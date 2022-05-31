FISHKINET
Сообщество Медицина на Фишках 830 постов • 206 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Медицина на Фишках 
Будущее уже наступило: растворимый кардиостимулятор

Будущее уже наступило: растворимый кардиостимулятор

Автор:
31 мая 2022 23:39
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: интересно   кардиостимулятор   медицина   модификация   новости   разработки   технический прогресс   технологии   
1372
4

Современные технологии не перестают удивлять. Каждый день совершаются новые открытия, которые улучшают жизни людей.

Модификации и улучшения организма человека все больше и больше приближают человечество к долгой жизни.

×
×

Не так давно американские ученые разработали специальный кардиостимулятор с датчиками, прикрепляемыми на тело.

Собственно, это далеко не новость и не открытие. Изюминкой же нового кардиостимулятора является то, что он после отработанного срока растворяется внутри человеческого тела. Стоит это чудо технологии порядка 100 долларов.

Это как минимум сокращает количество хирургических операций вдвое. А это минимизирует риск их ошибки.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Медицина на Фишках"
Метки: интересно   кардиостимулятор   медицина   модификация   новости   разработки   технический прогресс   технологии   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

29878



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Уже не школьницы: самые яркие участницы Последних звонков 2022 года
Уже не школьницы: самые яркие участницы Последних звонков 2022 года
Интересные факты о фильме Леонида Гайдая «Самогонщики»
Интересные факты о фильме Леонида Гайдая «Самогонщики»
События на Украине 31- 01 май- июнь. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 31- 01 май- июнь. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
"Катайся, только не пой, пожалуйста"! Фигуристка Алёна Косторная расстроила зрителей своим вокалом
"Катайся, только не пой, пожалуйста"! Фигуристка Алёна Косторная расстроила зрителей...
Художница Анна Савельева-Варелла
Художница Анна Савельева-Варелла
В Тулу не только за пряниками и самоваром
В Тулу не только за пряниками и самоваром
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Повезло , повезло

Лучшие демотиваторы
Главное, чтобы красивый грузовик

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#интересное#Разное#картинки#автомир#дети#смешно#новости#собака
#прикол#животные#забавно#в мире#люди#милота#Еда#подборка#позитив#природа
#фото#Ватермарк#факты#автомобили#шоу бизнес#сатира#коты#смех#сарказм#история
В Тулу не только за пряниками и самоваром В Тулу не только за пряниками и самоваром Боль, которую вы заслужили. Браслет, который передает болезненные ощущения из метавселенной Боль, которую вы заслужили. Браслет, который передает болезненные ощущения из метавселенной Марти, будущее из Назад в будущее уже наступило: устройства для воспроизведения го Марти, будущее из Назад в будущее уже наступило: устройства для воспроизведения го Коровы в VR-очках, теперь вы видели все Коровы в VR-очках, теперь вы видели все Открытие, о котором должны знать все Открытие, о котором должны знать все Инновационная футболка умеет следить за пульсом Инновационная футболка умеет следить за пульсом

На что жалуетесь?

Вернуться