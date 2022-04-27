Выставка голограмм: экономно и безопасно

Вы же наверняка слышали имя Эдгара Дега? Этот художник в свое время создал прекрасную скульптуру "Маленькая четырнадцатилетняя танцовщица".
Так вот, сейчас она принадлежит аукционному дому Christie’s.
Не так давно миру стало известно о том, что две картины из коллекции братьев Морозовых не вернут в Россию после завершения выставки в Париже из-за геополитической ситуации.
Судя по всему, аукционный дом то ли решил перестраховаться, то ли сэкономить, и эту скульптуру Дега выставят с помощью голограмм.
Как пишут западные СМИ, все это из-за как раз геополитического кризиса и из-за резкого роста стоимости нефти.
В итоге смета на одну только перевозку возросла в 8-12 раз.
Сама по себе голограмма — интересная идея.
Разработала ее компания Proto. В частности, она создала большую витрину и ПО для создания интерактивного объёмного дисплея, который показывает реалистичные трёхмерные изображения.
Такие устройства перевозить очень просто, а потому и могут быть отправлены вообще в любую точку мира, где есть Proto.
Голограмма и правда выглядит как настоящая статуя. Статуя в витрине вращается вокруг себя, и таким образом зритель мало что теряет. Трогать дорогущее произведение искусства все равно нельзя: оценивается скульптура в 20-30 миллионов долларов.
Для справки. Когда-то эта скульптура стояла в нью-йоркском доме госпожи Басс на Пятой авеню в прихожей, приветствуя гостей рядом с работой Бальтюса под названием «Девушка у окна». Согласно замыслу коллекционера, вместе эти два произведения должны были с порога представлять пространство, в которое попадают гости, как женское. Кроме того, работа Дега подчеркивала страстную любовь госпожи Басс к искусству танца, в частности к балету.
Источник:
АНТИФИШКИ
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