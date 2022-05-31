Будущее уже наступило: растворимый кардиостимулятор

Современные технологии не перестают удивлять. Каждый день совершаются новые открытия, которые улучшают жизни людей.
Модификации и улучшения организма человека все больше и больше приближают человечество к долгой жизни.
Не так давно американские ученые разработали специальный кардиостимулятор с датчиками, прикрепляемыми на тело.
Собственно, это далеко не новость и не открытие. Изюминкой же нового кардиостимулятора является то, что он после отработанного срока растворяется внутри человеческого тела. Стоит это чудо технологии порядка 100 долларов.
Это как минимум сокращает количество хирургических операций вдвое. А это минимизирует риск их ошибки.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Босса мафии случайно поймали благодаря снимкам с Google Maps
- Инновационная футболка умеет следить за пульсом
- Коровы в VR-очках, теперь вы видели все
- Марти, будущее из Назад в будущее уже наступило: устройства для воспроизведения го
- Боль, которую вы заслужили. Браслет, который передает болезненные ощущения из метавселенной