабители пытались обокрасть пустые дома, владельцы которых уехали на рождественские праздники?

В том фильме воры без особых проблем вламывались в жилища. Система охраны тогда, конечно, была, мягко говоря, слабой.

С тех пор много что изменилось. Например, не так давно у Amazon появилась собственная система охраны в контексте разработок "умных домов".

Охранная система называется Ring, суть ее заключается в том, что при нарушении периметра, небольшой автономный дрон поднимается на проверку. Тем самым фиксируя лица место проникновения.

В целом система может в режиме реального времени дать картинку происходящего в доме во время его отсутствия.

Дрон оснащен камерой, системой считывания инфракрасные датчики, а также может оповещать владельца.


Весьма интересная разработка, хоть и не оберегающая дом от кражи, если конечно грабители не испугаются цифрового стража.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Amazon   безопасность   дрон   интересно   новости   охрана   технологии   умный дом   
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2  комментария
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Борис Карабанов Полчаса назад
Кинофраншиза... Красивое.
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Raingold Fischer 42 минуты назад
Теперь осталось подождать когда выложут видео как его взломать.
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Александр Невский
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