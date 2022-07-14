Дрон-охранник Ring от умного дома Амазона

Помните к кинофраншизе "Один дома" грабители пытались обокрасть пустые дома, владельцы которых уехали на рождественские праздники?
В том фильме воры без особых проблем вламывались в жилища. Система охраны тогда, конечно, была, мягко говоря, слабой.
С тех пор много что изменилось. Например, не так давно у Amazon появилась собственная система охраны в контексте разработок "умных домов".
Охранная система называется Ring, суть ее заключается в том, что при нарушении периметра, небольшой автономный дрон поднимается на проверку. Тем самым фиксируя лица место проникновения.
В целом система может в режиме реального времени дать картинку происходящего в доме во время его отсутствия.
Дрон оснащен камерой, системой считывания инфракрасные датчики, а также может оповещать владельца.
Весьма интересная разработка, хоть и не оберегающая дом от кражи, если конечно грабители не испугаются цифрового стража.
Источник:
АНТИФИШКИ
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