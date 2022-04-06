FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 8842 поста • 1314 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Боль, которую вы заслужили. Браслет, который передает болезненные ощущения из метавселенной

Боль, которую вы заслужили. Браслет, который передает болезненные ощущения из метавселенной (6 фото)

Автор:
06 апреля 2022 23:24
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Япония   браслет   игры   интересно   метавселенная   новости   разработки   технологии   
1338
6

Мало боли в реальной жизни? Ну что ж, если вам мало, то у нас есть, что вам на это ответить. Японский стартап H2L Technologies предлагает специальный браслет, который передает электрические удары, если вас бьют в виртуальном мире.

Если вы смотрели последний сезон «Черного зеркала», то вы видели, как в одной из серий герой полностью перемещает сознание в игру так, что получает все ощущения. Да, вообще все. Боль – в их числе. Но эта японская разработка, мягко говоря, не о том.

×
×

Все, что она может – это причинять боль. Браслет призван через боль превратить мир метавселенной в реальный мир с повышенным чувством присутствия.

Стартап поддерживает всемирно известная компания Sony. Там, правда, заявляют, что боль – это не все. Также разработка должна помогать передавать в виртуальный мир «ощущение веса и сопротивления».

К слову, браслет может имитировать разные виды боли. Это и щипок гуся (отдельный вид наслаждения, особенно для тех, кто вырос в деревне), и удар мяча по руке и многое другое.

Эми Тамаки, главный разработчик, надеется, что в следующие десятилетия удастся «освободить людей от любых ограничений с точки зрения пространства, тела и времени». Кроме того, Тамаки считает, что это один из способов связи с внешним миром для людей с ограниченными возможностями. Считается, что такие разработки могут помочь людям с болезнями мышц, сердца и многим другим.

Сама Эми Тамаки в подростковом возрасте чуть не умерла из-за врожденного порока сердца и чрезмерной активности, поэтому понять ее можно. Но так ли обязательны ощущения боли в виртуальном пространстве, или же можно ограничиться лишь удовольствиями?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Япония   браслет   игры   интересно   метавселенная   новости   разработки   технологии   
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
sava 58 минут назад
А на фига это все ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

27092



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Потеря потерь: Владимир Вольфович кинул нас на произвол судьбы
0
139
Потеря потерь: Владимир Вольфович кинул нас на произвол судьбы
«Это Россия уехала от вас, му…ё»: Андрей Макаревич обиделся на критику в адрес «звёзд»
0
327
«Это Россия уехала от вас, му…ё»: Андрей Макаревич обиделся на критику в адрес «звёзд»
Набирающие популярность в сообществах
Американская "Рапунцель" постриглась впервые за 19 лет
1
13
Американская "Рапунцель" постриглась впервые за 19 лет
От брака по расчёту к взаимной любви
0
1
От брака по расчёту к взаимной любви
Авито запустил масштабную рекламную кампанию по всей стране
Авито запустил масштабную рекламную кампанию по всей стране
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Молодцы!
0
0

Лучшие демотиваторы
Он даже и не догадывается
2
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#фото#интересное#автомир#мир#аварии#СССР#картинки#позитив#история
#прикол#интересно#факты#Россия#дтп#Приколы#авто аварии#кино#США#кот
#животные#Ватермарк#автомобили#Разное#подборка#в мире#Украина#люди#шоу бизнес#женщина
Авито запустил масштабную рекламную кампанию по всей стране Авито запустил масштабную рекламную кампанию по всей стране Босса мафии случайно поймали благодаря снимкам с Google Maps Босса мафии случайно поймали благодаря снимкам с Google Maps Meta работает над ИИ с голосовым управлением Meta работает над ИИ с голосовым управлением Коровы в VR-очках, теперь вы видели все Коровы в VR-очках, теперь вы видели все Японцы придумали очки для эпохи ковида Японцы придумали очки для эпохи ковида Amazon представил дрона-охранника Amazon представил дрона-охранника

На что жалуетесь?

Вернуться