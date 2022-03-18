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Инновационная футболка умеет следить за пульсом

Инновационная футболка умеет следить за пульсом (8 фото + 1 видео)

Автор:
18 марта 2022 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   США   интересно   контроль пульса   наука   новости   технологии   футболка   
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Футболка, разработанная американскими учеными и дизайнерами, может «слышать» сердцебиение того, кто ее носит, в режиме реального времени. Ткань подкладки контролирует сердечный ритм владельца, преобразуя звук в механические вибрации, а затем - в электрические сигналы. Новая технология открывает широкие перспективы в сфере контроля здоровья спортсменов - как профессионалов, так и любителей.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   США   интересно   контроль пульса   наука   новости   технологии   футболка   
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