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Рыба-робот поможет очистить океан от пластика

Рыба-робот поможет очистить океан от пластика

Автор:
23 июня 2022 12:53
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   интересно   новинка   новости   роботехника   рыба робот   сбор пластика   техника   технологии   экология   
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Крошечная рыба-робот, которая плавает, собирает микропластик и может протискиваться в самые узкие трещины и щели, поможет человечеству очистить океаны, считают создатели технологической новинки.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   интересно   новинка   новости   роботехника   рыба робот   сбор пластика   техника   технологии   экология   
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10  комментариев
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2k
Vovan Petroff Час назад
А откуда там пластик?
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Просто прохожий Секунду назад
Отличный способ распила денег.
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184
hammog Полчаса назад
А работать эта рыба будет на батарейках, для производства которых построим хим завод и выделим 100 гектаров земли для захоронения отработанных.
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14
БАРАТ 37 минут назад
Столько пластика долго жрать будет.
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9k
*Сергей* 38 минут назад
Хорошая идея...
А кто рыбок потом убирать будет?
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−26
Alisa Monk Час назад
это действительно важно. еще бы изобрели чтобы города очищали.
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