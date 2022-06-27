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В Китае обставили американского робопса: их версия плавает

В Китае обставили американского робопса: их версия плавает

Автор:
27 июня 2022 22:27
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   США   животные   изобретения   интересно   новости   собака   технологии   
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Китайский ответ американскому Boston Dynamics. До чего все-таки целеустремлённые китайцы: нагоняют, а в некоторых сферах уже и перегнали.

Компания Unitree Robotics из Поднебесной показала своего нового робота. По внешнему виду он похож на модель известного американского технологического бюро.

В отличие от своего американского собрата, эта четвероногая машина может передвигаться не только по поверхности земли, но и по морскому дну.

Для нормального функционирования и управления роботом необходимо, чтобы его антенна находилась выше уровня воды.

Помимо свойств амфибии, четвероногая модель Unitree Robotics может переносить по суше грузы весом соразмерному весу взрослого мужчины. В подтверждении этих слов, китайцы прокатили на своём роботе стокилограммового мужчину.

Источник:

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Метки: Китай   США   животные   изобретения   интересно   новости   собака   технологии   
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1  комментарий
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lem02 Полчаса назад
Прям перегнали! Водонепроницаемая версия Boston Dynamics.
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Александр Невский
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