В Китае обставили американского робопса: их версия плавает

Китайский ответ американскому Boston Dynamics. До чего все-таки целеустремлённые китайцы: нагоняют, а в некоторых сферах уже и перегнали.
Компания Unitree Robotics из Поднебесной показала своего нового робота. По внешнему виду он похож на модель известного американского технологического бюро.
В отличие от своего американского собрата, эта четвероногая машина может передвигаться не только по поверхности земли, но и по морскому дну.
Для нормального функционирования и управления роботом необходимо, чтобы его антенна находилась выше уровня воды.
Помимо свойств амфибии, четвероногая модель Unitree Robotics может переносить по суше грузы весом соразмерному весу взрослого мужчины. В подтверждении этих слов, китайцы прокатили на своём роботе стокилограммового мужчину.
Источник:
АНТИФИШКИ
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