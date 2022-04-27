Выставка голограмм: экономно и безопасно

Не так давно миру стало известно о том, что две картины из коллекции братьев Морозовых не вернут в Россию после завершения выставки в Париже из-за геополитической ситуации.

Судя по всему, аукционный дом то ли решил перестраховаться, то ли сэкономить, и эту скульптуру Дега выставят с помощью голограмм.