Босса мафии случайно поймали благодаря снимкам с Google Maps

Вы думали, будущее, в котором камеры на улицах находят преступников, а изображение можно увеличить во сколько угодно раз, еще далеко? Как бы не так. Босса сицилийской мафии смогли задержать благодаря… Google Maps.
Итак, представьте себе декабрь в Испании: теплое, не жарящее солнце, хорошая погода, подготовка к католическому Рождеству. И тут в местный ресторанчик врывается полиция, и арестовывает шеф-повара.
Пожалуй, на основе таких историй можно снимать кино. Выяснилось, что в городе Галапагаре, всего в 33 километрах от Мадрида, скрывался целый босс мафии – Джоаккино Гаммино. Прежде, чем задержать его в Испании, его искали почти двадцать лет.
И все бы ничего, вот только Сицилия находится относительно недалеко от Испании, и в целом, криминального авторитета должен был узнать хотя бы один человек. Но нет. Помогли только снимки с Google Maps.
Мафиози работал в ресторане La cocina de Manu, и, судя по всему, работал неплохо: шеф-повар в Испании – это статусно. Засекли камеры адских машин его возле магазина фруктов El huerto de Manu, где он перекидывался с кем-то парой слов.
И хоть лицо на фотографии и заблюрено, полиция начала проверку снимков из заведений поблизости. Нашли его на фотографиях в группе Facebook ресторана «Кухня Ману». И тогда босса мафии поймали.
Вообще, Гаммино оказался человеком с богатым послужным списком. В свое время он возглавлял сицилийскую группировку «Стидда» (конкурирует за влияние с «Коза Нострой»), в 1984 и 1998 годах обвинялся в убийствах и других преступлениях, а затем был приговорен к пожизненному сроку. Но в июне 2002 года ему удалось бежать благодаря драке, которая завязалась во время съемок в местной тюрьме.
Произошедшее настолько шокировало шеф-повара-экс-мафиози, что при аресте он смог выпалить только: «Как вы меня нашли? Я даже своей семье не звонил последние 10 лет». А ведь семья для сицилийцев чуть ли не на первом месте.
Теперь его планируют экстрадировать в родную Италию. Ну, хотя бы удастся поговорить с семьей.
История Гаммино весьма показательна. На сегодняшний день миллионы (если не миллиарды) людей даже не подозревают, что их фото находятся в глобальной сети. И если пока для поимки мелких воришек высокие технологии не используются, то, возможно, через пару десятков лет будет достаточно просмотреть камеры наружного наблюдения, чтобы раскрыть любое преступление.
Источник:
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