Босса мафии случайно поймали благодаря снимкам с Google Maps

Итак, представьте себе декабрь в Испании: теплое, не жарящее солнце, хорошая погода, подготовка к католическому Рождеству. И тут в местный ресторанчик врывается полиция, и арестовывает шеф-повара.

Пожалуй, на основе таких историй можно снимать кино. Выяснилось, что в городе Галапагаре, всего в 33 километрах от Мадрида, скрывался целый босс мафии – Джоаккино Гаммино. Прежде, чем задержать его в Испании, его искали почти двадцать лет.