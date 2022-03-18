Инновационная футболка умеет следить за пульсом

Все ткани вибрируют в ответ на слышимые звуки, но эти вибрации измеряются нанометрами — они слишком малы, чтобы их можно было ощутить. Чтобы уловить эти незаметные сигналы, исследователи создали гибкое волокно, которое при вплетении в ткань изгибается вместе с ней. Он может захватывать звуки - от неслышных до самых громких - и определять точное направление внезапных звуков. Волокно также может быть преобразовано таким образом, чтобы генерировать звук, например запись произносимых слов, которую может обнаружить аналогичная ткань. Вэй Ян, доцент Наньянского технологического университета в Сингапуре, добавил: «Надев акустическую одежду, вы можете говорить через нее, отвечать на телефонные звонки и общаться с другими людьми».