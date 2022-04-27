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Выставка голограмм: экономно и безопасно

Выставка голограмм: экономно и безопасно

Автор:
27 апреля 2022 22:38
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: аукцион   безопасность   голограмма   интересно   искусство   кризис   технологии   экономия   
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Вы же наверняка слышали имя Эдгара Дега? Этот художник в свое время создал прекрасную скульптуру "Маленькая четырнадцатилетняя танцовщица".

Так вот, сейчас она принадлежит аукционному дому Christie’s.

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Не так давно миру стало известно о том, что две картины из коллекции братьев Морозовых не вернут в Россию после завершения выставки в Париже из-за геополитической ситуации.

Судя по всему, аукционный дом то ли решил перестраховаться, то ли сэкономить, и эту скульптуру Дега выставят с помощью голограмм.

Как пишут западные СМИ, все это из-за как раз геополитического кризиса и из-за резкого роста стоимости нефти.

В итоге смета на одну только перевозку возросла в 8-12 раз.

Сама по себе голограмма — интересная идея.

Разработала ее компания Proto. В частности, она создала большую витрину и ПО для создания интерактивного объёмного дисплея, который показывает реалистичные трёхмерные изображения.

Такие устройства перевозить очень просто, а потому и могут быть отправлены вообще в любую точку мира, где есть Proto.

Голограмма и правда выглядит как настоящая статуя. Статуя в витрине вращается вокруг себя, и таким образом зритель мало что теряет. Трогать дорогущее произведение искусства все равно нельзя: оценивается скульптура в 20-30 миллионов долларов.

Для справки. Когда-то эта скульптура стояла в нью-йоркском доме госпожи Басс на Пятой авеню в прихожей, приветствуя гостей рядом с работой Бальтюса под названием «Девушка у окна». Согласно замыслу коллекционера, вместе эти два произведения должны были с порога представлять пространство, в которое попадают гости, как женское. Кроме того, работа Дега подчеркивала страстную любовь госпожи Басс к искусству танца, в частности к балету.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аукцион   безопасность   голограмма   интересно   искусство   кризис   технологии   экономия   
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Пётровыч 47 минут назад
РЕбрендинг гу а но
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добрыйдух 22 минуты назад
какой, нах, прото! Фупля. Голограммы - это работы Денисюка, Габора!
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Александр Невский
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