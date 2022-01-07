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Босса мафии случайно поймали благодаря снимкам с Google Maps

Босса мафии случайно поймали благодаря снимкам с Google Maps (6 фото)

Автор:
07 января 2022 17:23
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: интересно   италия   мафия   новости   полиция   сицилия   технологии   
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Вы думали, будущее, в котором камеры на улицах находят преступников, а изображение можно увеличить во сколько угодно раз, еще далеко? Как бы не так. Босса сицилийской мафии смогли задержать благодаря… Google Maps.

Итак, представьте себе декабрь в Испании: теплое, не жарящее солнце, хорошая погода, подготовка к католическому Рождеству. И тут в местный ресторанчик врывается полиция, и арестовывает шеф-повара.

Пожалуй, на основе таких историй можно снимать кино. Выяснилось, что в городе Галапагаре, всего в 33 километрах от Мадрида, скрывался целый босс мафии – Джоаккино Гаммино. Прежде, чем задержать его в Испании, его искали почти двадцать лет.

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И все бы ничего, вот только Сицилия находится относительно недалеко от Испании, и в целом, криминального авторитета должен был узнать хотя бы один человек. Но нет. Помогли только снимки с Google Maps.

Мафиози работал в ресторане La cocina de Manu, и, судя по всему, работал неплохо: шеф-повар в Испании – это статусно. Засекли камеры адских машин его возле магазина фруктов El huerto de Manu, где он перекидывался с кем-то парой слов.

И хоть лицо на фотографии и заблюрено, полиция начала проверку снимков из заведений поблизости. Нашли его на фотографиях в группе Facebook ресторана «Кухня Ману». И тогда босса мафии поймали.

Вообще, Гаммино оказался человеком с богатым послужным списком. В свое время он возглавлял сицилийскую группировку «Стидда» (конкурирует за влияние с «Коза Нострой»), в 1984 и 1998 годах обвинялся в убийствах и других преступлениях, а затем был приговорен к пожизненному сроку. Но в июне 2002 года ему удалось бежать благодаря драке, которая завязалась во время съемок в местной тюрьме.

Произошедшее настолько шокировало шеф-повара-экс-мафиози, что при аресте он смог выпалить только: «Как вы меня нашли? Я даже своей семье не звонил последние 10 лет». А ведь семья для сицилийцев чуть ли не на первом месте.

Теперь его планируют экстрадировать в родную Италию. Ну, хотя бы удастся поговорить с семьей.

История Гаммино весьма показательна. На сегодняшний день миллионы (если не миллиарды) людей даже не подозревают, что их фото находятся в глобальной сети. И если пока для поимки мелких воришек высокие технологии не используются, то, возможно, через пару десятков лет будет достаточно просмотреть камеры наружного наблюдения, чтобы раскрыть любое преступление.

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Метки: интересно   италия   мафия   новости   полиция   сицилия   технологии   
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16k
Corvus Corax 46 минут назад
Что, снова поймали? А чего отпустили? Кажный день - и ловють, и ловють...
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10k
Джон Уик 2 минуты назад
Зачем он им. Он же стал хорошим. Теперь что его в тюрьму к таким же как он, обратно к корням. Перевоспитался же он ну и всё.
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9k
Караганда Полчаса назад
ох уж эти сказочники.
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