Боль, которую вы заслужили. Браслет, который передает болезненные ощущения из метавселенной

Мало боли в реальной жизни? Ну что ж, если вам мало, то у нас есть, что вам на это ответить. Японский стартап H2L Technologies предлагает специальный браслет, который передает электрические удары, если вас бьют в виртуальном мире.
Если вы смотрели последний сезон «Черного зеркала», то вы видели, как в одной из серий герой полностью перемещает сознание в игру так, что получает все ощущения. Да, вообще все. Боль – в их числе. Но эта японская разработка, мягко говоря, не о том.
Все, что она может – это причинять боль. Браслет призван через боль превратить мир метавселенной в реальный мир с повышенным чувством присутствия.
Стартап поддерживает всемирно известная компания Sony. Там, правда, заявляют, что боль – это не все. Также разработка должна помогать передавать в виртуальный мир «ощущение веса и сопротивления».
К слову, браслет может имитировать разные виды боли. Это и щипок гуся (отдельный вид наслаждения, особенно для тех, кто вырос в деревне), и удар мяча по руке и многое другое.
Эми Тамаки, главный разработчик, надеется, что в следующие десятилетия удастся «освободить людей от любых ограничений с точки зрения пространства, тела и времени». Кроме того, Тамаки считает, что это один из способов связи с внешним миром для людей с ограниченными возможностями. Считается, что такие разработки могут помочь людям с болезнями мышц, сердца и многим другим.
Сама Эми Тамаки в подростковом возрасте чуть не умерла из-за врожденного порока сердца и чрезмерной активности, поэтому понять ее можно. Но так ли обязательны ощущения боли в виртуальном пространстве, или же можно ограничиться лишь удовольствиями?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Инновационная футболка умеет следить за пульсом
- Коровы в VR-очках, теперь вы видели все
- Meta работает над ИИ с голосовым управлением
- Босса мафии случайно поймали благодаря снимкам с Google Maps
- Марти, будущее из Назад в будущее уже наступило: устройства для воспроизведения го
Понравилось24