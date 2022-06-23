Рыба-робот поможет очистить океан от пластика

Материалы, использованные для создания робота, имитируют перламутр, прочный и гибкий материал, который находится внутри раковин моллюсков. Перламутр состоит из нескольких слоев материалов, различающихся по составу по градиенту. С одной стороны они сделаны из композита карбоната кальция, затем слои постепенно меняются, и с другой стороны, в основном, перламутр состоит из наполнителя - протеина шелка. Профессор Чжан и его команда хотели использовать такую же структуру в материалах, используемых для создания робота, чтобы добиться долговечности, характерной для перламутра.

Традиционными материалами для мягких роботов являются гидрогели и эластомеры, которые легко повреждаются в воде. Исследователи сначала сделали нанолисты из циклических молекул сахара, связанных с графеном — последний, как известно, является самым прочным материалом на Земле. Затем в растворы нанолистов добавляли различные концентрации полиуретанового латекса. Наконец, листы собирали вместе слой за слоем, постепенно увеличивая концентрацию латекса от одной стороны листа к другой. Получившийся материал был использован для создания робота.